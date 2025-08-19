Iskolakezdés: jön a dupla családi pótlék, de milyen juttatást adhat a dolgozónak a munkáltató?

A szeptemberi iskolakezdés – ha nem is minden tanévben egyformán – de sok család számára komoly anyagi terhet jelent: a tanszerek, a ruházat, az új cipők, digitális eszközök, íróasztal, sportszerek beszerzése jelentős tétel. Sokan már augusztus végén felzárkóztató, ismétlő, vagy felvételire felkészítő tanfolyamokra íratják be a gyerekeket. Kiadás tehát jócskán akad, a munkáltató sokat segíthet azzal, ha a juttatási csomag része a család költségeit csökkentő iskolakezdési támogatás.
Bár a klasszikus, kedvezményes adózású iskolakezdési támogatás megszűnt, van lehetőség a munkavállaló támogatásának - mondta Fata László juttatási szakértő, a Cafeteria TREND alapítója az Origónak. Hozzátette: azok a vállalatok adnak jellemzően, ahol amúgy is előfordulnak béren kívüli juttatások. Hiszen a cél jó, és fontos üzenetet közvetít a munkavállalónak. A szakértő kiemelte: a korábbi gyakorlat, a kedvező adózású iskolakezdési támogatás megszűnt, de továbbra is lehet kedvező adózással erre a célra is támogatást nyújtani az iskolás gyerekek szüleinek.
Fata László elmondta, a legjellemzőbb juttatás a csekély értékű ajándék utalvány, amelyet egy évben háromszor adhat a munkáltató, a minimálbér 10 százalékáig, nagyjából 33 százalékos adóterheléssel. Ez lehet:
A csekély értékű ajándék adható közvetlenül a munkavállaló gyermekének is, így többszörözhető az éves keret. Ezen túl is biztosíthat a munkáltató több magánszemély részvételével szervezett vendéglátás, szabadidő célú rendezvényen ajándéktárgyakat (pl. iskolatáskát, tanszer csomagot) szintén kedvezőbb adózás mellett.
Kisebb vállalkozások nem mindig tudnak cafeteria juttatást adni, számukra azt szokta tanácsolni Fata László, hogy mondják el a dolgozóknak, hogy az önsegélyező pénztáron keresztül valósítsák meg ezeket a kiadásaikat. Ugyanis ez nagyon fontos, és nem szokták tudni a munkavállalók. A saját pénztári befizetéseiket felhasználhatják a gyermek iskolakezdési, vagy akár egyetemisták albérleti költségeinek fedezésére is. Sőt a júliustól 1-től érvényes szabály szerint a befizetéseket azonnal felhasználhatják a tagok, megszűnt a 180 napos várakozás, és emellett 20 százalék adójóváírást kaphatnak a felhasznált összegekre – hívta fel a figyelmet. Ha a munkáltató célzottan utalja a támogatást önsegélyező pénztárba, számára ez teljesen adómentes, a dolgozónak pedig körülbelül 30 százalék közteherrel kell számolnia, ami így még mindig sokkal kedvezőbb, mint ha bérként kapná meg ugyanezt az összeget. 2025-től a pénztári felhasználási kör kibővült: a hagyományos tanszerek és ruházat mellett már laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató vagy szkenner is vásárolható gyermekenként évente 290 800 forintos értékhatárig – sorolta a lehetőségeket.
A Széchenyi Pihenő Kártya ugyan nem az iskolakezdés támogatására szolgál, de bizonyos költségekre felhasználható. Fata László jelezte, ha a menzaszolgáltató elfogadóhely, akkor az iskolai étkezést is fizetheti a szülő a SZÉP Kártyával, de 2025-ben lakásfelújításra is használható az egyenleg egy része, így például az íróasztal vásárlásában is segíthet a Kártya A SZÉP Kártyás juttatás 28 százalék közteher mellett adható, és éves kerete 450 ezer forint. Egyes munkáltatók egyszeri pénzbeli kifizetéssel is segítik a dolgozóikat, például gyermekenként 20 ezer forinttal, ez azonban teljes mértékben bérként adózik.
Az iskolakezdési támogatás mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak előnyös. A dolgozók számára közvetlen anyagi segítséget jelent a szeptemberi nagy kiadások idején. A munkáltató szempontjából költséghatékony eszköz, hogy erősítse a dolgozói elégedettséget, növelje a lojalitást, és javítja a cég családbarát imázsát.