Iskolakezdés: jön a dupla családi pótlék, de milyen juttatást adhat a dolgozónak a munkáltató?

A szeptemberi iskolakezdés – ha nem is minden tanévben egyformán – de sok család számára komoly anyagi terhet jelent: a tanszerek, a ruházat, az új cipők, digitális eszközök, íróasztal, sportszerek beszerzése jelentős tétel. Sokan már augusztus végén felzárkóztató, ismétlő, vagy felvételire felkészítő tanfolyamokra íratják be a gyerekeket. Kiadás tehát jócskán akad, a munkáltató sokat segíthet azzal, ha a juttatási csomag része a család költségeit csökkentő iskolakezdési támogatás.

A munkáltató juttatásként adhat iskolakezdési támogatást/Fotó: Pexels

Bár a klasszikus, kedvezményes adózású iskolakezdési támogatás megszűnt, van lehetőség a munkavállaló támogatásának - mondta Fata László juttatási szakértő, a Cafeteria TREND alapítója az Origónak. Hozzátette: azok a vállalatok adnak jellemzően, ahol amúgy is előfordulnak béren kívüli juttatások. Hiszen a cél jó, és fontos üzenetet közvetít a munkavállalónak. A szakértő kiemelte: a korábbi gyakorlat, a kedvező adózású iskolakezdési támogatás megszűnt, de továbbra is lehet kedvező adózással erre a célra is támogatást nyújtani az iskolás gyerekek szüleinek.



A leggyakoribb iskolakezdési támogatás

Fata László elmondta, a legjellemzőbb juttatás a csekély értékű ajándék utalvány, amelyet egy évben háromszor adhat a munkáltató, a minimálbér 10 százalékáig, nagyjából 33 százalékos adóterheléssel. Ez lehet:

tárgyi ajándék, tanszer, ruha vagy elektronikai eszköz,

illetve speciális utalvány is, amennyiben annak felhasználási köre pontosan meg van határozva.

A csekély értékű ajándék adható közvetlenül a munkavállaló gyermekének is, így többszörözhető az éves keret. Ezen túl is biztosíthat a munkáltató több magánszemély részvételével szervezett vendéglátás, szabadidő célú rendezvényen ajándéktárgyakat (pl. iskolatáskát, tanszer csomagot) szintén kedvezőbb adózás mellett.



Ha nem tud adni a munkáltató juttatást

Kisebb vállalkozások nem mindig tudnak cafeteria juttatást adni, számukra azt szokta tanácsolni Fata László, hogy mondják el a dolgozóknak, hogy az önsegélyező pénztáron keresztül valósítsák meg ezeket a kiadásaikat. Ugyanis ez nagyon fontos, és nem szokták tudni a munkavállalók. A saját pénztári befizetéseiket felhasználhatják a gyermek iskolakezdési, vagy akár egyetemisták albérleti költségeinek fedezésére is. Sőt a júliustól 1-től érvényes szabály szerint a befizetéseket azonnal felhasználhatják a tagok, megszűnt a 180 napos várakozás, és emellett 20 százalék adójóváírást kaphatnak a felhasznált összegekre – hívta fel a figyelmet. Ha a munkáltató célzottan utalja a támogatást önsegélyező pénztárba, számára ez teljesen adómentes, a dolgozónak pedig körülbelül 30 százalék közteherrel kell számolnia, ami így még mindig sokkal kedvezőbb, mint ha bérként kapná meg ugyanezt az összeget. 2025-től a pénztári felhasználási kör kibővült: a hagyományos tanszerek és ruházat mellett már laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató vagy szkenner is vásárolható gyermekenként évente 290 800 forintos értékhatárig – sorolta a lehetőségeket.