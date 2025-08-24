Azt hitted, a könyvesboltoknak annyi? Egyáltalán nem biztos!

Az emberek, különösen a fiatal felnőttek, igyekeznek egyre kevesebb időt a képernyők előtt tölteni. Ennek, valamint a BookTok-nak köszönhető, hogy növszik az értékesítési eredményünk – erről nyilatkoztak a jelentős brit könyvkereskedő-hálózat Waterstones-nál a The Guardian-nek. A könyvkereskedő nyilatkozata azért is figyelemre méltó, mert a hagyományos, bolti forgalomra épülő brit kiskereskedelmet épp alapjaiban formálják át a digitális megoldások, emiatt pedig még a patinás bevásárlóutcákban üzleteket működtető nagy márkák eladásai is mérséklődnek.

Évente tíz új könyvesboltot nyita a Waterstones (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Visszatértek az olvasók a könyvesboltokba

„Az emberek visszatértek a könyvesboltokba, elkezdtek könyveket vásárolni és olvasni” – mondta James Daunt, a brit kiskereskedő vezérigazgatója annak kapcsán, hogy a vállalat minden évben tíz új könyvesboltot nyitna a brit piacon. A Waterstones jelenleg mintegy 320 könyvesbolttal rendelkezik az Egyesült Királyságban, nagyjából 3500 munkvállalót foglalkoztat.

A Waterstones a 2024 áprilisában véget ért pénzügyi évéről jelentett utoljára, 528,4 millió font bevételt, ami 17 százalékkal haladta meg az előző pénzügyi év árbevételét.

A Foyles, a Hatchards, valamint a Blackwell’s márkanevek mögött is a cég áll. A márkák mögötti anyavállalat a Barnes & Noble-t, melyhez az Egyesült Államok legnagyobb könyvesboltlánca is tartozik.

A cég vezérigazgatója szerint az árbevétel növekedéséért részben persze a magasabb árak felelnek, a növekedés kb. 50 százala ennek volt köszönhető. A másik fele ugyanakkor az eladott mennyiség növekedésének. Daunt szerint

a fiatalabb felnőtteket a közösségi média, például a BookTok néven ismert, a TikTok-on belül működő népszerű könyv- és irodalmi platform, valamint

a hétköznapokban újra felkapottá váló könyvklubok inspirálják

a könyvek fizikai példányainak beszerzésére.

Korai temetni a könyvpiacot?

A jelentős brit könyvkeresdő nyilatkozatából úgy tűnhet, hogy a brit könyvpiac szárnyal, és minden a lehető legnagyobb rendben van azon. Az összkép azonban most is árnyaltabb, kereskedőként és műtípusonként is eltérően teljesített 2024-ben, és teljesít most a brit könyvpiac.

A brit könyvpiac forgalmának nagyját, mintegy 80 százalékát, továbbra is nyomtatott példányok eladásai adják, ez a szegmens ugyanakkor 1 százalékkal zsugorodott, miközben a digitális eladások 17 százalékkal növekedtek.

Tavaly a szépirodalmi művek iránt nőtt meg kiugróan a vásárlói érdeklődés, a Waterstones közlésével egybevág a brit kiadói szövetség által a növekedés mértékérről közölt 12,2 százalékos arány. A szépirodalmi művek eladásainak növekedése ellensúlyozta, hogy a gyerekkönyvek és az ismeretterjesztő munkák iránt jelentősen csökkent a vásárlók érdeklődése.