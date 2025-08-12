Nagyon nagy a baj: pokoli hőség pusztítja az állatokat

Hőhullámok sújtják a világot idén nyáron is, mint az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, az egyéni megpróbáltatásokon túl, az egészségügyi veszélyek mellett, a termelékenység csökkenése miatt egyúttal jelentős gazdasági kieséssel is számolni kell. A hőség nem csak sokak közérzetének, hanem az inflációnak és az élelmiszeráraknak sem tesz jót: a tendenciákat tekintve mindkettő emelkedik miatta. A hőhullámok Ázsiát sem kímélik, a Koreai-félszigeten már végigvonult egy, és ahogy Dél-Korea megszenvedte, úgy megszenvedi Észak-Korea is. Csakhogy ott ez tömegek túlélésbe is kerülhet, mert a hőség a haszonállat-állomány jelentős részét elpusztította az ország egyes területein.

Egy, a mezőgazdasági művelésben használt traktorról készült kép Észak-Koreában - az ágazatot komoly kihívás elé állítja a hőhullám (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

A hőhullám megfelezheti az állatállományt

A mezőgazdaság teljesítménye – a külföldi segélyekkel, élelmiszer-szállítmányokkal – alapvető fontosságú a nagyjából 26 millió lakosú Észak-Korea élelmezésében. Ezért jelent különösen aggasztó információt az, amit egy fedett forrás osztott meg a Daily NK-val Észak-Phjongan tartományból. Eszerint a hőhullámban ezerszámra hullanak el a haszonállatok mind a nagyobb gazdaságokban, mind a kisebb, háztáji tartásokban.

A helyzet ijesztő. Bár statisztikai értelemben átfogó adat erről nem áll rendelkezésre, de úgy tűnik, akár az állatállomány fele is elpusztulhatott az extrém melegben. Például egy Tasa nevű faluban a lakosok összesen 30 sertést tartottak, a jószágoknak több mint a fele elhullott a pusztító hőségben.

A forrás szerint a hőség még mindig nem hagyott alább, ami

a sertéseket inkább veszélyezteti, mint más állatokat,

de jelentős károk keletkeztek a baromfiállományban is.

A kacsákat érintette a legkevésbé a hőség, mivel ezek az állatok ritkán távolodnak el a víztől, amelyekben menedékre lelnek a meleg elől. Úgy tűnik, hogy a tyúkok mellett más szárnyasok is részét képezhetik az észak-koreaiak étrendjének, miként az Origo korábban megírta, a phenjani vezetés a hattyúkat is fogyasztásra ajánlotta honfitársaiknak, amellett, hogy – állítólag – jelentős erőfeszítéseket tesznek a sertéstartás fejlesztésére.