turizmus

Nem fog ráismerni: hatalmas változás előtt a magyarok kedvenc búvárparadicsoma

Alapjaiban változtatja meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét a Vörös-tenger partján zajló nagyszabású projekt. Hurghada most olyan fejlesztésekbe kezd, amelyek a fenntartható turizmust, a környezetvédelmet és az élhetőbb városképet helyezik a középpontba. A búvárkodás szerelmeseinek számos korlátozással és új szabályokkal kell megismerkednie.
turizmusEgyiptomHurghadabúvárkodás

Hurghada télen is tökéletes úti cél: nappal 22–26 °C a hőmérséklet,  a tenger 22 fokos, garantált a napsütés. Kevesebb a turista, olcsóbbak a csomagok, és ilyenkor ideális a sivatagi túra vagy a snorkel. Rövid repülőút után igazi nyári élmény várja a turistákat a Vörös-tenger partján. A magyar utazási irodák téli hurghadai ajánlatai jellemzően 200-300 ezer forint között mozognak egy hétre, all inclusive ellátással decemberben. 

Hurghada, búvárkodás, hurghadabúvárkodás, illusztráció, 2025
A Vörös -tenger partján fekvő Hurghada meg akarja óvni a korallokat a búvárturizmustól/Fotó: Shutterstock

 

Egyiptom déli régiójában fekszik Hurghada, a Vörös-tenger partján fekvő város kristálytiszta vize, színes korallzátonyai és egész évben kellemes klímája miatt az egyik legkeresettebb tengerparti desztináció. Népszerűségét a könnyű elérhetőség és a viszonylag kedvező árak is növelik: charterjáratokkal néhány óra alatt a magyar turisták is eljuthatnak ide, ahol all inclusive szállodák és változatos programok várják őket, és egy igazi búvárparadicsom.

 

A búvárkodás élmény, de sok gondot okoz

A rohamosan növekvő látogatószám azonban komoly kihívásokat is produkált. A folyamatos építkezések, a turizmusból fakadó túlterhelés és a nem mindig felelős gyakorlatok nyomot hagytak a környezeten. A tengeri élővilág, különösen a korallzátonyok sérülékenyek, miközben a város hulladék- és energiafelhasználása is egyre nagyobb problémát jelent - írja a turisztikai szakportál. Hurghada ma már nemcsak a nyaralók paradicsoma, hanem egy olyan hely is, ahol a fenntarthatóság kérdése elengedhetetlenné vált.  A búvárkodás Hurghadán életre szóló élményt ad, ugyanakkor jelentős károkat is okozhat a tengeri ökoszisztémában, ha nem felelősen űzik. A korallzátonyok rendkívül sérülékenyek: 

  • egy óvatlan uszonycsapás,
  • a felszereléssel való érintkezés 
  • a homok felkavarása maradandó károkat hagyhat rajtuk,
  • évtizedek alatt fejlődnek csak újra. 

A halak és más élőlények zavarása – túl közeli közelítés, fotózás, etetés – megváltoztatja a viselkedésüket, stresszt okoz nekik, és hosszú távon veszélyezteti a biodiverzitást. Problémát jelent a búvárhajók horgonyzása is, hiszen közvetlenül a zátonyokat rongálhatják, valamint a zaj és a szennyezés is romboló hatású. A műanyag hulladék és az üzemanyag-szivárgás tovább súlyosbítja a helyzetet. Ezért is indultak környezetvédelmi programok a Vörös-tenger partján:

  • bójákkal helyettesítik a horgonyzást, 
  • tréningeket tartanak a felelős búvárkodásról, 
  • és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fenntartható, természetbarát megoldások, hogy Hurghada élővilága a jövőben is megőrizhető legyen.

 

Hurghada zöld város lesz

Az elmúlt években egy nagyszabású, nemzetközi együttműködéssel megvalósuló „Zöld Város” program indult el, amelynek célja, hogy a Vörös-tenger partjának egyik legnépszerűbb üdülőhelyét fenntarthatóbbá és élhetőbbé tegye. A program kulcselemei:

  • digitális rendszert hoztak létre, amely méri a turizmushoz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátást.
  • irányelvek készülnek a repülőterek és a szálláshelyek zöldítése érdekében,
  • jobb hulladékgazdálkodás
  • víztakarékosság, 
  • betiltották az egyszer használatos műanyagokat,
  • nem lehet használni a korallzátonyokat károsító búvárfelszerelést. 

Hosszú távon mindez nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem erősíti a város turisztikai vonzerejét is, hiszen a jövő utazói egyre inkább keresik a fenntarthatóbb és felelősebb úti célokat. 

 

