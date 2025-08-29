Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A lakáshitelek igénylése mellett a személyi kölcsönöknél is fontos lehetőségre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az adóhatóság által kiállított keresetkimutatásra az Otthon Start Program indulásával most újra nagyobb figyelem hárulhat. Mutatjuk, miért lehet előnyös választás ezt igényelni a hitelfelvételhez!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon Start ProgramjövedelemhitelkérelemNAVkereset

Szeptember 1-jén elindul minden idők egyik legnagyobb, a társadalom széles körét érintő otthonteremtési programja, a fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosító Otton Start Program. Az Origón számos cikkben mutattuk be a fox 3 százalék programot, a részvétel feltételeit, és azt is, hogyan lehet pénzügyi szempontból – egyéni élethelyzettől függően – különösen előnyösen élni a lehetőséggel. A banki hitel igénylése persze támaszt néhány feladatot a hiteligénylők felé, a bankok biztosan kérik majd az adós – ha van, akkor adóstársét is – jövedelmének igazolását. Erre megoldást jelenthet a NAV által kiállított keresetkimutatás is, amivel kapcsolatban azonban nem árt figyelni egy látszólag jelentéktelen, de fontos mozzanatra.

otthon start, keresetkimutatás
Mindenféle hitel igénylésénél, így az Otthon Start Programnál is kényelmes lehetőséget jelenthet a NAV-os online keresetkimutatás igénylése (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Keresetkimutatás elektronikusan: így segít a NAV

A legfontosabb rögzíteni: banki hitel igénylésekor mindig pontosan azokat a dokumentumokat, arra a határidő és úgy kell benyújtani, amiket és amit a bank megjelöl. Ez különösen fontos most, amikor az Otthon Start Program indulása miatt várhatóan a bankok forgalma is megnő, illetve elsősorban azért, mert a hitelkérelmek elbírálásakor a beadott kérelemnek formailag is meg kell felelniük. Ennek pedig része, hogy a bankok által a jövedelemigazolást abban a formában kell bemutatni, ahogyan azt a hitelező pénzintézet kéri.

A legtöbb banki hitel esetében – és különsen az otthonteremtési célú fix 3 százalék Otthon Start Programnál – azonos azon dokumentumok köre, amelyeket a bankok kérnek illetve elfogadnak az igénylőtől. 

Bármelyik pénzintézettől szeretnénk hitelt kérni, az biztos, hogy jövedelemigazolásra szükség lesz. 

A bankok kérni fogják tőlünk, hogy – alkalmazotti jogviszony esetén – munkáltatónk által kiállított jövedelemigazolást mutassunk be. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a bank elfogadja a NAV által kiállított keresetkimutatást is (vagy akár mindkettőt is kérheti – erről a bankok adnak felvilágosítást).

A NAV online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést. 

A keresetkimutatás a NAV Ügyfélportáljáról már NAV szervezeti aláírással hitelesített pdf-fájlként is letölthetik a magánszemélyek

írja az adóhatóság.

A keresetkimutatást Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek kérhetik, az igénylés a NAV Ügyfélportálján (Bejelentkezés/További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpont) csak néhány percet vesz igénybe, és elektronikusan elküldhető a hitelintézeteknek. A csatlakozott hitelintézetek a lekérdezést követően, az „Elfogadás és továbbküldés” gomb megnyomásakor megjelenő listában szerepelnek.

Kiváltja a NAV keresetkimutatása a munkáltatói igazolást?

Ez egy igen lényeges kérdés, bármelyi banki hitel estében, legyen szó

  • akár személyi kölcsönről, 
  • akár az Otthon Start Program keretében igényelt lakáshitelről. 

Ha nem vagyunk pontosan tisztában a válasszal, akár a hitelünk is múlhat rajta, de legalábbis hiánypótlást kér a bank az elbírálási folyamatban, ami egy amúgy feszült, várakozással teli időszakot csak elnyújthat. Kis odafigyeléssel azonban ennek elejét lehet venni.

Induljunk ki abból, hogy a jövedelmet munkáltatói igazolás és bankszámlakivonat benyújtásával kérik a bankok igazolni. Ezeket váltja ki a NAV-os keresetkimutatás – erre bankunknál érdemes minden esetben rákérdezni –, amely egy tételes kimutatás a havi jövedelmedről. Részletesebb, és hosszabb időszakra szól, mint a munkáltatói igazolás.

Csakhogy – miként a NAV is felhívja rá a figyelmet – a keresetkimutatásban egy év, a lekérdezést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatai szerepelnek.

Ez nem feltétlen tűnik lényeges dolognak a hiteligénylő oldalán, ám fontos tisztában lenni azzal, hogy a bankok szigorú belső szabályzattal és MNB-s elvárásoknak megfelelve dolgoznak. Minden hitelkihelyezés egyben bizonyos mértékű kockázatot jelent a pénzintézet számára, sőt, a bankok számára már az is kockázatot jelent, ha a hitelkérelem benyújtásáig nem látja igazolva a folyamatos jövedelmet. Hiszen ez akár azt is jelenheti, hogy a NAV-s keresetkimutatásban szereplő időszakot követő két hónapban (a hiteligénylés benyújtásáig) az igénylő akár el is veszthette a munkáját. Ez esetben pedig a bankok nem hiteleznek.

A megoldás ebben az esetben – tehát NAV-os keresetkimutatás bemutatása esetén –, hogy mellékelten be kell nyújtatni az utolsó két hónapról szóló bankszámlakivonatot.

A bankok egy része ezt bekéri a jövedelemvizsgálat során, de körültekintően járunk el akkor, ha ennek benyújtására eleve felkészülünk, és akár az elektronikusan igényelt NAV-os keresetkimutatással együtt nyújtunk be olyan bankszámlakivonatot, amelyen látszik a hiteligénylés hónapját megelőző két hónap jövedelem utalása is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!