Nem fog ráismerni: hatalmas változás előtt a magyarok kedvenc búvárparadicsoma

Hurghada télen is tökéletes úti cél: nappal 22–26 °C a hőmérséklet, a tenger 22 fokos, garantált a napsütés. Kevesebb a turista, olcsóbbak a csomagok, és ilyenkor ideális a sivatagi túra vagy a snorkel. Rövid repülőút után igazi nyári élmény várja a turistákat a Vörös-tenger partján. A magyar utazási irodák téli hurghadai ajánlatai jellemzően 200-300 ezer forint között mozognak egy hétre, all inclusive ellátással decemberben.

A Vörös -tenger partján fekvő Hurghada meg akarja óvni a korallokat a búvárturizmustól/Fotó: Shutterstock

Egyiptom déli régiójában fekszik Hurghada, a Vörös-tenger partján fekvő város kristálytiszta vize, színes korallzátonyai és egész évben kellemes klímája miatt az egyik legkeresettebb tengerparti desztináció. Népszerűségét a könnyű elérhetőség és a viszonylag kedvező árak is növelik: charterjáratokkal néhány óra alatt a magyar turisták is eljuthatnak ide, ahol all inclusive szállodák és változatos programok várják őket, és egy igazi búvárparadicsom.

A búvárkodás élmény, de sok gondot okoz

A rohamosan növekvő látogatószám azonban komoly kihívásokat is produkált. A folyamatos építkezések, a turizmusból fakadó túlterhelés és a nem mindig felelős gyakorlatok nyomot hagytak a környezeten. A tengeri élővilág, különösen a korallzátonyok sérülékenyek, miközben a város hulladék- és energiafelhasználása is egyre nagyobb problémát jelent - írja a turisztikai szakportál. Hurghada ma már nemcsak a nyaralók paradicsoma, hanem egy olyan hely is, ahol a fenntarthatóság kérdése elengedhetetlenné vált. A búvárkodás Hurghadán életre szóló élményt ad, ugyanakkor jelentős károkat is okozhat a tengeri ökoszisztémában, ha nem felelősen űzik. A korallzátonyok rendkívül sérülékenyek:

egy óvatlan uszonycsapás,

a felszereléssel való érintkezés

a homok felkavarása maradandó károkat hagyhat rajtuk,

évtizedek alatt fejlődnek csak újra.

A halak és más élőlények zavarása – túl közeli közelítés, fotózás, etetés – megváltoztatja a viselkedésüket, stresszt okoz nekik, és hosszú távon veszélyezteti a biodiverzitást. Problémát jelent a búvárhajók horgonyzása is, hiszen közvetlenül a zátonyokat rongálhatják, valamint a zaj és a szennyezés is romboló hatású. A műanyag hulladék és az üzemanyag-szivárgás tovább súlyosbítja a helyzetet. Ezért is indultak környezetvédelmi programok a Vörös-tenger partján: