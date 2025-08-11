Megéri a hűség a boltokban, mutatjuk, miért

Vásárlói és kereskedői szempontból is nyújthatnak előnyöket a pontgyűjtő vagy bizalomkártyák, bár ezek egyre több szolgáltatást nyújtanak, ezért célszerűbb a hűségprogram elnevezés. Megszámolni is nehéz, hány országos, illetve helyi kedvezményprogram létezik, amelyekhez már drogériák, hipermarketek is csatlakoztak, ráadásul egyre nagyobb teret nyer az elektronikus formátum a plasztikkártyákkal szemben, ám azok sem tűnnek el teljesen.
Egy nemzetközi kutatás (Worldwide; Euromonitor; March and April 2023) eredményéből az olvasható ki, hogy a megkérdezettek nagyjából egyharmada az árelőny, pontgyűjtés lehetősége játszotta a fő szerepet, amikor egy hűségprogramhoz csatlakozott. Minden harmadik vásárló csak korlátozott számú hűségprogramba hajlandó belépni, minden negyedik vevőnek fontos a személyre szabott ajánlat. Figyelmeztető lehet a kereskedők számára, hogy a megkérdezettek számára a túlzott márkakommunikáció nyomasztó, megterhelő – válaszolta lapunk megkeresésére a témában az Országos Kereskedelmi Szövetség. Tíz éve a megkérdezettek háromnegyede hűségkártyát használt az appokkal szemben, mára az arány a becslésük szerint feltehetően megfordult.
A szövetség két partnere is részletes válaszokkal szolgált annak kapcsán, hogyan fejlődött valódi programmá, mondhatni valódi kereskedő-vásárló kapcsolattá az, ami bő másfél évtizede még a plasztikkártyákkal történő pontgyűjtést jelentette.
Maczelka Márk, a Spar kommunikációs igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, a SPAR Magyarország üzletpolitikájának középpontjában az elégedett vásárló áll, ebben nyújt segítséget a SuperShop-program, amely 2009 óta valamennyi SPAR és INTERSPAR áruházban megjelent és közkedveltté vált. A hagyományos pontgyűjtés mellett a vevők hetente változó termékajánlatoknál árkedvezményeket, esetenként blokkvégösszeg kedvezményeket kaphatnak, valamint nyereményjátékokon vehetnek részt. A számok is beszédesek, a felhasználók száma alapján ugyanis nem csupán a hűségprogram vált meghatározóvá, hanem a vásárlási szokásokról is képet kaphat a kereskedő.
Maczelka Márk ismertette, a SPAR és INTERSPAR áruházakban 2024-ben
több mint 1,7 millió egyéni SuperShop kártyát használtak a vásárlók mintegy 76 millió vásárlásuk alkalmával, ezek során több mint 1,5 milliárd pontot gyűjtöttek.
A SuperShop-pontok tetszőlegesen, bármelyik vásárlás alkalmával beválthatók, de a legnagyobb kedvezményeket a SuperKupon ajánlatokkal – 1.000 és 2.000 forintos blokkvégösszeg kedvezményekkel – kaphatja meg a kártyáját használó törzsvásárló. Az üzletlánc a születésnapokon vagy a névnapokon teljesített vásárlások után pedig dupla pontokkal ajándékozza meg őket. Emellett hetente mintegy 30-40 olyan „SuperShop-áras” termék szerepel a SPAR-kínálatában, melyek árkedvezményét kizárólag SuperShop kártya használatával lehet megkapni.
Ezekbe a pontgyűjtésen messze túlmutató kedvezményekbe illeszkedik bele a az Androidos, iOS és Huawei rendszerű okostelefonokra fejlesztett MySPAR mobilalkalmazás. Az applikációval a vásárlók kényelmesebbé tehetik a bevásárlásaikat a SPAR-üzletekben, és könnyedén regisztrálhatják az új, vagy már meglévő SuperShop plasztikkártyájukat is. Ez azt is jelenti, nem kötelező lecserélni a kártyát, azonban nem kell már magunknál tartani.
A MySPAR mobilalkalmazás olyan extra kuponokat és blokkvégösszeg kedvezményeket biztosít a használóinak, mint például a szórólapokban is megtalálható 20%-os JOKER kupon digitális verziója, amely az app egyik legnépszerűbb kupon kedvezménye. Ezen felül minden héten elérhető 18-20 olyan termékajánlat, amire a MySPAR appban aktiválhatóak a kedvezmények. Az alkalmazásban előre tervezhetnek a vásárlók bevásárlólistát és a vonalkód beszkennelésével otthonukból a kedvenc terméküket is feltehetik erre.
Két éve pedig az aktuális szórólapok is elérhetők digitális formában. Szintén praktikus szolgáltatás, hogy belföldi utazáskor az alkalmazás segítségével könnyedén megtalálható a legközelebbi hazai SPAR áruház.
A Tesco sajtóosztálya lapunk megkeresésére elmondta, a Tesco Clubcard hűségkártya és a hozzá kapcsolódó program idén ünnepli 15. születésnapját. A felhasználók száma itt is eléri a másfél milliót (az ország lakosságához mérten figyelemreméltó arány) akik közül mintegy egymillióan már elektronikus formában, a Tesco Clubcard mobilalkalmazáson keresztül érik el a virtuális kártyájukat. A mobilalkalmazást tíz évvel ezelőtt vezette be a Tesco, addig postai úton juttatták el vásárlókhoz a kedvezménykuponokat és pontösszesítőket. Fontos, hogy vásárlóink minden vásárlás alkalmával tudják gyűjteni a pontjaikat, melyeket 400 forintonként akár azonnali utalványra is válthatnak – írták.
Vásárlóink leginkább a kártyával együtt járó olyan kedvezményeket kedvelik, mint a Clubcard áras termékek, a különböző, személyre szabott termékkuponok, Clubcard utalványok, pontösszesítő kimutatás és a szintén a mobilalkalmazásban elérhető kampányok. Költéseiket az applikációban is nyomon tudják követni, a kártyahasználatnak köszönhetően megspórolt összeggel együtt. Legújabb fejlesztésünk, hogy 2025 áprilisától már a Tesco Otthonról szolgáltatásunkban is elérhetőek és felhasználhatóak az online kuponok és utalványok.
A tranzakciók több mint háromnegyedében használnak clubkártyát a vásárlók. A hűségkártya használata segít bennünket, hogy még közelebb kerüljünk vásárlóinkhoz, számukra valóban releváns termékekre kínáljunk kedvezményeket, ezáltal
egyrészt növelni tudjuk a lojalitást, másrészt fejleszteni tudjuk szolgáltatásainkat, termékkínálatunkat, jobban megismerhetjük a vásárlói szokásokat és preferenciákat
– sorolták, kitérve a kereskedői oldalra, hiszen egyúttal az igényeket is fel tudják így mérni.