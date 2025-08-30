Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
IMF

Minden bizonnyal jó úton járunk, ha már az IMF-nek is csípi a szemét az Otthon Start Program

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) rendszeresen készít részletes elemzést a tagállamok gazdaságáról, erre a szervezet alapokmányának negyedik cikke hatalmazza fel. A szervezet a szokásos időszakos felülvizsgálata keretében elemezte a magyar gazdaságot, amelyben élesen kritizálta a kormány szabályozó intézkedéseit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IMFNemzetközi Valutaalap (IMF)gazdaság

Az IMF kritikája szerint a szabályozói intézkedések, mint az árrésstopok, a kamatstopok, a szektorális adók és a támogatott hitellehetőségek torz üzenetet közvetítenek a piac felé és növelik a kiszámíthatatlanságot.

Az IMF washingtoni székházának homlokzata
Az IMF washingtoni székházának homlokzata
Fotó: STEFANI REYNOLDS / AFP/Stefani Reynolds

Az IMF az Otthon Start Programot is támadta

Az IMF elemzésében többek közt azt javasolja, hogy a kormány vezesse ki a lakáshoz jutással kapcsolatos ösztönzőket, hogy kordában tartsa az árak emelkedését és szorgalmazza az adófizetői réteg kiszélesítését a kivételek szűkítésével,

ami utalás arra, hogy az IMF valójában a Tisza-adó bevezetését támogatja. 

Nem mellesleg az IMF korában nem értett egyet az egykulcsos adórendszerrel és élesen bírálta azt. Ez szintén egybecseng azzal, ami kormányoldalról elhangzik, vagyis a többkulcsos adó támogatása az ellenzék részéről, azaz a Magyar Péter és Tisza Párt szakértői által eredetileg képviselt, de most éppen letagadott programpont.

Ráadásul a Tisza-adó esetleges megvalósulásával a teljes családtámogatási rendszer is veszélybe kerülne.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!