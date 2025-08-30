Minden bizonnyal jó úton járunk, ha már az IMF-nek is csípi a szemét az Otthon Start Program

Az IMF kritikája szerint a szabályozói intézkedések, mint az árrésstopok, a kamatstopok, a szektorális adók és a támogatott hitellehetőségek torz üzenetet közvetítenek a piac felé és növelik a kiszámíthatatlanságot.
Az IMF elemzésében többek közt azt javasolja, hogy a kormány vezesse ki a lakáshoz jutással kapcsolatos ösztönzőket, hogy kordában tartsa az árak emelkedését és szorgalmazza az adófizetői réteg kiszélesítését a kivételek szűkítésével,
ami utalás arra, hogy az IMF valójában a Tisza-adó bevezetését támogatja.
Nem mellesleg az IMF korában nem értett egyet az egykulcsos adórendszerrel és élesen bírálta azt. Ez szintén egybecseng azzal, ami kormányoldalról elhangzik, vagyis a többkulcsos adó támogatása az ellenzék részéről, azaz a Magyar Péter és Tisza Párt szakértői által eredetileg képviselt, de most éppen letagadott programpont.
Ráadásul a Tisza-adó esetleges megvalósulásával a teljes családtámogatási rendszer is veszélybe kerülne.