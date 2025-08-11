Megéri a hűség a boltokban, mutatjuk, miért

Vásárlói és kereskedői szempontból is nyújthatnak előnyöket a pontgyűjtő vagy bizalomkártyák, bár ezek egyre több szolgáltatást nyújtanak, ezért célszerűbb a hűségprogram elnevezés. Megszámolni is nehéz, hány országos, illetve helyi kedvezményprogram létezik, amelyekhez már drogériák, hipermarketek is csatlakoztak, ráadásul egyre nagyobb teret nyer az elektronikus formátum a plasztikkártyákkal szemben, ám azok sem tűnnek el teljesen.

A Spar 2009-ben vezetett be vásárlói hűségprogramot, a Supershop kártyákat 1,7 millióan használják

FOTÓ: SPAR

Egy nemzetközi kutatás (Worldwide; Euromonitor; March and April 2023) eredményéből az olvasható ki, hogy a megkérdezettek nagyjából egyharmada az árelőny, pontgyűjtés lehetősége játszotta a fő szerepet, amikor egy hűségprogramhoz csatlakozott. Minden harmadik vásárló csak korlátozott számú hűségprogramba hajlandó belépni, minden negyedik vevőnek fontos a személyre szabott ajánlat. Figyelmeztető lehet a kereskedők számára, hogy a megkérdezettek számára a túlzott márkakommunikáció nyomasztó, megterhelő – válaszolta lapunk megkeresésére a témában az Országos Kereskedelmi Szövetség. Tíz éve a megkérdezettek háromnegyede hűségkártyát használt az appokkal szemben, mára az arány a becslésük szerint feltehetően megfordult.

Hűség és szolgáltatás

A szövetség két partnere is részletes válaszokkal szolgált annak kapcsán, hogyan fejlődött valódi programmá, mondhatni valódi kereskedő-vásárló kapcsolattá az, ami bő másfél évtizede még a plasztikkártyákkal történő pontgyűjtést jelentette.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, a SPAR Magyarország üzletpolitikájának középpontjában az elégedett vásárló áll, ebben nyújt segítséget a SuperShop-program, amely 2009 óta valamennyi SPAR és INTERSPAR áruházban megjelent és közkedveltté vált. A hagyományos pontgyűjtés mellett a vevők hetente változó termékajánlatoknál árkedvezményeket, esetenként blokkvégösszeg kedvezményeket kaphatnak, valamint nyereményjátékokon vehetnek részt. A számok is beszédesek, a felhasználók száma alapján ugyanis nem csupán a hűségprogram vált meghatározóvá, hanem a vásárlási szokásokról is képet kaphat a kereskedő.