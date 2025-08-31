A kötelező olvasmányok nem olcsóak, de akár ingyen is olvashatók

A következő héttől megkezdődik a tanítás. Nem könnyű az iskolakezdés, nem csak a diákoknak, de a családoknak sem. A tanszerek beszerzése mellett az aktuális évre kért kötelező olvasmányokat is össze kell gyűjteniük, amely meglepően nagy terhet ró a családokra.
Az alsósoknál és a felső tagozatosoknál évente 2-3 kötelező olvasmányt kérnek, de a gimnazistáknál már megugrik ez a szám: évente akár 10 könyvet is el kell olvasniuk. Utóbbiaknál ehhez hozzájönnek az érettségire felkészítő kiadványok, feladatgyűjtemények, nagyjából 5 ezer, valamint a szótárak, nyelvkönyvek 20 ezer forintos tételei, amelyeket erősen megnyomják az iskolai költségeket – számolt be az Origónak egy könyvesbolt tulajdonosa a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos kérdésünkre.
Balaton Józsefné szerint némileg segít, hogy egyes kötelező könyveket kiadnak az olcsóbb, Diákkönyvtár sorozatban, amelyek ára általában 1600-2500 forint körül mozog, de ez nem vonatkozik az alsótagozatos iskolásokra, akinek az újfajta kötelező olvasmányait átlagosan 4000-5000 forint körül kínálják a könyvesboltok. A kötelező olvasmányokat és az esetleges kiegészítőket tekintve egy-egy évre korosztálytól és igényektől függően
az általános iskolásoknál 10-15 ezer között mozognak az árak, de a középiskolától már 30 és 60 ezer forint között kell költeniük a családoknak az előírt kiadványokra. Ha szótárakat is kérnek tőlük, akkor éves szinten a 100 ezer forintot is elérhetik az ezzel kapcsolatos kiadások.
Bár akadnak, akik év elején egyben megvásárolják a teljes kötelező könyv csomagot, a többség nem így tesz: hanem akkor veszi meg a kiadványt, amikor a tananyagban odáig eljutnak a diákok, vagyis praktikusan általában kettesével – mondja a Balaton Könyvesbolt vezetője.
A könyv általában nagyon drága, felmerülhet, hogy nem lenne-e olcsóbb más módon, e-book vagy hangoskönyv formájában beszerezni a kötelező irodalmat. Balaton Józsefné tapasztalatai szerint a diákoknak, szinte mindnek hagyományos, könyv formában veszik meg a szülők a kötelező olvasmányokat, ilyen módon is kérik az iskolák, különösen az alsó és felsőtagozatosoknál. Az ő vásárlóik eddig még nem keresték e-könyv vagy hangos könyv változatban a kötelezően előírt kiadványokat.
Egy korábbi kutatás szerint a magyarok 42 százaléka olvas valamilyen gyakorisággal nyomtatott könyvet, ez az érték e-könyvek esetén 11 százalék, míg a hangoskönyveknél 7 százalék. Ezek a számok vélhetően visszaköszönnek a kötelező olvasmányt olvasóknál is. A nyomtatott kiadványok népszerűségét a megkérdezettek szerint az adja, hogy a könyv kézbe fogható és ténylegesen, fizikailag is birtokolható. Harmaduk azt is kiemelte, hogy jobban meg tudja jegyezni, amit papírkönyvben olvas.
Igaz mellette szól, hogy kevés helyet foglalnak, így otthon is könnyebb tárolni őket, emellett pedig bárhová könnyedén magunkkal vihetjük, nem kell cipekedni, ráadásul valamivel, 10, esetenként 30 százalékkal olcsóbbak is, mint a hagyományos könyvek.
Nem mindenki tudja, de e-book formájában ingyenesen is olvashatóak egyes kötelező olvasmányok. A klasszikusok szinte mindegyike, amelyeknek lejárt a szerzői jogvédelme – így az Egri csillagok, A Pál utcai fiúk, a Szent Péter esernyője, a Légy jó mindhalálig, A kőszívű ember fiai, a Toldi, vagy akár Petőfi válogatott versei – szabadon elérhetők e-könyvként a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) vagy a DIA (Digitális Irodalmi Akadémia) oldalán.
Az általános iskolai kötelező könyvek mellett a középiskolások is szép számban találhatnak elektronikus kiadványként kötelező olvasmányokat ugyanitt. Hasonlóan pénztárcabarát megoldás a könyvtári kölcsönzés, ahol – ha időben kapcsol valaki – egy kedvező, fix áru olvasójeggyel ingyenesen kölcsönözhet kötelező olvasmányokat is.