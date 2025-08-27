60 éve halt meg a modern várostervezés zsenije – fotók Le Corbusier leghíresebb épületeiről

Charles-Édouard Jeanneret néven született 1887. október 6-án a francia határ közelében egy svájci kisvárosban, La Chaux-de-Fonds-ban, a svájci óraipar akkori központjában. Rajztehetsége korán megmutatkozott, ezért a helyi művészeti iskolába járt, ahol először kitanulta az óralapszámok zománcozását és vésését, majd tanára, Charles L’Eplattenier az építészet felé terelte, és megbízást is szerzett neki. Első házát, a szülővárosában álló Fallet villát tizennyolc évesen tervezte, honoráriumából pedig beutazta Európát. Kattintson a galériára, hogy lássa Le Corbusier leghíresebb épületeit!
Párizsban a vasbeton francia úttörőjének, Auguste Perret-nek az építészeti irodájában rajzolóként dolgozott másfél évig, majd 1910-ben Németországba utazott, hogy az iparművészet új eredményeit tanulmányozza. Berlinben egy fél évet töltött, ezután tanulmányutat tett a Balkánon, ahol a mediterrán népi építészet, a fény kezelése és az épületek tájba helyezése hatott rá.
Hazatérte után régi iskolájában tanított, közben két villát is épített. Az első világháború kitörése után a majdani gyors újjáépítésre gondolva megtervezte sorozatgyártásra szánt Dom-ino házrendszerét, amelyhez szabványméretű, előregyártott vasbeton elemeket használt, de nem talált kivitelezőt. 1917-ben Párizsban telepedett le, itt ismerkedett meg Amédée Ozenfant festővel, aki a tiszta geometriai formákra irányította figyelmét, hatására kezdett írni és festeni, együtt írták A kubizmus után című purista kiáltványt. 1920-ban Paul Dermée költővel közösen indították el a L’Esprit Nouveau (Az új szellem) című folyóiratot. Az ebben megjelenő írásaiban használta először a Le Corbusier nevet, amit anyai nagyapja után vett fel. A lapban közölt tanulmányaiból 1923-ban jelent meg első építészeti könyve Új építészet felé címmel, melyben az építészet forradalmának szükségességét hirdette, tételmondatai szerint "A ház egy gép, amelyben élünk"; "A görbe út a szamaraké, az ember útja egyenes"; "Törvénybe kellene iktatni, hogy egy ház csak fehér lehet".
Az 1922-es Őszi Szalonon bemutatta egy hárommillió lakosú "kortárs város" és a Citrohan-ház tervét, utóbbi alapján kapott felkérést a La Roche-villa megtervezésére. Ezt követően egyéni megbízásokat teljesített, ilyen volt a Villa Savoye, melyben teljes mértékben megmutatkozott az 1926-ban megfogalmazott öt híres alapelve: az oszlopokon álló ház alatt átvitt zöldterület; a kertté alakítható tetőterasz; a vázas szerkezet és az így szabadon variálható alaprajz; a szerkezettől független határoló falak és a szabadon alakítható, szalagablakos homlokzat.
Első megvalósult nagy embertömeget befogadó munkája a Bordeaux melletti Pessac negyven házból álló munkáslakótelepe volt, amelynek szokatlan formái és színei felháborodást keltettek. A hatóság nem is engedte bekötni a vízvezetéket, és a telep hat évig lakatlan maradt. A Népszövetség genfi székház-pályázatára tervezte első szigorúan funkcionális irodaépületét. Bár ez szinte minden mai ENSZ-épület mintája, mégsem díjazták, mert rajzait nem húzta ki tussal. 1929-ben a moszkvai Centroszojuz-épület pályázatát megnyerte, ezután több középületre is kapott megbízást, a párizsi Üdvhadsereg-palotánál először élt a nyersbeton plasztikai hatásával. Az 1930-as években elkészítette Algír, Sao Paulo, Antwerpen, Stockholm, Barcelona, Genf, Rio de Janeiro és Buenos Aires rendezési terveit.
