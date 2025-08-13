Lassulhat a lakásár-emelkedés: a jövő évtől tízezrével épülhetnek az új lakások

A tegnapi naptól hatályos kormányrendelet szerint minden olyan lakásfejlesztés, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és ezek minimum 70 százaléka megfelel a 3 százalékos támogatott hitel feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősülhet. Ez rendkívüli mértékben felgyorsíthatja az új lakások építését az engedélyezési folyamat egyszerűsítésével, és már egy-két éven belül is érdemeben növelheti a lakáskínálatot.

Az otthonteremtést segítő programok hatására hatására már 2026-ban elindulhat 20–25 ezer új lakás fejlesztése. Fotó: Shutterstock

Az elkészült, új lakások tömegesen várhatóan 2027 második felétől jelennek meg a piacon

A kiemelő rendelet hatására már 2026-ban elindulhat 20–25 ezer új lakás fejlesztése, – köztük olyan projektek is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg. A Duna House számításai szerint a 2026-ban induló fejlesztések volumene ~90–110%-kal növelheti a piacon lévő újépítésű projektek számát, ugyanakkor ezek zöme még építés alatt lesz, így a tényleges átadások számában a nagyobb ugrás csak 2027–2028-ban várható. Öt éves távon az 50 ezer új lakás megvalósítása átlagosan évi 10 ezer többletátadást jelentene, ami ~40%-os bővülés a jelenlegi szinthez képest.

Az újonnan elkészülő lakások ráadásul a kínálatot növelve mérséklik a fix 3 százalékos hitelprogram program árnövelő hatását.

Nemcsak az otthonteremtést segítik, az építőiparhoz kapcsolódó alágazatokat is hajtják a programok

Az elemzők úgy látják, hogy az Otthon Start program és a Lakhatási Tőkeprogram stabilizálhatja az építőiparhoz kapcsolódó alágazatokat is.

Az új Lakhatási Tőkeprogram egyrészt a lakhatási válságra reagálva lendületet ad a hazai lakáspiac bővítésének, ezzel megkönnyítve sok ezer család, egyedülálló, fiatal és idős honfitársunk lakhatási kérdéseinek megoldását. Másrészt az elérhető lakásállomány növekedésén túl hozzájárul Magyarország gazdasági teljesítményének fokozásához is.

A Lakhatási Tőkeprogram hatására:

a kínálatbővülés fékezheti a lakásárak emelkedését

évente 0,9 százalékkal növekedhet a GDP

több munkához juthat az építőipar

A várakozások szerint a tőkeprogram 300 milliárd forintja összességében 800-1000 milliárd forintot mozgathat meg a lakásépítési piacon.



