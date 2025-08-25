Felbecsülhetetlen értékű magyar kincsre bukkantak egy lengyelországi erdőben

Hírlevél

Rendkívül értékes, magyar vonatkozású középkori leletre bukkantak egy dél-lengyelországi erdőben. A felfedezett középkori érmék Luxemburgi Zsigmond és a Jagelló-ház korából származnak.
Egy fémdetektoros keresőkkel felszerelkezett csoport középkori érmékből álló kincset tárt fel a dél-lengyelországi Rába folyó mentén fekvő Bochnia közelében található erdőben. A Kr. u. 15. századból származó, ezüstérméket és ritka aranydukátokat tartalmazó, 600 érméből álló leletet egy kerámiaedényben találták meg.

A Jagelló-ház és Luxemburgi Zsigmond korából származnak a középkori érmék

A felfedezést azonnal jelentették a tarnówi regionális örökségvédelmi hivatalnak, amely a bochniai Fischer Múzeum régészeit bízta meg a lelet felkutatásának segítésére. A fazék és tartalmának megőrzése érdekében a kincs feltárása gondosan, ellenőrzött körülmények között zajlott le a krakkói AGH Egyetemen, Lengyelország egyik vezető műszaki intézményében.

A mikroásatás során összesen 592 ezüst Jagelló-dénárt, 26 félgroschent két méretben és négy aranydukátot találtak, amelyeket Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodása alatt vertek, aki a Német–római Birodalom császára, valamint Magyarország és Csehország királya volt.

A szakemberek úgy vélik, hogy a lelet Bochnia kereskedelmi központi jelentőségét tükrözi a késő középkorban. A királyi sóbányák közelében fekvő város a Közép-Európára kiterjedő kereskedelmi hálózatoknak köszönhetően virágzott. A kincs egy kereskedő megtakarításait vagy a politikai nyugtalanságok idején elrejtett vésztartalékát képezhette.

Az érméken és a kerámiaedényen jelenleg a Stanisław Fischer Múzeumban végzik a megfelelő kezelési eljárásokat. Stabilizálás után állandó kiállításon lesznek láthatók.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy amatőr kincskereső fémdetektorával egy olyan rendkívüli aranygyűrűre bukkant Dániában, ami a szakértők szerint akár egész Európa történelmét átírhatja. A gyűrű korát 1400 évben határozták meg, vagyis a 7. századból származhat. Dánia akkor a prehisztorikus időszakát élte, csak jóval utána, a 9. században köszöntött be a viking-korszak. Kutatók szerint olyannyira rendkívüli darab, hogy teljesen új megvilágításba helyezi a korabeli Dánia, sőt egész Európa történelmét.

Arról is írtunk, hogy 2021-ben szintén fémdetektorral fedeztek fel egy rendkívül értékes arany ékszer- és ezüstérme kincset Hoogwoud közelében, Észak-Hollandia egyik kisvárosában. A lelet 

  • négy félhold alakú, díszített arany fülbevaló-függőből, 
  • két egymáshoz illeszkedő aranylevéldarabból, 
  • valamint harminckilenc darab, középkori ezüst apró érméből áll.

Az érmék valamikor a Krisztus után 1200 és Krisztus után 1250 közötti időszakban készültek, ami a szakemberek szerint arra utal, hogy a földbe a Krisztus után, a 13. század közepe táján kerültek.

A harminckilenc érme az utrechti egyházmegyéből, különböző megyékből (Hollandia, Guelders és Cleves), valamint a Német Birodalomból származik.

Mamutcsont került elő a Tiszából

Arról pedig a napokban tudósítottunk, hogy a Tisza eddigi legalacsonyabb vízállása jókora meglepetést okozott, ugyanis a folyó medréből egy több tízezer éves, kiváló állapotban megőrződött mamutcsont bukkant elő Tiszaroff közelében. A felfedezés igazi ritkaság, hiszen a jégkorszaki leletek közül a fogak a leggyakoribbak, de ilyen épen megmaradt csontdarab csak nagyon ritkán kerül elő.

A különleges leletet Krizsán Sándor ősállatkutató találta meg, aki hosszú ideje figyeli a vízügyi adatok változásait, és célzottan keresi azokat a helyszíneket, ahol rekordalacsony vízállás miatt fosszíliák bukkanhatnak elő. Így talált rá erre a mamutcsontra is. A felfedezett darab egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) hátcsigolyája, amely több mint 30 centiméter széles, és bár egy része hiányzik, még így is lenyűgöző méretű.

 

