Ha háztartási napelemes rendszert üzemeltet, ezt mindenképpen tudnia kell

Július 1-jén hatályba lépett az a szabályozás, amely minden háztartási napelemes rendszer (HMKE) tulajdonosát kötelezi arra, hogy regisztrálja inverterének alapadatait egy hivatalos online felületen. A rendelkezés célja, hogy pontosabb képet kapjon az energiarendszer az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást.
Az Energiaügyi Minisztérium által kezdeményezett szabályozás értelmében minden háztartási méretű photovoltaikus (PV) kiserőművet üzemeltető magánszemélynek és cégnek új adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett.
Fontos, hogy a zöldenergia fokozott hasznosítása alapvető jelentőségű feladat a klímavédelmi törekvések valóra váltásán túl a nemzeti energiaszuverenitás megerősítésében is. A hazai adottságok miatt legfontosabb megújuló energiaforrás, a napenergia az eddigi lendületes növekedést folytatva még meghatározóbbá válhat a jövőben.
Az adatszolgáltatás a háztartási méretű kiserőmű bizonyos nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adataira terjed ki, ezek:
Ha valaki július 1-je előtt üzembe helyezett HMKE-vel rendelkezik, akkor:
Azoknak, akik július 1. után nyújtanak be új HMKE üzembe helyezési kérelmet:
Az inverter(ek) működéséből származó adatszolgáltatás teljesítésére két lehetőség van:
Az adatszolgáltatás jogszabályi kötelezettség, amelyet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 45/A. § és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 21/D. § (1) bekezdése és 128 /A.§ (4) bekezdése ír elő.
Miután jelenleg nincs meghatározva konkrét szankció az adatszolgáltatás elmulasztására, de az adatok beküldése fontos az országos villamosenergia-hálózat biztonságos működése szempontjából. Ezért a FEAK Zrt. (Független Energetikai Adatközpont Zrt.) minden érintett felhasználók együttműködését kéri az adatszolgáltatás teljesítésében, hiszen ezzel a háztartási napelemes rendszer tulajdonosa hozzájárul a rendszer stabilitásához és megbízhatóságához.
A FEAK Zrt. koordinálja a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) adatszolgáltatását a weboldalukon (inverteradat.feak.hu), az adatokat augusztus 30-ig kell rögzíteni a FEAK Zrt. hivatalos oldalán.
Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE-nek) minősül az a villamosenergia-termelő berendezés (pl. napelem vagy szélerőmű), amely erőművi névleges teljesítőképessége maximum 50 kVA, és az adott felhasználási hely közcélú hálózatból vételezett áramigényének csökkentésére alkalmas.