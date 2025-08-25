Ezt most megmutatták: ebben a 15 országban felrobbant a külkereskedelmi növekedés

Alaposan felforgatta a világot Donald Trump azon szándéka, miszerint – az Egyesült Államok érdekei mentén, a külkereskedelmi egyenleg javítása, és a belföldi gyártás, munkahelyteremtés felpörgetésének céljával – újrarajzolja a világkereskedelem jelenlegi folyamatait, legalábbis azoknak jelentős részét. A vámtarifák új rendszere (és az azokról szóló külön, bilaterális jellegű megállapodások) ennek eszközei. A fejlemények megbolygatták a világkereskedelemben a külkereskedelmi forgalom alapján hagyományosan meghatározó országok – Kína, India, Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán – viszonyait. Ám eközben más is történik, sőt, valójában már az elmúlt években megkezdődött: Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában, valamint Óceániában is fénysebességre kapcsolt közel két tucat állam külkereskedelmi növekedése. A mérték még sehol nincs a nagyok által adott volumenhez képest, de a növekedés tempójával ezek az államok állva hagyták azokat.
A Visual Capitalisthoz tartozó Voronoi a DHL Kereskedelmi Atlaszának 2025 tavaszán megjelent, aktuális elemzését vette alapul, és ebből vont le figyelemreméltó következtetéseket. Nem hallgatható el, hogy a DHL jelzése szerint elemzőik nem vették figyelembe a Donald Trump adminisztrációja által bejelentett, akkor még csak várható vámintézkedéseket, de számoltak annak hatásaival. Úgy látták:
a világkereskedelem az eddigiekhez képest eltérő mértékű és részben eltérő szerkezetű vámtarifák jelentette új viszonyok között is biztosan növekedni fog a következő öt évben.
Nagyot bizonyosan nem tévedtek, ezt támasztja alá a Kereskedelmi Világszövetség (WTO) által augusztus első napjaiban kiadott frissített előrejelzés a globális árukereskedelem idénre várt 0,9 százalékos növekedéséről. Ez ugyan magasabb lenne vámok nélkül (ahogy a jövő évre várt 1,8 százalékos növekedés is), de semmiképp sem zsugorodás, amit többek között a WTO elemzői is prognosztizáltak még áprilisban idénre (-0,2 százalék).
A Voronoi elemzői a kiadvány alapján összegyűjtötték, melyek azok az országok, melyek teljes kereskedelmi forgalomnövekedése az elmúlt öt évben (2024-ig bezárólag) a legnagyobb volt a világon. A rangsor a teljes kereskedelmi forgalom növekedési ütemén alapul – az egyes országok együttes exportjának és importjának éves növekedési ütemén. A megadott százalékszám a kereskedelem bővülésének sebességre utal, a növekedés arányára, nem pedig a kereskedelem abszolút értékére.
A rangsor alátámasztja, hogy a világkereskedelemben nagy átalakulások zajlanak, melyre az idén kibontakozó vámháború csak ráerősít. Igazolják továbbá azt is, hogy a világkereskedelem olyan összetett, a részvevőket tekintve mélyen integrált hálózat, melyet vélhetően nem lehet teljesen szétszálazni már soha (legfeljebb elszakítani tudják azt a koronavírus-járványhoz hasonló krízisek).
Geopolitikai átrendeződések, új szénhidrogén-felfedezések, a tengeri olajkitermelés felfutása, kritikus ásványkincsek kitermelése: egyéb mások mellett ezek a tényezők járultak hozzá, hogy az alább felsorolt országok külkereskedelme (az export és import adatokat egyaránt figyelembe véve) a vizsgált időszakban, a kiinduláshoz viszonyítva, kiemelkedő arányban növekedett. Nézzük a sorrendet, melyben elsősorban az export dominál:
A 15 leggyorsabban növekvő gazdaság többsége nem Európában vagy az amerikai kontinensen található, hanem főként Afrika, Ázsia, és Óceánia területén. Miközben a világ legnagyobb teljesítményű gazdaságai továbbra is meghatározók méretükkel és kereskedelmi volumenükkel a világgazdaság egészét tekintve, a kisebb gazdaságok külkereskedelme mellettük óriási tempójuk növekedésre lehet képes az adatok alapján, kiemelve a globális kereskedelem összefonódásait.