„Példátlan pusztítás” – egymilliárd dolláros bírságot kaptak a monstrum gazdái

A konténerhajók jelentősen hozzájárulnak a környezetszennyezéshez azáltal, hogy nagymértékű fosszilis tüzelőanyagot égetnek el, ami növeli a levegőszennyezést és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezen kívül rendkívüli esetekben előfordul, hogy baleset éri őket, ami jellemzően súlyos környezeti károkkal jár, mivel olaj, műanyag, vagy egyéb vegyszerek kerülnek tonnaszám az óceánokba, tengerekbe.
Az egyik ilyen a természeti környezetre pusztító mértékűnek bizonyult baleset egy szingapúri bejegyzésű konténerszállítóval történt, amely történelminek nevezhető károkat okozott - legalább is ezt mondta ki a bíróság. Srí Lanka legfelsőbb bírósága egymilliárd dollár megfizetésére kötelezte annak a szingapúri zászló alatt hajózó konténerszállító hajónak a tulajdonosait, amely konténerszállító a „világ legnagyobb feljegyzett tengeri műanyagszennyezéséért” felelős.
Az AP hírügynökség szerint az ítélet a perbe fogott tulajdonosokat tette felelőssé a környezeti válságért, amely több száz tengeri állat halálát okozta, és továbbra is károsítja az ország vizeit.
Az X-Press Pearl 2021 júniusában kigyulladt és elsüllyedt Colombo partjainál, miközben vegyi anyagokat szállított. A Legfelsőbb Bíróság szerint ennek következtében következett be „Srí Lanka tengeri környezetének példátlan pusztítása.” A becsélesek szerint 417 teknős, 48 delfin, nyolc bálna és számtalan haltetem sodródott a partra a baleset után. A hajóról származó törmelék, köztük több tonna műanyag pellet, amelyet zacskók gyártásához használtak, szétszóródtak a partokon és az óceánba.
Ez a tengeri környezeti katasztrófa mérgező és veszélyes anyagok széles körű kibocsátását eredményezte a tengeri környezetbe, megmérgezve az óceánvizeket, elpusztítva a tengeri fajokat és elpusztítva a növényi eredetű fitoplanktonokat is – olvasható az ítéletben.
A hajó bejegyzett tulajdonosát, az EOS Ro Pte. Limitedet, más bérlőkkel és egy srí lankai ügynökkel együtt felelősségre vonták a „szennyező fizet ” elv alapján.
Az elpusztult tengeri élővilágon kívül a mérgező anyag kiömlése felborította Srí Lanka part menti ökoszisztémáinak kényes egyensúlyát is. A szennyezés veszélyezteti a korallzátonyokat, a halpopulációkat és a fitoplanktont – az óceánok egészségéhez és a globális oxigéntermeléshez elengedhetetlen mikroszkopikus növényeket.
Az ítélet a gazdasági következményeket is megjegyezte, különösen az ország halászközösségeit, akiknek megélhetését súlyosan érintette a válság.
Tengertudósok figyelmeztetnek, hogy a mikroműanyag-szennyezés, mint például az ebben az incidensben kiszabadult pelletek, évekig megmaradhat a levegőben, bekerülhet a táplálékláncba és potenciálisan hatással lehet az emberi egészségre. A bíróság hangsúlyozta , hogy a hajóból történő szivárgás „továbbra is pusztítást és károkat okoz Srí Lanka tengeri környezetében”.
Az egymilliárd dolláros kártérítés célja a sérült tengeri és part menti területek helyreállítási és védelmi erőfeszítéseinek finanszírozása. Bár a konkrét terveket még nem jelentették be, az ilyen intézkedések magukban foglalhatják a nagyszabású strandtisztítást, az élőhelyek helyreállítását és az érzékeny vizek közelében lévő hajózási útvonalak fokozott védelmét.
A környezetvédők világszerte szigorúbb nemzetközi szállítási szabályozásokat, a veszélyes rakományok jobb nyomon követését és a szennyezők nagyobb elszámoltathatóságát követelik.
Egyéni szinten az egyszer használatos műanyagoktól való függőség csökkentése segíthet csökkenteni az óceánok szennyezését továbbra is tápláló nyersanyagok iránti keresletet.
A BBC szerint négy évvel azután, hogy egy teherhajó katasztrófája a valaha feljegyzett legnagyobb műanyagszennyezést okozta, az önkéntesek Srí Lanka strandjain még mindig kilogrammnyi apró, mérgező műanyaggolyót szűrnek ki a homokból. A becslések szerint több milliárd műanyag gátak – ahogy nevezik őket – sodródtak partra a 2021-es X-Press Pearl katasztrófája után , tonnaszámra motorüzemanyaggal, savval, marónátronnal, ólommal, rézsalakkal, lítium akkumulátorokkal és epoxigyantával együtt – mindezek mérgezőek a vízi élővilágra. A tudósok azonban most attól tartanak, hogy a környezeti károk sokkal tartósabbak lehetnek, mint azt korábban gondolták.
Az X-Press Pearl egy Szingapúrban lajstromozott Super Eco 2700 osztályú konténerhajó volt, ezeket Kínában gyártják különféle óriáscégek számára. A hajó körülbelül 186 méter hosszú volt és 2021. május 20-án kigyulladt Colombo (Srí Lanka) partjainál, majd elsüllyedt.
Az Origo korábban megírta, hogy 2024-ben nőtt a kereskedelmi tengerhajózás konténervesztesége, azaz a teherhajókról a tengerbe eső konténerek száma. A növekedés az elveszett konténerek száma alapján az eddigi legkedvezőbb évnek számító 2023 után történt. Abban az évben 221 konténer hullott a tengerbe, ami az eddigi legjobb értéknek számít.
Legutobb 2025 márciusában számolhattunk be jelentősebb hajóbalesetről: akkor kigyulladt a Stena Immaculate olajszállító tartályhajó az Egyesült Királyság partjainál, miután teherhajónak ütközött. A tanker hatalmas lánggal égett, repülőgép és tűzoltóhajó is részt vett az oltásban.