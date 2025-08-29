Szeptember 1-jén elindul minden idők egyik legnagyobb, a társadalom széles körét érintő otthonteremtési programja, a fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosító Otton Start Program. Az Origón számos cikkben mutattuk be a fox 3 százalék programot, a részvétel feltételeit, és azt is, hogyan lehet pénzügyi szempontból – egyéni élethelyzettől függően – különösen előnyösen élni a lehetőséggel. A banki hitel igénylése persze támaszt néhány feladatot a hiteligénylők felé, a bankok biztosan kérik majd az adós – ha van, akkor adóstársét is – jövedelmének igazolását. Erre megoldást jelenthet a NAV által kiállított keresetkimutatás is, amivel kapcsolatban azonban nem árt figyelni egy látszólag jelentéktelen, de fontos mozzanatra.

Mindenféle hitel igénylésénél, így az Otthon Start Programnál is kényelmes lehetőséget jelenthet a NAV-os online keresetkimutatás igénylése (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Keresetkimutatás elektronikusan: így segít a NAV

A legfontosabb rögzíteni: banki hitel igénylésekor mindig pontosan azokat a dokumentumokat, arra a határidő és úgy kell benyújtani, amiket és amit a bank megjelöl. Ez különösen fontos most, amikor az Otthon Start Program indulása miatt várhatóan a bankok forgalma is megnő, illetve elsősorban azért, mert a hitelkérelmek elbírálásakor a beadott kérelemnek formailag is meg kell felelniük. Ennek pedig része, hogy a bankok által a jövedelemigazolást abban a formában kell bemutatni, ahogyan azt a hitelező pénzintézet kéri.

A legtöbb banki hitel esetében – és különsen az otthonteremtési célú fix 3 százalék Otthon Start Programnál – azonos azon dokumentumok köre, amelyeket a bankok kérnek illetve elfogadnak az igénylőtől.

Bármelyik pénzintézettől szeretnénk hitelt kérni, az biztos, hogy jövedelemigazolásra szükség lesz.

A bankok kérni fogják tőlünk, hogy – alkalmazotti jogviszony esetén – munkáltatónk által kiállított jövedelemigazolást mutassunk be. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a bank elfogadja a NAV által kiállított keresetkimutatást is (vagy akár mindkettőt is kérheti – erről a bankok adnak felvilágosítást).

A NAV online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést.

A keresetkimutatás a NAV Ügyfélportáljáról már NAV szervezeti aláírással hitelesített pdf-fájlként is letölthetik a magánszemélyek

– írja az adóhatóság.