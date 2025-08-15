Meghökkentő, hogy mennyi készpénzt használnak a magyarok – mutatjuk a számokat

A 2025 június végén regisztrált záróállományi adathoz képest 44,6 milliárd forinttal nagyobb összeg szerepel a júliusi jegybanki statisztikai mérleg készpénzállományi adatsorán: 9 262,2 milliárd forint volt a forgalomban lévő készpénz mennyisége július végén, míg havi átlagos mennyiség 9 224,2 milliárd forint volt. Miközben Magyarországon is terjednek a különféle elektronikus fizetési módok és fehéredik a gazdaság, mely körülmények a készpénzhasználat mérséklődéséhez járulnak hozzá (magyarul kevesebb készpénzre van szükség a gazdaságban), addig a készpénz mennyisége ha nem is makacsul, de folyamatosan nő. Erre azonban megvan a magyarázat.

Közzétette tette a jegybank a júliusi készpénzállományi adaokat (illusztráció)

Védett a készpénz, telepítik az ATM-eket

Folyamatosan növekszik a készpénz mennyisége Magyarországon, mely a havi jegybanki adatsorokat böngészve jól nyomon követhető. Ha például nagyjából egy évvel korábbra tekintünk vissza, a tavaly szeptemberi adatok szerint a forgalomban lévő készpénz havi átlag állománya 8 652,4 milliárd forint volt. A most látott átlagállomány-mérték ehhez képest több száz milliárd forintos növekedés.

Mindez azzal párhuzamosan játszódott le, hogy eközben dinamikusan növekszik az országban az elektronikus fizetések száma. A jegybank adatai szerint 2024-ben már az országban lebonyolított összes fizetési művelet 42 százaléka elektronikus volt, ami mintegy 2,5 milliárd tranzakciót jelentett.

Eközben a készpénzhasználat alkotmányos védelmet kapott Magyarországon, az eddig készpénzautomaták nélküli településekre vonatkozóan pedig nagyszabású ATM-telepítési programot hajt végre a kormány a bankkokkal együtt dolgozva, hogy mindenki számára egységesen hozzáférhetővé váljon a készpénz, valamint a kapcsolódó pénzszolgáltatások. Mindez arra utal, hogy a készpénz a jövőben is tartósan mindennapjaink része lesz, a digitalizáció és az elektronikus fizetések terjedése ellenére is.

Ezért nőhet a készpénz mennyisége

Az, hogy mennyi készpénz van forgalomban, pontosabban, hogy mennyi készpénzre van szükség a gazdaságban, egyáltalán nem egydimenziós kérdés, több körülménytől függ. A készpénzforgalom fenntartása egyébként önmagában drága dolog, minden évben milliárdokba kerül az országban, ezért bár az elektronikus fizetési infrastruktúráknak is vannak költségei, költségmegtakarítás szempontjából előnyös lehet makroszinten a készpénzhasználat mérséklése.