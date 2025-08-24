Azt hitted, a könyvesboltoknak annyi? Egyáltalán nem biztos!

Az emberek, különösen a fiatal felnőttek, igyekeznek egyre kevesebb időt a képernyők előtt tölteni. Ennek, valamint a BookTok-nak köszönhető, hogy növszik az értékesítési eredményünk – erről nyilatkoztak a jelentős brit könyvkereskedő-hálózat Waterstones-nál a The Guardian-nek. A könyvkereskedő nyilatkozata azért is figyelemre méltó, mert a hagyományos, bolti forgalomra épülő brit kiskereskedelmet épp alapjaiban formálják át a digitális megoldások, emiatt pedig még a patinás bevásárlóutcákban üzleteket működtető nagy márkák eladásai is mérséklődnek.
„Az emberek visszatértek a könyvesboltokba, elkezdtek könyveket vásárolni és olvasni” – mondta James Daunt, a brit kiskereskedő vezérigazgatója annak kapcsán, hogy a vállalat minden évben tíz új könyvesboltot nyitna a brit piacon. A Waterstones jelenleg mintegy 320 könyvesbolttal rendelkezik az Egyesült Királyságban, nagyjából 3500 munkvállalót foglalkoztat.
A Waterstones a 2024 áprilisában véget ért pénzügyi évéről jelentett utoljára, 528,4 millió font bevételt, ami 17 százalékkal haladta meg az előző pénzügyi év árbevételét.
A Foyles, a Hatchards, valamint a Blackwell’s márkanevek mögött is a cég áll. A márkák mögötti anyavállalat a Barnes & Noble-t, melyhez az Egyesült Államok legnagyobb könyvesboltlánca is tartozik.
A cég vezérigazgatója szerint az árbevétel növekedéséért részben persze a magasabb árak felelnek, a növekedés kb. 50 százala ennek volt köszönhető. A másik fele ugyanakkor az eladott mennyiség növekedésének. Daunt szerint
a könyvek fizikai példányainak beszerzésére.
A jelentős brit könyvkeresdő nyilatkozatából úgy tűnhet, hogy a brit könyvpiac szárnyal, és minden a lehető legnagyobb rendben van azon. Az összkép azonban most is árnyaltabb, kereskedőként és műtípusonként is eltérően teljesített 2024-ben, és teljesít most a brit könyvpiac.
A brit könyvpiac forgalmának nagyját, mintegy 80 százalékát, továbbra is nyomtatott példányok eladásai adják, ez a szegmens ugyanakkor 1 százalékkal zsugorodott, miközben a digitális eladások 17 százalékkal növekedtek.
Tavaly a szépirodalmi művek iránt nőtt meg kiugróan a vásárlói érdeklődés, a Waterstones közlésével egybevág a brit kiadói szövetség által a növekedés mértékérről közölt 12,2 százalékos arány. A szépirodalmi művek eladásainak növekedése ellensúlyozta, hogy a gyerekkönyvek és az ismeretterjesztő munkák iránt jelentősen csökkent a vásárlók érdeklődése.
A könyvek globális piacát tekintve egyébként még mindig a nyomtatott könyvek a meghatározóak a digitális változatokkal szemben, erről az Origo összefoglalóját itt találja.
Ha a magyarországi könyvpiac éves főszámait tekintjük, szintén árnyaltabb képet látunk azokhoz a vélekedésekhez képest, melyek a könyvpiac gazdasági összeomlásáról szólnak. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése szerint a szabadforgalmú könyvpiac becsült forgalma 2023-ban 64,222 milliárd (fogyasztói áron). Ez 8 százalékos növekmény a 2022. évhez képest (a könyvárak kb. 10 százalékkal voltak magasabbak 2023-ban az előző évinél). A 2024-ről eddig ismert adatok szerint a piac hasonló, 8-10 százalékos mértékben növekedett tavaly.