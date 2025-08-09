Hide the pain Harold: a magyar mémkirály érméje elképesztő titkot őriz

„Hide the pain Harold”, azaz a „Fájdalmát elrejtő Harold” néven ismertté vált kép körül – úgy tűnik – kialakult valamiféle közmegyezés: a férfi azon látható széles mosolya mögött valójában ott bújkál fájdalom vagy bánat, de ezt igyekszik elrejteni tekintetében. Az Arató András magyar villamosmérnökről készült dupla felvételt 2011-től kapta fel az internet, túlzás nélkül a világ szinte minden szegletében ismerik, s bár Arató megannyi tematikus illusztrációs fotón (úgynevezett stock-fotón) felbukkan modellként, Hide the pain Harold képe kimagaslóan ismert, a 2020-as évek elejére a világ egyik első számú mémje lett.
A nemrég a Hungaroringen felbukkant magyar mémkirály 2016-ban fedte fel személyazonosságát egy internetes felületen, azóta megannyi médiaszereplése volt, hogy aztán 2025 elején saját kriptóval, pontosabban mémérmével szálljon be a kriptobizniszbe. Ezt talán kevesebben tudják a magyar mémkirályról, pedig egyes értékelések szerint Arató és a mellette álló csapat olyat tett a $PAIN néven könyvelt kriptoérme elindításakor, ami akár új iparági mérce is lehetne.
2025-ben Harold, azaz Arató András, belépett a kriptovaluta-szcénába a $PAIN elindításával. A mémérme célzottan a fotó révén fennálló, hihetetlen ismertségre épül, ez jelenti a hivatalos mémcoin alapját. A mémérme elindításában a Memeland volt a partner, egy olyan közösségi termékek előállítására épülő kockázati tőke társaság, mely meglátta a Hide the pain Harold képre épülő üzleti lehetőséget a kriptoeszközben. A vállalat segítségével az érme sokkal jobb esélyekkel indulhatott az olyan platformokon, mint például a Binance, mely a kereskedés napi volumene alapján a legnagyobb kriptotőzsde a világon.
Az érme bevezetésének nyitája szédületes volt volt:
a $PAIN nevű érme előértékesítése nagyjábó 38 millió dollárnyi befektetést (kb. 13 milliárd forint) hozott közel 48 alatt.
Ez rekord, de legalábbis mindenképpen kimagasló eredmény. Az igazi fordulat azonban csak ezután érkezett.
„Harold” és csapata ugyanis úgy döntöttek, hogy a beérkezett összegek mintegy 80 százalékát visszafizetik a befektetőknek. A magyar mémkirály ezt a lépésüket úgy kommentálta, hogy érméje nem azért jött létre, hogy „kínokat okozzon a befektetői portfólióban”, ami sokak szerint lehetett utalás is az élet hullámvölgyeire, de akár arra is, hogy a kriptoeszközök hihetetlen volatilitással rendelkeznek, azaz értékük olykor extrém gyorsan és/vagy extrém mértékben változik (elegendő csak a bitcoin történetén végigtekinteni példaként erre).
Hide the pain Harold döntése ugyanakkor sok vitát váltott ki: a mögötte álló alapvető jószándékúság mellett egyesek praktikus üzleti megfontolásokat is sejtettek.
A projektcsapat részletes állásfoglalást adott ki arról, hogy azért fizetik vissza a befektetőktől beérkezett összegek jelentős részét, hogy
Ez sokan értékelték is, különösen egy olyan világban, melyben szinte követhetetlen gyorsasággal indulnak új érmék a kriptopiacon, melyek között van olyan, melynek célja csak a gyors befektetői pénzszerzés volt, s nem az, hogy az érme sikeresen teljesítsen a piacokon, esetleg alkalmazzák is valahol.
A Harold-mém érméjenek kiadások megtett lépéssel a projekt mögött állók – így a magyar mémkirály is – megkülönböztethették magukat a komolytan digitálisérme-kibocsátóktól. Ez különösen fontos a kriptoipar ezen szegmensében, ahol eleve mémekre épül az üzleti modell.
Egyes értékelések a Hide the pain Harold érméjével kapcsolatos ezen lépés egy új iparági sztenderdet is jelenthetne.
A kritkus hangok ugyanakkor azt kifogásolták, hogy ezzel a nagylelkű gesztussal nem csak erősíteni, hanem alá is lehet ásni a kriptoeszközök iránti bizalmat, gyengítve annak jelentőségét, hogy az abba való befektetés éppolyan komoly üzleti döntést jelent, mint például a részvénykereskedelem. Voltak olyanok is, akik úgy tippelték, hogy a befektetési összegből megtartott 20 százalékos arány még így is több pénzt jelent, mint amennyibe a Harold-érme elindítása került. S mivel a pénzvisszafizetésnek nagy visszhangja lett a kriptovilágban, az amiatt elindult újabb hullámban még több befektető figyelme iránylt a magyar mémkirály érméjére.
Az érvek és ellenérvek – de legalábbis más szempontok – vitájában nem kívánunk állást foglalni. Az azonban biztos, hogy a Harold-kriptorérme kibocsátása egy olyan időszakban történt, amikor még nem állt teljesen helyre a kriptoérmék iránti bizalom. 2024 márciusában az akkor regisztrált bitcoin-beszakadás magával rántotta a mémérmék piacát is, a kriptopiacot nagy értékű tolvajlások, a bennfentes kereskedés réme, és hasonló nehézségek rengették meg (majd idén februárban rekordértékben, 1,5 milliárd dollárnak megfelelő kriptot loptak ByBit-ből a tolvajok).
A $PAIN érmével kapcsolatos döntés – és különösen az annak nyomán megugró népszerűség-növekedés – azt mutatja, hogy a mémérméknek is szerepük van a tágabb értelemben tekintett kriptopiac teljesítményére. Egyelőre nyitott kérdés, hogy jelentőségük a kriptovilágon belül nő vagy csökken a jövőben.
Cikkünk készítésekor a $PAIN érme 1,18 dollárba került, és 4,99 millió forgott azokból a tulajdonosok között. Ezek piaci kapitalizációja 5,9 millió dollár volt.