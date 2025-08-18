Előkerült egy ősi, filléreskupon-gyűjtemény a magyar McDonald's történetéből

Egy magyar felhasználó töltötte fel a Reddit egyik fórumába azt a 2013-ból származó, a magyarországi McDonald's gyorsétteremlánchoz tartozó kuponlapról készített felvételt, melynek kuponjait felhasználva kedvezményesen lehetett vásárolni az étteremlánc egységeiben. A felvételen látni, hogy a kedvezményes kuponokat biztosító lap szinte hiánytalanul megmaradt, a jelek szerint a felvétel mostanában készült arról.

A McDonald's megnyiotta éttermét a KÖKI Bevásárlóközpontban - ez már nem a kuponos, hanem a kioszkos, mobilapplikációs rendelések ideje (illusztráció)

Fotó: Barta Bálint / Noguchi / Peters Kft.

Elindult a nosztalgiavonat a 2013-as McDonald's kuponlappal

Óriási növekedés zajlik a mobilalkalmazások piacán, a 2030-ra több mint 624 milliárd dollárosra növő iparágban pedig az egyik legnagyobb szelet az éttermi applikációké. Azt ugyan nehéz lenne megmondani, hogy az egyes gyorséttermek applikációin leadott rendelések mekkora arányt tesznek ki az adott vállalat teljes forgalmán belül (darabszámban illetve értékesítésben is mérve), de egy modellezés szerint 2025-ben a világon leadott éttermi rendelések száma (idértve a hagyományos értelemben tekintett vendéglátóhelyeket) 60 százaléka már applikáción keresztül érkezik meg. Ebben a dinamikában nagy szerep jut fogyasztói oldalon azoknak a kedvezményeknek, a hűségprogramokban megjelenő elemeknek, melyeket az éttermek nagy része csak az applikációt használók számára tesz elérhetővé.

Ebben a helyzetben meglehetősen réginek tűnhet az az időszak, amikor még nem mobilapplikációt használva, hanem kuponfüzetből vagy a most felbukkant, 2013-as datálású kuponlapról tépkedve kellett a kedvezményes ajánlatokat kihasználni például a McDonald's üzleteiben. Pedig valójában a mobilapplikációk csak nemrég kezdték kiszorítani a nyomtatott, kedvezményre jogosító kuponokat.

A Reddit egyik felhasználója által a fórumra feltöltött kép egy 2013-as McDonald's kuponlapról, melyből csak kettő szelvény hiányzik

Fotó: Reddit

Azt, hogy sokak emlékezete könnyen felidézi a „kupontépkedős” időszakot, igazolják a fórumon a bejegyzés alatti hozzászólások. Ezek egy része valóban nosztalgikus hangvételű, az egyik hozzászóló például megosztja azt, hogy a kuponokon látható piros árjelzésről először azt hitték, hogy a kedvezményes árat takarja, és csak később vették észre, hogy valójában a kedvezmény mértékéről van szó.

A hozzászólások egy része pedig elsősorban az árváltozások kérdésével foglalkozik, vagyis azzal, hogy mennyit emelkedtek a McDonald's (akciós) ajánlatainak árai a személyes jövedelmükben beállt változás mérve.

Ez persze érthető is. Miként az Origo ebben a cikkében bemutatta, a világ legnagyobb gyorsétteremláncának árai

nem csak az egyéni fogyasztás szintjén, hanem

makroszinten is fontos vonatkozásokkal bírnak.

Az áremeléseket persze a legnagyobb vállalatok sem tudják elkerülni, ami fogyasztói oldalon nyilván kellemetlen tapasztalatot jelent a kasszáknál, nem érdemes ugyanakkor elfelejteni, hogy az árak emelkedését jelentős bérkiáramlás és reálbér-növekedés ellensúlyozta az elmúlt években is.