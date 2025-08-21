Ha háztartási napelemes rendszert üzemeltet, ezt mindenképpen tudnia kell

Július 1-jén hatályba lépett az a szabályozás, amely minden háztartási napelemes rendszer (HMKE) tulajdonosát kötelezi arra, hogy regisztrálja inverterének alapadatait egy hivatalos online felületen. A rendelkezés célja, hogy pontosabb képet kapjon az energiarendszer az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást.

Magyarországon gyors tempóban nő a háztartási napelemes rendszerek száma

Fotó: Unsplash

Az Energiaügyi Minisztérium által kezdeményezett szabályozás értelmében minden háztartási méretű photovoltaikus (PV) kiserőművet üzemeltető magánszemélynek és cégnek új adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett.

Fontos, hogy a zöldenergia fokozott hasznosítása alapvető jelentőségű feladat a klímavédelmi törekvések valóra váltásán túl a nemzeti energiaszuverenitás megerősítésében is. A hazai adottságok miatt legfontosabb megújuló energiaforrás, a napenergia az eddigi lendületes növekedést folytatva még meghatározóbbá válhat a jövőben.

Az adatszolgáltatás a háztartási méretű kiserőmű bizonyos nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adataira terjed ki, ezek:

törzsadatok – az inverter azonosításához szükséges adatok, és

termelési adatok – az inverter működéséből származó műszaki adatok.

A háztartási napelemes rendszerre vonatkozó adatszolgáltatás formája eltér aszerint, hogy mikor helyezték üzembe az invertert:

Ha valaki július 1-je előtt üzembe helyezett HMKE-vel rendelkezik, akkor: