Ez a titkuk a vérlázítóan magas vezérigazgatói fizetéseknek

Az elmúlt napok hírei között kisebb szenzációnak számított, hogy Elon Musk, a világ leggazdagabb embere még gazdagabbá vált, miután a Tesla igazgatótanácsa 96 millió darab vállalati részvényt ajánlott fel számára prémium juttatási csomagként, mintegy 29 milliárd dollár értékben. Ez a csomag amolyan megelőlegezett vezetői kompenzációs csomag lett volna Musk ennél is jóval nagyobb értékű, 56 milliárd dolláros megállapodása helyett. A 2018-ban kötött megállapodást azonban egy részvényes megtámadta, hosszas huzavona után pedig a bíróság 2024 decemberében kimondta annak érvénytelenségét. Musk azonban fellebbezett a döntés ellen, a jogi csatározás még mindig tart. De mi szükség van egyáltalán arra, hogy a vállalatok ekkora értékű fizetésekkel, illetve juttatási csomagokkal láncolják magukhoz a csúcsvezetőket?

Elképesztő juttatásokért dolgoznak egyes vezérigazgatók, sokan nem értik az okát (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Évekkel később is jöhet a giga juttatás

Elon Musk pénzben kifejezve szinte felfoghatatlan összegű juttatási csomagjai nem az elsők a kiemelkedően nagy értékű vezetői bónuszok történetében, igaz, értékükben tényleg extrém magasnak számítanak. Tegyük hozzá gyorsan: a gigantikus számok mögöttt felsejlik az a feltétel, hogy a Musk a nagyértékű részvénypakettre csak két év múlva válik jogosulttá, feltéve, ha addig a Tesla vezérigazgatója vagy más kulcsfontosságú vezetői pozíciójának betöltője marad. Elveszti a jogosultságát a csomagra, ha addig a bíróság számára kedvezően ítél, és lehívhatja a jogosultság megszerzésének idején még 56 milliárd dollárt érő, előbbi részvénypakettet.

Musk esetében az irányító testület – az egyébként elvártak szerint – megindokolta, hogy miért tartja érdemesnek Musk-ot ekkora értékű juttatási csomagra. Egyrészt világossá tették, hogy a jogi huzavona miatt a vállalkozó egyelőre az évekkel korábban kötött megállapodás alapján járó részvénycsomagját sem kapta meg. Abban egyébként nem pusztán részvények, hanem miként az Origo megírta, készpénzes juttatás is szerepelt. Másrészt úgy látják, hogy Musk kivételesen tehetséges, egyben vízionárius vezető, aminek köszönhetően a Tesla nem egyszerűen elektromos járműveket gyártó cég immár, hanem a robotikában, megújuló energiák hasznosításában, és a mesterséges intelligencia alkalmazásában is élen jár. Egyúttal bíznak abban, hogy Elon Musk képességeit a Teslánál való értékteremtésre, és további tehetséges munkavállalók odavonzására használja.