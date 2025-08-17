Albérlet vagy saját lakás? – Mutatjuk, mi éri meg jobban az egyetemisták családjának!

Az nem kérdés, hogy az albérlet drága, hiszen ha elkezdjük számolgathatni, akkor még ha többen is bérelnek egy lakást, a 4-5 év alatt összejön 4-5 millió forint kiadás, amelyből csak az albérletet fizetjük. Mekkora összeg lenne az albérlet ára a teljes bérleti időre, amelyet akár önerőként használhatnánk fel, ha inkább lakásvásárlásra adnánk a fejünket. Erre kerestük a választ egy ingatlanos portál néhány eladó garzonjával kalkulálva.

Albérlet vagy lakásvásárlás, de melyiket válasszuk?/ Fotó: Shutterstock

Lakásvásárlásnál akár önerőnek is betudható az albérletre szánt összeg

Az albérletre kiadott összeg akár egy kisebb lakás önerőjeként már komoly szerepet játszhat. Nem véletlen, hogy egyre több szülő mérlegeli: érdemesebb lehet a bérlés helyett vásárolni. Utóbbi mellett szól az alacsonyabb törlesztőrészlet, kiadhatóság, ezért a szülők egy része ezen okok miatt az egyetemvárosokban a bérlés helyett a vásárlás irányába mozdult.

A Zenga.hu talált néhány példát olyan ingatlanra, amely alkalmas lehetne egy-két diák fő részére.

Ilyen például ez a teljeskörűen felújított lakás, 52,8 millió forintért a Külső Terézvárosban.

A közel 30 négyzetméteres, galériás lakás egy kulturált, nagypolgári társasházban található. A teljeskörű felújítás miatt bőven kétmillió forint fölött van a négyzetméterára, így Otthon Start hiteltámogatással nem vehető igénybe. Ugyanakkor modern, jól felszerelt konyhája van, beépített gépekkel, illetve a 8 négyzetméteres galéria alvásra, plusz a külön öt négyzetméteres galéria tárolásra is alkalmas. Az 1880-ban épült nagypolgári épület homlokzatát nemrégiben újították fel, lokációja fantasztikus: üzletek, kávézók, éttermek, a Nyugati Pályaudvar és a Westend rövid sétán belül található, a kisföldalatti, 4-es, 6-os villamos, több busz és troli megállója pár perc sétára van. Hasonló lakások bérleti díja átlagosan 220 ezer forint körül mozog, amely – ha bérleti díj emelkedést nem is veszünk figyelembe – 4-5 év alatt 10-12 millió forint kiadást jelent.

Egy másik, bútorozott garzon az ALLEE mellett található, 33 négyzetméteres, egyszobás és 55 millió forintért árulják. Ha csak később lenne szüksége valakinek az ingatlanra, de nem várna a vásárlással, akkor itt egy olyan lehetőség, amely azonnal hozammal kecsegtet: a garzont jelenleg is bérlő lakja. Az első emeleti, zárt lépcsőházas lakás liftes házban található. A fűtés egyedi, elektromos falpanellel megoldott, melegvíz-ellátás villanybojlerről működik. A 14 000 forintos közös költség korlátlan vízfogyasztást tartalmaz. Buda egyik legnívósabb utcája nemcsak diákoknak jó, hanem fiatal pároknak is vonzó lehet, így valószínűleg könnyen tovább értékesíthető vagy akár mi magunk is használhatjuk. Az előzőhöz hasonlóan itt is 220 ezer forintos átlag albérletárral kalkulálva, egy hasonló, 10-12 millió forintos kiadással számolhat egy család, 4-5 évre, albérlet esetén.