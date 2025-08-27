Hírlevél

Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

várostervezés

60 éve halt meg a modern várostervezés zsenije – fotók Le Corbusier leghíresebb épületeiről

44 perce
Olvasási idő: 11 perc
1965. augusztus 27-én halt meg a svájci születésű francia építész, várostervező, a modern építészet meghatározó alakja. Le Corbusier készítette Algír, Sao Paulo, Antwerpen, Stockholm, Barcelona, Genf, Rio de Janeiro és Buenos Aires városának rendezési terveit. Épületei közül 17 felkerült az UNESCO világörökségi listájára.
várostervezésépítőiparépítészet

Charles-Édouard Jeanneret néven született 1887. október 6-án a francia határ közelében egy svájci kisvárosban, La Chaux-de-Fonds-ban, a svájci óraipar akkori központjában. Rajztehetsége korán megmutatkozott, ezért a helyi művészeti iskolába járt, ahol először kitanulta az óralapszámok zománcozását és vésését, majd tanára, Charles L’Eplattenier az építészet felé terelte, és megbízást is szerzett neki. Első házát, a szülővárosában álló Fallet villát tizennyolc évesen tervezte, honoráriumából pedig beutazta Európát. Kattintson a galériára, hogy lássa Le Corbusier leghíresebb épületeit!

Galéria: Le Corbusier legfontosabb alkotásai
1/12
Magasságos Miasszonyunk-kápolna

Le Corbusier: A ház egy gép, amelyben élünk

Párizsban a vasbeton francia úttörőjének, Auguste Perret-nek az építészeti irodájában rajzolóként dolgozott másfél évig, majd 1910-ben Németországba utazott, hogy az iparművészet új eredményeit tanulmányozza. Berlinben egy fél évet töltött, ezután tanulmányutat tett a Balkánon, ahol a mediterrán népi építészet, a fény kezelése és az épületek tájba helyezése hatott rá. 

Hazatérte után régi iskolájában tanított, közben két villát is épített. Az első világháború kitörése után a majdani gyors újjáépítésre gondolva megtervezte sorozatgyártásra szánt Dom-ino házrendszerét, amelyhez szabványméretű, előregyártott vasbeton elemeket használt, de nem talált kivitelezőt. 1917-ben Párizsban telepedett le, itt ismerkedett meg Amédée Ozenfant festővel, aki a tiszta geometriai formákra irányította figyelmét, hatására kezdett írni és festeni, együtt írták A kubizmus után című purista kiáltványt. 1920-ban Paul Dermée költővel közösen indították el a L’Esprit Nouveau (Az új szellem) című folyóiratot. Az ebben megjelenő írásaiban használta először a Le Corbusier nevet, amit anyai nagyapja után vett fel. A lapban közölt tanulmányaiból 1923-ban jelent meg első építészeti könyve Új építészet felé címmel, melyben az építészet forradalmának szükségességét hirdette, tételmondatai szerint "A ház egy gép, amelyben élünk"; "A görbe út a szamaraké, az ember útja egyenes"; "Törvénybe kellene iktatni, hogy egy ház csak fehér lehet". 

Charles-Édouard Jeanneret, better known as Le Corbusier in his atelier. Photograph. 1955. (Photo by Franz Hubmann / IMAGNO / APA-PictureDesk via AFP)
Le Corbusier
Fotó: FRANZ HUBMANN / IMAGNO

Az építész, aki elkészítette Algír, Sao Paulo, Antwerpen, Stockholm, Barcelona, Genf, Rio de Janeiro és Buenos Aires rendezési terveit

Az 1922-es Őszi Szalonon bemutatta egy hárommillió lakosú "kortárs város" és a Citrohan-ház tervét, utóbbi alapján kapott felkérést a La Roche-villa megtervezésére. Ezt követően egyéni megbízásokat teljesített, ilyen volt a Villa Savoye, melyben teljes mértékben megmutatkozott az 1926-ban megfogalmazott öt híres alapelve: az oszlopokon álló ház alatt átvitt zöldterület; a kertté alakítható tetőterasz; a vázas szerkezet és az így szabadon variálható alaprajz; a szerkezettől független határoló falak és a szabadon alakítható, szalagablakos homlokzat. 

Első megvalósult nagy embertömeget befogadó munkája a Bordeaux melletti Pessac negyven házból álló munkáslakótelepe volt, amelynek szokatlan formái és színei felháborodást keltettek. A hatóság nem is engedte bekötni a vízvezetéket, és a telep hat évig lakatlan maradt. A Népszövetség genfi székház-pályázatára tervezte első szigorúan funkcionális irodaépületét. Bár ez szinte minden mai ENSZ-épület mintája, mégsem díjazták, mert rajzait nem húzta ki tussal. 1929-ben a moszkvai Centroszojuz-épület pályázatát megnyerte, ezután több középületre is kapott megbízást, a párizsi Üdvhadsereg-palotánál először élt a nyersbeton plasztikai hatásával. Az 1930-as években elkészítette Algír, Sao Paulo, Antwerpen, Stockholm, Barcelona, Genf, Rio de Janeiro és Buenos Aires rendezési terveit. 

A folytatásért lapozzon a következő oldalra!

1 2
