Rendkívüli

Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

energetikai korszerűsítés

Itt a nagy bejelentés: ennek rengeteg távhővel fűtő háztartás is örülhet

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Meghaladta a 100 milliárd forintot a Jedlik Ányos Energetikai Programra beérkezett pályázatok összértéke – tájékoztatott közösségimédia-oldalán az Energiaügyi Minisztérium.
energetikai korszerűsítéspályázatkeretösszegEnergiaügyi Minisztériumtávfűtés

Az energetikai korszerűsítési programcsomag három eleme érhető el jelenleg az iparági vállalkozások, önkormányzatok számára, együttesen 114 milliárd forint keretösszeggel. A Jedlik Ányos Energetikai Programra mostanáig benyújtott támogatási igények együttesen már több mint százmilliárd forintot tesznek ki – írja Facebook-bejegyzésében a szaktárca.

távhő, távfűtés, Jedlik Ányos Energetikai Program
Már 100 milliárd forint feletti értékben adtak be pályázatokat a Jedlik Ányos Energetikai Programra 
Fotó: Unsplash

Június közepe óta jelentkezhetnek a távhőszolgáltatók a program elsőként meghirdetett kiírására. A 45 milliárd forintos keretösszeg az energiahatékonyság fokozására, a megújuló alapú hőforrásokra, hulladékhő hasznosítására fordítható. 

A program másik ágazati elemében július 21-e óta igényelhetnek támogatást a távhőtermelők rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére. 

Az 51 milliárd forintos keretből önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló alapú hőtermelési technológia létesítése (a hőszivattyút is beleértve), hulladékhő hasznosítása vagy hőtároló megvalósítása. 

Az augusztusban nyitva lévő felhívások közé tartozik a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 18 milliárd forintot biztosító programelem. A Magyar Falu Programmal közös kezdeményezés jóvoltából a vidéki kistelepülések akár 50 millió forintot nyerhetnek el a lámpatestek cseréjére, autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére. A vissza nem térítendő támogatás teljes egészében előlegként is igényelhető.

Jedlik Ányos Energetikai Program: újabb pályázati felhívások élesednek

Hamarosan újabb felhívások is élesednek a programban, a már benyújtott pályázatok elbírálása folyamatosan zajlik. A Jedlik Ányos Energetikai Programmal támogatott fejlesztések erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, mérséklik az importkitettséget. Fokozzák a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, emelik egyes energetikai szolgáltatások színvonalát. 

Hozzájárulnak a zöldenergia hasznosításának növeléséhez, az energiaszektor zöldítésével óvják a környezetet. A programcsomag legfontosabb hatásaként csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítja versenyhelyzetüket.

 

 

