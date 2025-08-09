Ez a titkuk a vérlázítóan magas vezérigazgatói fizetéseknek

Az elmúlt napok hírei között kisebb szenzációnak számított, hogy Elon Musk, a világ leggazdagabb embere még gazdagabbá vált, miután a Tesla igazgatótanácsa 96 millió darab vállalati részvényt ajánlott fel számára prémium juttatási csomagként, mintegy 29 milliárd dollár értékben. Ez a csomag amolyan megelőlegezett vezetői kompenzációs csomag lett volna Musk ennél is jóval nagyobb értékű, 56 milliárd dolláros megállapodása helyett. A 2018-ban kötött megállapodást azonban egy részvényes megtámadta, hosszas huzavona után pedig a bíróság 2024 decemberében kimondta annak érvénytelenségét. Musk azonban fellebbezett a döntés ellen, a jogi csatározás még mindig tart. De mi szükség van egyáltalán arra, hogy a vállalatok ekkora értékű fizetésekkel, illetve juttatási csomagokkal láncolják magukhoz a csúcsvezetőket?
Elon Musk pénzben kifejezve szinte felfoghatatlan összegű juttatási csomagjai nem az elsők a kiemelkedően nagy értékű vezetői bónuszok történetében, igaz, értékükben tényleg extrém magasnak számítanak. Tegyük hozzá gyorsan: a gigantikus számok mögöttt felsejlik az a feltétel, hogy a Musk a nagyértékű részvénypakettre csak két év múlva válik jogosulttá, feltéve, ha addig a Tesla vezérigazgatója vagy más kulcsfontosságú vezetői pozíciójának betöltője marad. Elveszti a jogosultságát a csomagra, ha addig a bíróság számára kedvezően ítél, és lehívhatja a jogosultság megszerzésének idején még 56 milliárd dollárt érő, előbbi részvénypakettet.
Musk esetében az irányító testület – az egyébként elvártak szerint – megindokolta, hogy miért tartja érdemesnek Musk-ot ekkora értékű juttatási csomagra. Egyrészt világossá tették, hogy a jogi huzavona miatt a vállalkozó egyelőre az évekkel korábban kötött megállapodás alapján járó részvénycsomagját sem kapta meg. Abban egyébként nem pusztán részvények, hanem miként az Origo megírta, készpénzes juttatás is szerepelt. Másrészt úgy látják, hogy Musk kivételesen tehetséges, egyben vízionárius vezető, aminek köszönhetően a Tesla nem egyszerűen elektromos járműveket gyártó cég immár, hanem a robotikában, megújuló energiák hasznosításában, és a mesterséges intelligencia alkalmazásában is élen jár. Egyúttal bíznak abban, hogy Elon Musk képességeit a Teslánál való értékteremtésre, és további tehetséges munkavállalók odavonzására használja.
A csúcsvezetők javadalmazása összetett kérdés, olykor azt sem könnyű megállapítani, ténylegesen mennyi az éves jövedelmük. Ha csak a tényleges, klasszikus bérfizetéseket tekintjük, akkor bizony Elon Musk a lista utolsó helyén áll holtversenyben több más vezetővel, mert 2024-re nem kapott semmilyen készpénzes bérkifizetést. Részvénycsomagok formájában viszont a világ leggazdagabb embere akkora összeghez juthat, mint eddig soha senki más a történelemben.
A legmagasabb összegű – közel 190 millió dollár értékű – éves fizetése tavaly az amerikai, építőanyagokat forgalmazó QXO-t irányító Brad Jacobs-nak volt.
A részvénypakettek különösen értékesek lehetnek, és ahogy Bill és Melinda Gates válása kapcsán lehetett látni, elegendők lehetnek arra is, hogy valaki a Forbes milliárdos listájára kerüljön. Melinda Gates ugyanis akkor 1,8 milliárd dollár értékű részvénycsomagot kapott ajándékba még a válás kimondása előtt Bill Gates-től, ami elegendőnek is bizonyult ehhez.
Legyen szó akár hagyományos fizetésről és más bérjövedelemről, akár részvénycsomagról, akár juttatásokról (saját autó sofőrrel, luxuslakás a cég központjához közel, magánrepülő használata vállalati utakon), a csúcsvezetők javadalmazása évtizedek óta viták tárgya. Ennek pedig csak egyik oka, hogy sokan elemi aránytalanságot éreznek egy-egy dolgozói fizetés és egy vezérigazgatói, teljesítménybónuszokkal megtámogatott fizetés között. A kérdéskör rendkívül összetett, és úgy tűnik,
vállalati oldalról nézve abban csak sokadlagos szempont az aránytalanság, sokkal fontosabb az, hogy az elképesztő összeggel honorált vezérigazgató megérje a cégnek, megérje a tulajdonosoknak (általában a részvényeseknek).
