Ezt most megmutatták: ebben a 15 országban felrobbant a külkereskedelmi növekedés

A szemünk előtt rajzolják újra a világ globális kereskedelmi szempontból legfontosabb, abban legnagyobb értékben részt vevő régiói – az Egyesült Államok, Kína, az EU – a világkereskedelem arculatát a vámok és viszontvámok rendszerével, a nyersanyagáramlás, az ellátási láncok újratervezésével. Van azonban egy, a felszín alatt zajló másik áramlás is, ami hozzájárul az eddigi gyakorlatok átalakulásához. Ez nem más, mint hogy a világkereskedelemben kisebb súllyal résztvevő országok export- és importforgalma szédületes tempóban növekszik – azaz jóval gyorsabban, mint az egyébként a volumenért főként felelős legnagyobb szereplőké.
Alaposan felforgatta a világot Donald Trump azon szándéka, miszerint – az Egyesült Államok érdekei mentén, a külkereskedelmi egyenleg javítása, és a belföldi gyártás, munkahelyteremtés felpörgetésének céljával – újrarajzolja a világkereskedelem jelenlegi folyamatait, legalábbis azoknak jelentős részét. A vámtarifák új rendszere (és az azokról szóló külön, bilaterális jellegű megállapodások) ennek eszközei. A fejlemények megbolygatták a világkereskedelemben a külkereskedelmi forgalom alapján hagyományosan meghatározó országok – Kína, India, Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán – viszonyait. Ám eközben más is történik, sőt, valójában már az elmúlt években megkezdődött: Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában, valamint Óceániában is fénysebességre kapcsolt közel két tucat állam külkereskedelmi növekedése. A mérték még sehol nincs a nagyok által adott volumenhez képest, de a növekedés tempójával ezek az államok állva hagyták azokat.

A New York-i One World Trade Center látogatóközpontjában készült felvétel – új folyamatok játszódnak le a világkereskedelemben (illusztráció)
A New York-i One World Trade Center látogatóközpontjában készült felvétel – új folyamatok játszódnak le a világkereskedelemben (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mégsem zuhant össze a világkereskedelem

A Visual Capitalisthoz tartozó Voronoi a DHL Kereskedelmi Atlaszának 2025 tavaszán megjelent, aktuális elemzését vette alapul, és ebből vont le figyelemreméltó következtetéseket. Nem hallgatható el, hogy a DHL jelzése szerint elemzőik nem vették figyelembe a Donald Trump adminisztrációja által bejelentett, akkor még csak várható vámintézkedéseket, de számoltak annak hatásaival. Úgy látták:

a világkereskedelem az eddigiekhez képest eltérő mértékű és részben eltérő szerkezetű vámtarifák jelentette új viszonyok között is biztosan növekedni fog a következő öt évben. 

Nagyot bizonyosan nem tévedtek, ezt támasztja alá a Kereskedelmi Világszövetség (WTO) által augusztus első napjaiban kiadott frissített előrejelzés a globális árukereskedelem idénre várt 0,9 százalékos növekedéséről. Ez ugyan magasabb lenne vámok nélkül (ahogy a jövő évre várt 1,8 százalékos növekedés is), de semmiképp sem zsugorodás, amit többek között a WTO elemzői is prognosztizáltak még áprilisban idénre (-0,2 százalék).

A Voronoi elemzői a kiadvány alapján összegyűjtötték, melyek azok az országok, melyek teljes kereskedelmi forgalomnövekedése az elmúlt öt évben (2024-ig bezárólag) a legnagyobb volt a világon. A rangsor a teljes kereskedelmi forgalom növekedési ütemén alapul – az egyes országok együttes exportjának és importjának éves növekedési ütemén. A megadott százalékszám a kereskedelem bővülésének sebességre utal, a növekedés arányára, nem pedig a kereskedelem abszolút értékére.

A rangsor alátámasztja, hogy a világkereskedelemben nagy átalakulások zajlanak, melyre az idén kibontakozó vámháború csak ráerősít. Igazolják továbbá azt is, hogy a világkereskedelem olyan összetett, a részvevőket tekintve mélyen integrált hálózat, melyet vélhetően nem lehet teljesen szétszálazni már soha (legfeljebb elszakítani tudják azt a koronavírus-járványhoz hasonló krízisek).

