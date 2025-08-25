Itt a nagy bejelentés: ennek rengeteg távhővel fűtő háztartás is örülhet

Az energetikai korszerűsítési programcsomag három eleme érhető el jelenleg az iparági vállalkozások, önkormányzatok számára, együttesen 114 milliárd forint keretösszeggel. A Jedlik Ányos Energetikai Programra mostanáig benyújtott támogatási igények együttesen már több mint százmilliárd forintot tesznek ki – írja Facebook-bejegyzésében a szaktárca.

Már 100 milliárd forint feletti értékben adtak be pályázatokat a Jedlik Ányos Energetikai Programra

Fotó: Unsplash

Június közepe óta jelentkezhetnek a távhőszolgáltatók a program elsőként meghirdetett kiírására. A 45 milliárd forintos keretösszeg az energiahatékonyság fokozására, a megújuló alapú hőforrásokra, hulladékhő hasznosítására fordítható.

A program másik ágazati elemében július 21-e óta igényelhetnek támogatást a távhőtermelők rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére.

Az 51 milliárd forintos keretből önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló alapú hőtermelési technológia létesítése (a hőszivattyút is beleértve), hulladékhő hasznosítása vagy hőtároló megvalósítása.

Az augusztusban nyitva lévő felhívások közé tartozik a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 18 milliárd forintot biztosító programelem. A Magyar Falu Programmal közös kezdeményezés jóvoltából a vidéki kistelepülések akár 50 millió forintot nyerhetnek el a lámpatestek cseréjére, autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére. A vissza nem térítendő támogatás teljes egészében előlegként is igényelhető.

Jedlik Ányos Energetikai Program: újabb pályázati felhívások élesednek

Hamarosan újabb felhívások is élesednek a programban, a már benyújtott pályázatok elbírálása folyamatosan zajlik. A Jedlik Ányos Energetikai Programmal támogatott fejlesztések erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, mérséklik az importkitettséget. Fokozzák a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, emelik egyes energetikai szolgáltatások színvonalát.

Hozzájárulnak a zöldenergia hasznosításának növeléséhez, az energiaszektor zöldítésével óvják a környezetet. A programcsomag legfontosabb hatásaként csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítja versenyhelyzetüket.