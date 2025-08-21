Hírlevél

Rendkívüli

Letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit

napelemes rendszer

Ha háztartási napelemes rendszert üzemeltet, ezt mindenképpen tudnia kell

Július 1-től új adatszolgáltatási kötelezettség lépett életbe, amelynek célja, hogy pontosabb képet kapjon az energiarendszer az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást. A rendelkezés a már üzemelő és a jövőben telepítendő háztartási napelemes rendszereket egyaránt érinti.
Július 1-jén hatályba lépett az a szabályozás, amely minden háztartási napelemes rendszer (HMKE) tulajdonosát kötelezi arra, hogy regisztrálja inverterének alapadatait egy hivatalos online felületen. A rendelkezés célja, hogy pontosabb képet kapjon az energiarendszer az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást. 

napelem, telepítés, illusztráció, háztartási napelemes rendszer
Magyarországon gyors tempóban nő a háztartási napelemes rendszerek száma
Fotó: Unsplash

Az Energiaügyi Minisztérium által kezdeményezett szabályozás értelmében minden háztartási méretű photovoltaikus (PV) kiserőművet üzemeltető magánszemélynek és cégnek új adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett. 

Fontos, hogy a zöldenergia fokozott hasznosítása alapvető jelentőségű feladat a klímavédelmi törekvések valóra váltásán túl a nemzeti energiaszuverenitás megerősítésében is. A hazai adottságok miatt legfontosabb megújuló energiaforrás, a napenergia az eddigi lendületes növekedést folytatva még meghatározóbbá válhat a jövőben.

Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE-nek) minősül az a villamosenergia-termelő berendezés (pl. napelem vagy szélerőmű), amely erőművi névleges teljesítőképessége maximum 50 kVA, és az adott felhasználási hely közcélú hálózatból vételezett áramigényének csökkentésére alkalmas.

Az adatszolgáltatás a háztartási méretű kiserőmű bizonyos nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adataira terjed ki, ezek: 

  • törzsadatok – az inverter azonosításához szükséges adatok, és 
  • termelési adatok – az inverter működéséből származó műszaki adatok. 

A háztartási napelemes rendszerre vonatkozó adatszolgáltatás formája eltér aszerint, hogy mikor helyezték üzembe az invertert: 

Ha valaki július 1-je előtt üzembe helyezett HMKE-vel rendelkezik, akkor:

  • Az inverter(ek) azonosításához szükséges törzsadatok megadását a törvény szerint 60 napon belül teheti meg.
  • A termelési adatokat tekintve pedig azt kell tudni, hogy az inverter(ek) működéséből származó adatszolgáltatást azon inverterek tudják teljesíteni, melyek jelenlegi állapotukban adatkapcsolatra képesek. Abban az esetben, ha az inverter és a gyártó között már létesült adatkapcsolat, a FEAK Zrt. és a gyártó között létrejövő megállapodás alapján az inverter termelési adatairól automatikusan megvalósul az adatszolgáltatás. Az az inverter, amely műszaki feltételei miatt adatkapcsolatra nem képes, az inverter bármilyen okból történő cseréjéig mentesül ezen adatszolgáltatási kötelezettsége alól. Az adatszolgáltatás miatt a már működő HMKE üzemeltetőit semmiféle fejlesztési, működtetési többletköltség nem terhelheti.
Székesfehérvár, 2025. július 10. A drónnal készült felvételen a Mondeléz International székesfehérvári új napelemparkja az átadás napján, 2025. július 10-én. A gyár területén megvalósult 2,3 millió dolláros (mintegy 780 millió forintos) beruházásból a cégcsoport legnagyobb közép-kelet-európai napelemparkja jött létre. MTI/Vasvári Tamás
A hazai adottságok miatt legfontosabb megújuló energiaforrás, a napenergia még meghatározóbbá válhat a jövőben
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Azoknak, akik július 1. után nyújtanak be új HMKE üzembe helyezési kérelmet:

  • Az inverter(ek) azonosításához szükséges törzsadat-szolgáltatással kapcsolatban a FEAK Zrt. felé nincs teendőjük, mert az inverter üzembe helyezése során ezt az elosztói engedélyesük teljesíti.  
  • Az inverter(ek) működéséből származó termelési adatszolgáltatás feltételeinek biztosítása és teljesítése törvényi előírás alapján új HMKE üzembe helyezéséhez kötelező. Július 1-je óta kizárólag adatkapcsolattal rendelkező inverter telepíthető. Ez alól kivételt képez az internet-lefedettség hiányának vagy nem megfelelő minőségének igazolása.

Az inverter(ek) működéséből származó adatszolgáltatás teljesítésére két lehetőség van:

  1. Abban az esetben, ha a telepítésnél úgy dönt, hogy az inverter és a gyártó között adatkapcsolatot alakít ki, a FEAK Zrt. és a gyártó között létrejövő megállapodás alapján az inverter termelési adataival összefüggő adatszolgáltatás automatikusan megvalósul.
  2. Amennyiben nem kíván gyártói adatkapcsolatot létesíteni, egy saját költségen telepített külső adatgyűjtő eszközön keresztül nyílik lehetősége az adatszolgáltatást teljesíteni.

Az adatszolgáltatás jogszabályi kötelezettség, amelyet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 45/A. § és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 21/D. § (1) bekezdése és 128 /A.§ (4) bekezdése ír elő.  

Miután jelenleg nincs meghatározva konkrét szankció az adatszolgáltatás elmulasztására, de az adatok beküldése fontos az országos villamosenergia-hálózat biztonságos működése szempontjából. Ezért a FEAK Zrt. (Független Energetikai Adatközpont Zrt.) minden érintett felhasználók együttműködését kéri az adatszolgáltatás teljesítésében, hiszen ezzel a  háztartási napelemes rendszer tulajdonosa hozzájárul a rendszer stabilitásához és megbízhatóságához.  

A FEAK Zrt. koordinálja a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) adatszolgáltatását a weboldalukon (inverteradat.feak.hu), az adatokat augusztus 30-ig kell rögzíteni a FEAK Zrt. hivatalos oldalán.

 

