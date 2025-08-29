Fontos díjak változnak szeptembertől – ezzel mindenkinek számolnia kell

A rendelet szövege szerint a közjegyzői díjszabás változtatása kettős céllal történik: egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket, másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start Program, az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vesznek igénybe.
Fő díjtételek és plafonok (munkadíj az ügyérték alapján):
A változások a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 10. §-a helyébe lép.
A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15%-át kell felszámítani. A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt. A közjegyzői díjkedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók ügyintézési költségeinek csökkentése és a folyamat gyorsítása. A jogosultság feltételeit és a kedvezmény mértékét az eljáró közjegyző az ügy okiratai alapján erősíti meg.