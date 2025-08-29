Fontos díjak változnak szeptembertől – ezzel mindenkinek számolnia kell

A rendelet szövege szerint a közjegyzői díjszabás változtatása kettős céllal történik: egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket, másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start Program, az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vesznek igénybe.

Változik a közjegyzői díjszabás

Fotó: Kalmár Csaba Tibor / Shutterstock

Így változik a közjegyzői díjszabás:

Fő díjtételek és plafonok (munkadíj az ügyérték alapján):

0 - 500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,

500 000 – 5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1%-a adódik,

5 000 000 – 10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5%-a,

10 000 000 – 200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25%-a,

200 000 000 – 500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj + a 200 000 000 forint feletti rész 0,2%-a,

500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1%-a, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

A változások a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 10. §-a helyébe lép.

Kamattámogatott hitelek közjegyzői díja

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15%-át kell felszámítani. A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt. A közjegyzői díjkedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók ügyintézési költségeinek csökkentése és a folyamat gyorsítása. A jogosultság feltételeit és a kedvezmény mértékét az eljáró közjegyző az ügy okiratai alapján erősíti meg.