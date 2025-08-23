„Példátlan pusztítás” – egymilliárd dolláros bírságot kaptak a monstrum gazdái

A konténerhajók jelentősen hozzájárulnak a környezetszennyezéshez azáltal, hogy nagymértékű fosszilis tüzelőanyagot égetnek el, ami növeli a levegőszennyezést és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezen kívül rendkívüli esetekben előfordul, hogy baleset éri őket, ami jellemzően súlyos környezeti károkkal jár, mivel olaj, műanyag, vagy egyéb vegyszerek kerülnek tonnaszám az óceánokba, tengerekbe.

A Srí Lanka-i haditengerészet személyzete a történetének legnagyobb műanyagszennyezése során, az X-Press Pearl konténerhajó katasztrófája miatt takarít meg egy tengerpartot

Fotó: Chamila Karunarathne/EPA

Az egyik ilyen a természeti környezetre pusztító mértékűnek bizonyult baleset egy szingapúri bejegyzésű konténerszállítóval történt, amely történelminek nevezhető károkat okozott - legalább is ezt mondta ki a bíróság. Srí Lanka legfelsőbb bírósága egymilliárd dollár megfizetésére kötelezte annak a szingapúri zászló alatt hajózó konténerszállító hajónak a tulajdonosait, amely konténerszállító a „világ legnagyobb feljegyzett tengeri műanyagszennyezéséért” felelős.

Az AP hírügynökség szerint az ítélet a perbe fogott tulajdonosokat tette felelőssé a környezeti válságért, amely több száz tengeri állat halálát okozta, és továbbra is károsítja az ország vizeit.

Mi történt a konténerhajóval?

Az X-Press Pearl 2021 júniusában kigyulladt és elsüllyedt Colombo partjainál, miközben vegyi anyagokat szállított. A Legfelsőbb Bíróság szerint ennek következtében következett be „Srí Lanka tengeri környezetének példátlan pusztítása.” A becsélesek szerint 417 teknős, 48 ​​delfin, nyolc bálna és számtalan haltetem sodródott a partra a baleset után. A hajóról származó törmelék, köztük több tonna műanyag pellet, amelyet zacskók gyártásához használtak, szétszóródtak a partokon és az óceánba.

Ez a tengeri környezeti katasztrófa mérgező és veszélyes anyagok széles körű kibocsátását eredményezte a tengeri környezetbe, megmérgezve az óceánvizeket, elpusztítva a tengeri fajokat és elpusztítva a növényi eredetű fitoplanktonokat is – olvasható az ítéletben.

A hajó bejegyzett tulajdonosát, az EOS Ro Pte. Limitedet, más bérlőkkel és egy srí lankai ügynökkel együtt felelősségre vonták a „szennyező fizet ” elv alapján.