Kötelező sorkatonaság jöhet – kiszivárgott a megdöbbentő javaslat

Németország egyre közelebb kerül a kötelező sorkatonai szolgálathoz írja a Világgazdaság a Bloomberg hírére hivatkozva. A kiszivárgott törvénytervezet szerint, ha az önkéntes toborzás nem hoz eredményt, bevezetik a kötelező sorozást. A német fiataloknak számolniuk kell azzal, hogy az életük része lesz a kötelező sorkatonaság, de ők nem kérnek ebből.

A kötelező sorkatonaság jöhet az önkéntes bevonulás után Németországban/Fotó: EMMANUELE CONTINI / NurPhoto

Egy szerdán a kormány elé kerülő törvénytervezet szerint besorozás kezdetben önkéntes lenne, de a jogszabály olyan rendelkezést is tartalmaz, amely lehetővé teszi a sorkötelezettség visszaállítását, ha nem sikerül elegendő embert toborozni – írja a portál. A toborzás felgyorsításának több oka van, a korábban kitűzött célok nem valósultak meg, akik jelentkeznek, lemorzsolódnak.

2026‑tól kezdődően minden 18. életévet betöltő férfi köteles lesz egy kérdőívet kitölteni, amely alkalmasságára, rendelkezésre állására és fegyveres erőknél való szolgálatra való hajlandóságára tér ki. A tervezet része, hogy ezt követően 2027‑től orvosi vizsgálat is történik.



A német fiatalok nem a kötelező sorkatonaságról álmodnak

A kérdés erősen megosztja a német társadalmat. A német fiatalok alig mutatnak érdeklődést egy olyan társadalmi és politikai rendszer védelme iránt, amely számukra nem működik. Az összes EU-tagállam közül, ahol nem volt sorkötelezettség, Németország szüntette meg utolsóként, 2011-ben. Azóta a hadsereg, a Bundeswehr szinte csak a kínos ügyei miatt, a rossz felszereltségéről, költségtúllépéseiről és szélsőjobboldali botrányairól kerül be a hírekbe.

Miközben a társadalmi támogatottsága gyenge lábakon áll a tervezetnek: a Forsa augusztusi felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 16 százaléka mondta, hogy biztosan megvédené Németországot egy támadás esetén. A Gallup 2024-es mérés azt jelezte, hogy nemzetközi összehasonlításban a németek a legkevésbé hajlandók harcolni a hazájukért, es felmérése szerint.

Mennyit fizet a hadsereg?

Az újonnan belépők fizetése az új törvény értelmében harmadával, havi több mint 2300 euróra emelkedik. Még a növelés előtt is a nettó bér gyakran több mint kétszerese volt annak, amit a fiatalok szakképzésben kereshettek volna. Ennek ellenére a Bundeswehr továbbra sem népszerű.

Bár a toborzás idén várhatóan 50 százalékkal 15 ezer önkéntesre nő,

a cél 40 ezer fő,

ami csak a fizetésemelések miatt havi 24 millió euró többletkiadást jelentene.

Mind a támogatók, mind az ellenzők egyetértenek abban, hogy a 75 százalékkal 460 ezer fősre növelni kívánt hadsereghez vezető toborzási célok elérése valószínűtlen. De a katonai megerősítés pártolói szerint Németország nem engedheti meg magának a halogatást. A sorkötelezettség a német gazdaság számára is drága kompromisszum lenne. Az Ifo Intézet számításai szerint 70 milliárd euróba kerülne, ha mindenki számára kötelezővé tennék a katonai szolgálatot, főként amiatt, hogy a fiatalok később lépnének be a munkaerőpiacra – írja a Világgazdaság.