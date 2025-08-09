Hide the pain Harold: a magyar mémkirály érméje elképesztő titkot őriz

„Hide the pain Harold”, azaz a „Fájdalmát elrejtő Harold” néven ismertté vált kép körül – úgy tűnik – kialakult valamiféle közmegyezés: a férfi azon látható széles mosolya mögött valójában ott bújkál fájdalom vagy bánat, de ezt igyekszik elrejteni tekintetében. Az Arató András magyar villamosmérnökről készült dupla felvételt 2011-től kapta fel az internet, túlzás nélkül a világ szinte minden szegletében ismerik, s bár Arató megannyi tematikus illusztrációs fotón (úgynevezett stock-fotón) felbukkan modellként, Hide the pain Harold képe kimagaslóan ismert, a 2020-as évek elejére a világ egyik első számú mémje lett.

A 80 éves Arató András, közismert internetes mémnevén „Hide the pain Harold”

Forrás: Hide the Pain Harold/X

A nemrég a Hungaroringen felbukkant magyar mémkirály 2016-ban fedte fel személyazonosságát egy internetes felületen, azóta megannyi médiaszereplése volt, hogy aztán 2025 elején saját kriptóval, pontosabban mémérmével szálljon be a kriptobizniszbe. Ezt talán kevesebben tudják a magyar mémkirályról, pedig egyes értékelések szerint Arató és a mellette álló csapat olyat tett a $PAIN néven könyvelt kriptoérme elindításakor, ami akár új iparági mérce is lehetne.

Érme lesz Hide the pain Haroldból

2025-ben Harold, azaz Arató András, belépett a kriptovaluta-szcénába a $PAIN elindításával. A mémérme célzottan a fotó révén fennálló, hihetetlen ismertségre épül, ez jelenti a hivatalos mémcoin alapját. A mémérme elindításában a Memeland volt a partner, egy olyan közösségi termékek előállítására épülő kockázati tőke társaság, mely meglátta a Hide the pain Harold képre épülő üzleti lehetőséget a kriptoeszközben. A vállalat segítségével az érme sokkal jobb esélyekkel indulhatott az olyan platformokon, mint például a Binance, mely a kereskedés napi volumene alapján a legnagyobb kriptotőzsde a világon.

Az érme bevezetésének nyitája szédületes volt volt:

a $PAIN nevű érme előértékesítése nagyjábó 38 millió dollárnyi befektetést (kb. 13 milliárd forint) hozott közel 48 alatt.

Ez rekord, de legalábbis mindenképpen kimagasló eredmény. Az igazi fordulat azonban csak ezután érkezett.

„Harold” és csapata ugyanis úgy döntöttek, hogy a beérkezett összegek mintegy 80 százalékát visszafizetik a befektetőknek. A magyar mémkirály ezt a lépésüket úgy kommentálta, hogy érméje nem azért jött létre, hogy „kínokat okozzon a befektetői portfólióban”, ami sokak szerint lehetett utalás is az élet hullámvölgyeire, de akár arra is, hogy a kriptoeszközök hihetetlen volatilitással rendelkeznek, azaz értékük olykor extrém gyorsan és/vagy extrém mértékben változik (elegendő csak a bitcoin történetén végigtekinteni példaként erre).