Rabszolgakörülmények közt dolgoznak az Oroszországba küldött észak-koreaiak, miközben Kim Dzsongun degeszre keresi magát rajtuk

A háború következtében rengeteg orosz férfi van távol a lakhelyétől; harcol a fronton és menekült el az országból, de a halálos áldozatok száma is 225 ezer körülire tehető. Ennek tükrében nem meglepő, hogy Moszkva egyre inkább támaszkodik az észak-koreai munkásokra.

Ezrével érkeznek az észak-koreai dolgozók Oroszországba, hogy betöltsék a harcok okozta hatalmas munkaerőhiányt. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Rabszolgakörülmények közt dolgoznak az Oroszországba küldött észak-koreaiak

A BBC-nek hat, Oroszországból megszökött észak-korai munkás számolt be a nyomorúságos körülményekről.

Az egyik munkás elmondta, hogy megérkezése után egy észak-koreai biztonsági ügynök kísérte a repülőtérről egy építkezésre, aki megparancsolta neki, hogy ne beszéljen senkivel, és ne nézzen senkire. A férfit egyből munkába is állították és napi 18 órában épített toronyházakat. A megkérdezett munkások ugyanazokat a megerőltető munkanapokat írták le – reggel 6-kor keltek, és másnap hajnali 2-ig dolgoztak, mindössze kétnapi pihenővel évente.

„Voltak, akik elbújtak az építkezéseken, vagy állva elaludtak, de a felügyelők megtalálták és megverték őket.” – mondta el egy másik munkás.

Kang Dong-wan, a dél-koreai Dong-A Egyetem professzora, aki többször is Oroszországba utazott, hogy interjút készítsen észak-koreai munkásokkal szintén megerősítette a BBC-nek az építkezéseken tapasztalt szörnyű körülményeket:

„A munkások nagyon veszélyes helyzeteknek vannak kitéve. Éjszaka lekapcsolják a villanyt, és sötétben dolgoznak, kevés biztonsági felszereléssel.”

Éjjel-nappal az építkezéseken vannak, ahol az észak-koreai állambiztonsági osztály ügynökei figyelik őket. Piszkos, túlzsúfolt szállítókonténerekben alszanak, bogarakkal teli területeken, vagy befejezetlen lakóházak padlóján, ponyvákat az ajtókeretekre húzva, hogy megpróbálják távol tartani a hideget.

Munkások ezrei dolgoztak Oroszországban, évi több millió dollárt keresve a pénzszűkében lévő észak koreai rezsimnek

Az orosz kormány adatai szerint 2024-ben több mint 13 000 észak-koreai lépett be az országba, ami 12-szeres növekedés az előző évhez képest. A tervek szerint Phenjan összesen, valószínűleg több mint 50 ezer munkást küld. Míg a legtöbben a nagyszabású építési projekteken dolgoznak, másokat ruhagyárakba és informatikai központokba osztottak be.