Nouméa, Új-Kaledónia fővárosa, ÚjKaledóniafővárosa, nikkel, termelés, nikkeltermelés, illusztráció, 2025
Nouméa, Új-Kaledónia fővárosának kereskedelmi kikötője – a leggyorsabb kereskedelmi növekedését kisebb államok tudták felmutatni az elmúlt években Fotó: Getty Images/Matt Blyth

Ásványkincsek és hajóregiszteri szolgáltatás: ezektől bővül a forgalom

Geopolitikai átrendeződések, új szénhidrogén-felfedezések, a tengeri olajkitermelés felfutása, kritikus ásványkincsek kitermelése: egyéb mások mellett ezek a tényezők járultak hozzá, hogy az alább felsorolt országok külkereskedelme (az export és import adatokat egyaránt figyelembe véve) a vizsgált időszakban, a kiinduláshoz viszonyítva, kiemelkedő arányban növekedett. Nézzük a sorrendet, melyben elsősorban az export dominál:

  • Az első helyen a dél-amerikai Guyana áll (31 százalék), a kereskedelem magasabb fokozatba kapcsolása a kitermelésbe nemrég bevont offshore olajlelőhelynek köszönhető. Guyana tengeri olajkincséről több alkalommal írtunk az Origón, bemutatva azt, hogyan válhat egy nemzetközi színtéren nem túl jelentős állam a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságává.
  • Örményország (20 százalék): a gyorsulást elsősorban azon árucikkek re-exportja hajtja, melyek az Oroszországra kivetett szankciók miatt közvetlenül nem értékesíthetők az országba a klasszikus ellátási láncokon.
  • Kongói Demokratikus Köztársaság (16 százalék): Kongó különösen gazdag rézben, kobaltból pedig a világpiaci szempontból meghatározó szállító. Mindkettőre nagy szükség van a megújuló energiákat hasznosító technológiáknál, valamint az elektromobilizációnál. A nyersanyagok exportja nagyon fontos a hatalmas és népes, de sok viszontagságtól sújtott országnak.
  • Kirgizisztán (16 százalék): kereskedelmi szerepe a régióban felértékelődött mind Oroszország, mind a környező államok számára, hiszen összekötő szereplő tud lenni azok kereskedelmi kapcsolataiban.
  • Zimbabwe szintén főként ásványkincsei kivitelének (arany, platina, nikkel) köszönheti kereskedelmi gyorsulását (14 százalék). Szintén erősödik szerepe az agráripari árucikkek piacán, miközben jelentős dohánytermesztő ország.
  • Libéria főként két dolognak köszönheti 13 százalékos eredményét: az ásványkincsek exportjának, valamint annak, hogy a kereskedelmi hajók tulajdonosai előszeretettel jegyzik be járműveiket libériai zászló alá, a hajóregiszteri szolgáltatás pedig önmagában sok pénzt hoz az államnak.
  • Elefántcsontpart továbbra is a világ legnagyobb kakaótermesztője, az ország exportjában a kakaó elmaradhatatlan árucikk. Emellett nagy piaci kereslet mutatkozott az ott termelt kesudióra is (11 százalék)
  • Tádzsikisztán (10 százalék): löketet adott a kereskedelemnek az arany és az alumínium kivitele, valamint a jövedelmek általános emelkedésével megnőtt a fogyasztói kereslet is a javakra, amiket viszont elsősorban importból tudnak kiszolgálni.
  • Jordánia (9 százalék): gyógyszerek, műtrágya, re-export, valamint a régió szinte valamennyi országával kialakított stabil kereskedelmi kapcsolatok segítették a bővülést.
  • Ruanda (9 százalék): arany, ólom valamint tantál képezik a fő kiviteli cikkeit, emellett a viszonylag kicsiny területű ország több nagyobb területű szomszédos állam közé ékelődve fontos logisztikai szerepet tölt be a régióban.
Ruandában működő sörgyár a Kivu-tó partján - az országnak fontos regionális logisztikai szerepe van, ennek köszönhetően a kereskedelem is növekszik
Fotó: Origo
  • Albánia (9 százalék): az olaj és az ásványkincsek kivitele mellett egyre jelentősebb az energiaexport is. Az állam, bár még nem EU-tag, arra törekszik, hogy elmélyüljön kereskedelmi integrációja az európai színtérrel.
  • Kiribati (9 százalék): a kicsiny csendes-óceáni állam kevésbé a javak kiviteléből, mint inkább a halászati jogok értékesítéséből, valamint a hajóregiszteri szolgáltatásokból bővítette kereskedelmét.
  • A Saint Vincent és a Grenadine-szigetek (8 százalék) banánt és gyökeres terményeket exportál külföldre, emellett a karibi térség irányába újraexportáló tevékenységet folyat.
  • Mongólia (8 százalék): rezet, szenet, és más ásványkincseket küld külföldre, elsősorban Kínába.
  • Guinea (8 százalék): a világpolitikai színtéren talán nem számít jelentős szereplőnek, de a bauxit világpiacán meghatározó szállító, ez pedig az alumíniumgyártás nélkülözhetetlen összetevője.

A 15 leggyorsabban növekvő gazdaság többsége nem Európában vagy az amerikai kontinensen található, hanem főként Afrika, Ázsia, és Óceánia területén. Miközben a világ legnagyobb teljesítményű gazdaságai továbbra is meghatározók méretükkel és kereskedelmi volumenükkel a világgazdaság egészét tekintve, a kisebb gazdaságok külkereskedelme mellettük óriási tempójuk növekedésre lehet képes az adatok alapján, kiemelve a globális kereskedelem összefonódásait.

 

