A kötelező olvasmányok nem olcsóak, de akár ingyen is olvashatók

A következő héttől megkezdődik a tanítás. Nem könnyű az iskolakezdés, nem csak a diákoknak, de a családoknak sem. A tanszerek beszerzése mellett az aktuális évre kért kötelező olvasmányokat is össze kell gyűjteniük, amely meglepően nagy terhet ró a családokra.

Egyelőre a hagyományos könyveket veszik a kötelező olvasmányoknál is / Fotó: Shutterstock

Nem olcsóak a kötelező olvasmányok

Az alsósoknál és a felső tagozatosoknál évente 2-3 kötelező olvasmányt kérnek, de a gimnazistáknál már megugrik ez a szám: évente akár 10 könyvet is el kell olvasniuk. Utóbbiaknál ehhez hozzájönnek az érettségire felkészítő kiadványok, feladatgyűjtemények, nagyjából 5 ezer, valamint a szótárak, nyelvkönyvek 20 ezer forintos tételei, amelyeket erősen megnyomják az iskolai költségeket – számolt be az Origónak egy könyvesbolt tulajdonosa a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos kérdésünkre.

Balaton Józsefné szerint némileg segít, hogy egyes kötelező könyveket kiadnak az olcsóbb, Diákkönyvtár sorozatban, amelyek ára általában 1600-2500 forint körül mozog, de ez nem vonatkozik az alsótagozatos iskolásokra, akinek az újfajta kötelező olvasmányait átlagosan 4000-5000 forint körül kínálják a könyvesboltok. A kötelező olvasmányokat és az esetleges kiegészítőket tekintve egy-egy évre korosztálytól és igényektől függően

az általános iskolásoknál 10-15 ezer között mozognak az árak, de a középiskolától már 30 és 60 ezer forint között kell költeniük a családoknak az előírt kiadványokra. Ha szótárakat is kérnek tőlük, akkor éves szinten a 100 ezer forintot is elérhetik az ezzel kapcsolatos kiadások.

Bár akadnak, akik év elején egyben megvásárolják a teljes kötelező könyv csomagot, a többség nem így tesz: hanem akkor veszi meg a kiadványt, amikor a tananyagban odáig eljutnak a diákok, vagyis praktikusan általában kettesével – mondja a Balaton Könyvesbolt vezetője.

Hagyományos vagy e-könyv?

A könyv általában nagyon drága, felmerülhet, hogy nem lenne-e olcsóbb más módon, e-book vagy hangoskönyv formájában beszerezni a kötelező irodalmat. Balaton Józsefné tapasztalatai szerint a diákoknak, szinte mindnek hagyományos, könyv formában veszik meg a szülők a kötelező olvasmányokat, ilyen módon is kérik az iskolák, különösen az alsó és felsőtagozatosoknál. Az ő vásárlóik eddig még nem keresték e-könyv vagy hangos könyv változatban a kötelezően előírt kiadványokat.