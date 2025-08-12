Rabszolgakörülmények közt dolgoznak az Oroszországba küldött észak-koreaiak, miközben Kim Dzsongun degeszre keresi magát rajtuk

A háború következtében rengeteg orosz férfi van távol a lakhelyétől; harcol a fronton és menekült el az országból, de a halálos áldozatok száma is 225 ezer körülire tehető. Ennek tükrében nem meglepő, hogy Moszkva egyre inkább támaszkodik az észak-koreai munkásokra.
A BBC-nek hat, Oroszországból megszökött észak-korai munkás számolt be a nyomorúságos körülményekről.
Az egyik munkás elmondta, hogy megérkezése után egy észak-koreai biztonsági ügynök kísérte a repülőtérről egy építkezésre, aki megparancsolta neki, hogy ne beszéljen senkivel, és ne nézzen senkire. A férfit egyből munkába is állították és napi 18 órában épített toronyházakat. A megkérdezett munkások ugyanazokat a megerőltető munkanapokat írták le – reggel 6-kor keltek, és másnap hajnali 2-ig dolgoztak, mindössze kétnapi pihenővel évente.
„Voltak, akik elbújtak az építkezéseken, vagy állva elaludtak, de a felügyelők megtalálták és megverték őket.” – mondta el egy másik munkás.
Kang Dong-wan, a dél-koreai Dong-A Egyetem professzora, aki többször is Oroszországba utazott, hogy interjút készítsen észak-koreai munkásokkal szintén megerősítette a BBC-nek az építkezéseken tapasztalt szörnyű körülményeket:
„A munkások nagyon veszélyes helyzeteknek vannak kitéve. Éjszaka lekapcsolják a villanyt, és sötétben dolgoznak, kevés biztonsági felszereléssel.”
Éjjel-nappal az építkezéseken vannak, ahol az észak-koreai állambiztonsági osztály ügynökei figyelik őket. Piszkos, túlzsúfolt szállítókonténerekben alszanak, bogarakkal teli területeken, vagy befejezetlen lakóházak padlóján, ponyvákat az ajtókeretekre húzva, hogy megpróbálják távol tartani a hideget.
Az orosz kormány adatai szerint 2024-ben több mint 13 000 észak-koreai lépett be az országba, ami 12-szeres növekedés az előző évhez képest. A tervek szerint Phenjan összesen, valószínűleg több mint 50 ezer munkást küld. Míg a legtöbben a nagyszabású építési projekteken dolgoznak, másokat ruhagyárakba és informatikai központokba osztottak be.
A külföldi hírektől való teljes izoláció miatt, az oroszországi állások rendkívül vonzóak Észak-Koreában, mivel azt ígérik, hogy jobban fizetnek, mint az otthoni munka. A legtöbb helyi abban reménykedik, hogy kiszabadul a szegénységből, és hazatérve házat vásárolhat a családjának, vagy vállalkozást indíthat. A bevételük nagy részét azonban egyenesen az észak-koreai államnak küldik „hűségdíjként”. A fennmaradó részt – általában havi 100-200 dollár között – pedig egy főkönyvben számolják el. A munkások csak akkor kapják meg ezt a pénzt, amikor hazatérnek. A szakértők szerint ez egy új taktika, hogy megakadályozzák a szökésüket.
Az alábbi képeken látható virágokat az észak-koreai állami média szerint különböző orosz építőipari cégek küldték Kim Dzsongunnak áprilisban, hálájuk jeléül:
Amint a munkások megérkeznek, és felismerik a kemény munka és a fizetéshiány valóságát, az megrendítő. Más közép-ázsiai építőmunkások ugyanis ötször többet keresnek, mint ők, a munka egyharmadáért.
„Úgy éreztem magam, mintha egy munkatáborban lennék; egy rácsok nélküli börtönben” – nyilatkozta a BBC-nek az egyik megszökött munkás.