Elég az 1970-es évekig visszatekinteni: abban az évtizedben kezdett uralkodóvá válni az a gazdasági gondolkodás, melyben a részvényérték maximalizálása összekapcsolódott az első számú vállalatvezetőknek nyújtott javadalmazással és a vállalati teljesítménnyel. Ez azt jelentette, hogy a cégek szinte kizárólag a profit maximalizálására kezdtek összpontosítani, így a részvényesek (vagyis a cégek tulajdonosai) jobban profitáltak a magasabb éves (osztalék)kifizetésekből, vagy a nagyobb részvényárfolyam-emelkedésből. A vezérigazgatók viszont kompenzációt kaptak a részvényeseiknek termelt profitért.
A képlet egyszerű volt: magasabb osztalék a részvényeseknek = magasabb bónusz (és még több juttatás) a vezérigazgatónak.
Kifejezetten hosszú és izgalmas a hatalmas vezetői juttatások története az elmúlt fél évszázadban és az akörüli vitáké, melyek jelenleg is fel-fellángolnak. Megpróbáljuk összefoglalni, miért találkozni jelenleg is magas csúcsvezetői juttatásokkal, és miért lehet számítani arra, hogy ezek az összegek illetve mértékek tovább nőnek. (Csak egy adat példaként erre: az S&P 500 vállalatainál a vezérigazhatói fizetések átlagosan 7 százalékkal emelkedtek 2024-ben.)
Egyes megközelítések szerint a magas vezérigazgatói fizetések tükrözik azt, hogy a nagyon tehetséges felsővezetők iránt óriási a kereslet, miközben a valóban kiemelkedő, a szükséges készségekkel és tapasztalattal rendelkező személyek száma ezekre a pozíciókra igencsak korlátozott. Erre érdekes iparági példákat is látni: az Egyesült Államokban működő megannyi gyorsétteremláncnál rendszeresen előfordul, hogy a kitűzött célok elérése után – hacsak szerződése ezt nem tiltja – a csúcsvezető egy másik láncnál folytatja munkáját, de a brit kiskereskedelemben arra is találni példát, hogy a Tesco, a Lidl vagy az Aldi egymástól igazol szakembereket kulcspozícókra.
A vezérigazgatók kulcsfontosságúak a sikerhez
– állítja Daniel Pryor, az Adam Smith Institute gazdasági agytröszt munkatársa, aki szerint valójában nagyon kevés személynek vannak meg a kompetenciái ahhoz, hogy egy topvállalat vezérigazgatója legyen, ezért ők nagyon keresettek. A vállalatok közötti verseny a tehetséges vezérigazgatók vonzásáért és megtartásáért pedig növelheti a kompenzációs szinteket, azaz egy cég a korábbi csomagjára is ráígérhet, csakhogy a cégvezető szerződésének lejárta után is náluk folytassa a munkát.
Az erős vezetői hírnévvel bíró, nagy nyilvánosság előtt is ismert nevű személyeket sokan „szupersztároknak” tekintik, különösen, ha az irányításuk alatt álló vállalat is sikeres. A részükre megítélt juttatási csomag általában ezt a személyes márkát is megfizeti, abban bízva, hogy ezek a „sztárvezetők” képesek elő előmozdítani a vállalat teljesítményét és vonzani a befektetéseket. Pryor példaként említi Steve Jobs-ot az Apple-nél, Jeff Bezost az Amazonnál, és Elon Muskot a Teslánál, mint kivételes tehetségeket, akik szinte a semmiből hoztak létre forradalmi technológiákat. Fontos szempont lehet az is, hogy az ilyen vezetők különösen értékes kormányzati illetve üzleti kapcsolarendszerrel bírnak, ezen keresztül pedig nagy befolyással.
Ugyanakkor a magas fizetésekkel foglalkozó kutatók közül többen állítják, hogy számos jelenlegi jól fizetett vezérigazgató soha nem alapított saját vállalkozást, és nincs az imént említettekéhez hasonló vízionárius karaktere sem, ezért szerepük valójában eltúlzott lehet.
A topvezetők javadalmazásánál – miként Elon Musk példáján láttuk – teljesen megszokott, hogy juttatásaikat részben vagy egészben részvényopciókban kapják meg ezek a személyek, melyek nem feltétlen egyéni, hanem inkább a vállalat teljesítményéhez kötöttek.
Részvényesi szempontból ugyanis nem sokat ér az, hogy bár a vezérigazgató akár heti 60-70 órát is dolgozik a vállalat sikeréért, a cég teljesítménye azonban elmarad a remélttől.
A korábban megerősödött szemlélet pedig nem ment nyugdíjba:
Mindezt befolyásolják iparági sajátosságok is.
A vezetői juttatások mértékénél tehát nem is elsősorban az alapján érdemes megítélni, hogy abszolút értékben nagyok-e. Nyilvánvalóan azok a legtöbb vállalatnál kiszámolt bérátlag esetében.
Ezeket a mértékeket inkább a fent említett szempontok magyarázzak, magyarul és röviden szólva az, hogy a cégnél úgy látják: megéri a szervezetnek az adott vezető.
Az persze további kérdéseket vet fel, hogy tényleg így van-e. A magas vezetői juttatásokról szóló vitához érdekes adalékot kínál az a weblap, amely az S&P 500-as vállalatokra vetítve a túlfizetett vezetőket listázza. A „túlfizetést” persze itt sem abszolút értéken, hanem a vállalat teljesítménye alapján kell érteni.