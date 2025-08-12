Nagyon nagy a baj: pokoli hőség pusztítja az állatokat

Hőhullámok sújtják a világot idén nyáron is, mint az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, az egyéni megpróbáltatásokon túl, az egészségügyi veszélyek mellett, a termelékenység csökkenése miatt egyúttal jelentős gazdasági kieséssel is számolni kell. A hőség nem csak sokak közérzetének, hanem az inflációnak és az élelmiszeráraknak sem tesz jót: a tendenciákat tekintve mindkettő emelkedik miatta. A hőhullámok Ázsiát sem kímélik, a Koreai-félszigeten már végigvonult egy, és ahogy Dél-Korea megszenvedte, úgy megszenvedi Észak-Korea is. Csakhogy ott ez tömegek túlélésbe is kerülhet, mert a hőség a haszonállat-állomány jelentős részét elpusztította az ország egyes területein.
A mezőgazdaság teljesítménye – a külföldi segélyekkel, élelmiszer-szállítmányokkal – alapvető fontosságú a nagyjából 26 millió lakosú Észak-Korea élelmezésében. Ezért jelent különösen aggasztó információt az, amit egy fedett forrás osztott meg a Daily NK-val Észak-Phjongan tartományból. Eszerint a hőhullámban ezerszámra hullanak el a haszonállatok mind a nagyobb gazdaságokban, mind a kisebb, háztáji tartásokban.
A helyzet ijesztő. Bár statisztikai értelemben átfogó adat erről nem áll rendelkezésre, de úgy tűnik, akár az állatállomány fele is elpusztulhatott az extrém melegben. Például egy Tasa nevű faluban a lakosok összesen 30 sertést tartottak, a jószágoknak több mint a fele elhullott a pusztító hőségben.
A forrás szerint a hőség még mindig nem hagyott alább, ami
A kacsákat érintette a legkevésbé a hőség, mivel ezek az állatok ritkán távolodnak el a víztől, amelyekben menedékre lelnek a meleg elől. Úgy tűnik, hogy a tyúkok mellett más szárnyasok is részét képezhetik az észak-koreaiak étrendjének, miként az Origo korábban megírta, a phenjani vezetés a hattyúkat is fogyasztásra ajánlotta honfitársaiknak, amellett, hogy – állítólag – jelentős erőfeszítéseket tesznek a sertéstartás fejlesztésére.
A nyári hőség, az aszály minden ország állattartóit komoly kihívás elé állítja. Ahogy az Origo arról tavaly már beszámolt, Magyarországon is fokozattan kell figyelni a gazdaságokban a haszonállatokra. Hűtésük, vízzel való permetezésük nem pusztán állatjóléti kérdés, hiszen komoly gazdasági kárt jelent, ha a melegben megbetegszenek vagy elpusztulnak. Észak-Koreában ez még még nagyobb kihívás, mivel az országban jellemzően nem állnak a gazdák rendelkezésére ventilációs vagy a hőmérsékletet a karámokban mérséklő technikai eszközök, melyekkel állataikat óvhatnák az extrém melegtől. Így marad a vízzel való hűtés, és ha van hely, az állatok nagyobb területen való elhelyezése a jobb szellőzés reményében.
A források ugyanakkor beszámoltak arról is, hogy több gazdálkodó azzal a kéréssel fordult az energiaszolgáltatásért felelős hatóságokhoz, hogy gazdaságaik elektromos árammal való ellátását részesítsék előnyben más fogyasztókkal szemben azért, hogy ventilátorokkal tudják hűteni a karámokat, istállókat. Többen nagyméretű jégzacskókat is elhelyeztek az állatok közelében. Ezen lépéseik célja az, hogy megelőzzék az állatok tömeges elhullását.
Az extrém hőség miatti állatelhullás a nagyobb állattartó gazdaságokat és a kisebb falusi helyeket egyaránt sújtja, de úgy tűnik, a kisebb gazdaságokban, a szabad tartásban tartott állatoknál némileg enyhébb a krízis, mivel azok könnyebben találnak menedéket illetve vizet a melegben.
A forrás szerint az állattartók most mindent állataik jólétének rendelnek alá, mivel sok család és gazdálkodó egyetlen vagyonelemét állataik, sertéseik és a baromfik jelentik.
Így például ventilátoraikkal is most az állatokat próbálják felfrissíteni maguk helyett.
A mostani hőhullám alighanem újabb, súlyos csapást jelent Észak-Korea mezőgazdaságának, mely évek óta komoly gondokkal küzd, részben az ország elleni nemzetközi szankciók, részben az egymást érő természeti katasztrófák miatt. Az elmúlt években tájfun, árvíz, valamint aszályok is sújtották a mezőgazdasági termelést, ez jelentős hiányhoz vezetett alapvető mezőgazdasági terményekből.
A 2021-es hőhullámban mintegy 100 ezer állat hullott el az országban július végéig, az egekbe emelve az ország helyi jellegű piacain az élőállatok árát.
2023-ban 1 millió tonna gabona hiányzott az országból, mely az éves felhasznált mennyiség 20 százaléka. Észak-Korea alapvetően hegyvidéki ország, csupán területének 17 százaléka alkalmas mezőgazdasági művelésre.
Mindez kiélezte az évek óta fennálló élelmezési krízist – a témában néhány éve készített összeállításunkat itt találja –, és egyes szakértői kommentárok szerint az 1990-es évek óta nem látott éhínséget hozott Észak-Koreába.
Ha pedig ez nem lenne elég, az állampárt a mezőgazdasági termelést végzőkre kifejtett nyomásgyakorlással igyekszik elérni, hogy több mezőgazdasági termény, több állat álljon rendelkezésre azzal, hogy lojalitási kérdésnek állítják be, mekkora mennyiségű terményt „ad be a közösbe” (rekvirálnak el tőle) az adott gazdálkodó. Eközben a mezőgazdasági termelésben dolgozók éves jövedelme a 30 évvel ezelőtti, a nagy éhínség idején mért szintnek a 60 százalékára zuhant vissza.
Azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy a mostani hőség miatti haszonállat-veszteség mennyivel ront az amúgy is nehéz élelmezési helyzeten Észak-Koreában. Az ország lakosságnak fehérjeellátása alapvetően a haszonállatokon múlik, a társadalmi elit főként sertés-, ritkábban marhahúst fogyaszt, a falvakban főként baromfit esznek, illetve a legszegényebbek élelmezésében fontos szerep jut a nyúlhúsnak is.
Cikkünk kiemelt képe illusztráció / forrás: Wikipedia Commons