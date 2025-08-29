Szeptember 1-jén elindul minden idők egyik legnagyobb, a társadalom széles körét érintő otthonteremtési programja, a fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosító Otton Start Program. Az Origón számos cikkben mutattuk be a fox 3 százalék programot, a részvétel feltételeit, és azt is, hogyan lehet pénzügyi szempontból – egyéni élethelyzettől függően – különösen előnyösen élni a lehetőséggel. A banki hitel igénylése persze támaszt néhány feladatot a hiteligénylők felé, a bankok biztosan kérik majd az adós – ha van, akkor adóstársét is – jövedelmének igazolását. Erre megoldást jelenthet a NAV által kiállított keresetkimutatás is, amivel kapcsolatban azonban nem árt figyelni egy látszólag jelentéktelen, de fontos mozzanatra.
A legfontosabb rögzíteni: banki hitel igénylésekor mindig pontosan azokat a dokumentumokat, arra a határidő és úgy kell benyújtani, amiket és amit a bank megjelöl. Ez különösen fontos most, amikor az Otthon Start Program indulása miatt várhatóan a bankok forgalma is megnő, illetve elsősorban azért, mert a hitelkérelmek elbírálásakor a beadott kérelemnek formailag is meg kell felelniük. Ennek pedig része, hogy a bankok által a jövedelemigazolást abban a formában kell bemutatni, ahogyan azt a hitelező pénzintézet kéri.
A legtöbb banki hitel esetében – és különsen az otthonteremtési célú fix 3 százalék Otthon Start Programnál – azonos azon dokumentumok köre, amelyeket a bankok kérnek illetve elfogadnak az igénylőtől.
Bármelyik pénzintézettől szeretnénk hitelt kérni, az biztos, hogy jövedelemigazolásra szükség lesz.
A bankok kérni fogják tőlünk, hogy – alkalmazotti jogviszony esetén – munkáltatónk által kiállított jövedelemigazolást mutassunk be. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a bank elfogadja a NAV által kiállított keresetkimutatást is (vagy akár mindkettőt is kérheti – erről a bankok adnak felvilágosítást).
A NAV online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést.
A keresetkimutatás a NAV Ügyfélportáljáról már NAV szervezeti aláírással hitelesített pdf-fájlként is letölthetik a magánszemélyek
A keresetkimutatást Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek kérhetik, az igénylés a NAV Ügyfélportálján (Bejelentkezés/További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpont) csak néhány percet vesz igénybe, és elektronikusan elküldhető a hitelintézeteknek. A csatlakozott hitelintézetek a lekérdezést követően, az „Elfogadás és továbbküldés” gomb megnyomásakor megjelenő listában szerepelnek.
Ez egy igen lényeges kérdés, bármelyi banki hitel estében, legyen szó
Ha nem vagyunk pontosan tisztában a válasszal, akár a hitelünk is múlhat rajta, de legalábbis hiánypótlást kér a bank az elbírálási folyamatban, ami egy amúgy feszült, várakozással teli időszakot csak elnyújthat. Kis odafigyeléssel azonban ennek elejét lehet venni.
Induljunk ki abból, hogy a jövedelmet munkáltatói igazolás és bankszámlakivonat benyújtásával kérik a bankok igazolni. Ezeket váltja ki a NAV-os keresetkimutatás – erre bankunknál érdemes minden esetben rákérdezni –, amely egy tételes kimutatás a havi jövedelmedről. Részletesebb, és hosszabb időszakra szól, mint a munkáltatói igazolás.
Csakhogy – miként a NAV is felhívja rá a figyelmet – a keresetkimutatásban egy év, a lekérdezést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatai szerepelnek.
Ez nem feltétlen tűnik lényeges dolognak a hiteligénylő oldalán, ám fontos tisztában lenni azzal, hogy a bankok szigorú belső szabályzattal és MNB-s elvárásoknak megfelelve dolgoznak. Minden hitelkihelyezés egyben bizonyos mértékű kockázatot jelent a pénzintézet számára, sőt, a bankok számára már az is kockázatot jelent, ha a hitelkérelem benyújtásáig nem látja igazolva a folyamatos jövedelmet. Hiszen ez akár azt is jelenheti, hogy a NAV-s keresetkimutatásban szereplő időszakot követő két hónapban (a hiteligénylés benyújtásáig) az igénylő akár el is veszthette a munkáját. Ez esetben pedig a bankok nem hiteleznek.
A megoldás ebben az esetben – tehát NAV-os keresetkimutatás bemutatása esetén –, hogy mellékelten be kell nyújtatni az utolsó két hónapról szóló bankszámlakivonatot.
A bankok egy része ezt bekéri a jövedelemvizsgálat során, de körültekintően járunk el akkor, ha ennek benyújtására eleve felkészülünk, és akár az elektronikusan igényelt NAV-os keresetkimutatással együtt nyújtunk be olyan bankszámlakivonatot, amelyen látszik a hiteligénylés hónapját megelőző két hónap jövedelem utalása is.