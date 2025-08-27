60 éve halt meg a modern várostervezés zsenije – fotók Le Corbusier leghíresebb épületeiről

Le Corbusier: A ház egy gép, amelyben élünk

Párizsban a vasbeton francia úttörőjének, Auguste Perret-nek az építészeti irodájában rajzolóként dolgozott másfél évig, majd 1910-ben Németországba utazott, hogy az iparművészet új eredményeit tanulmányozza. Berlinben egy fél évet töltött, ezután tanulmányutat tett a Balkánon, ahol a mediterrán népi építészet, a fény kezelése és az épületek tájba helyezése hatott rá.

Hazatérte után régi iskolájában tanított, közben két villát is épített. Az első világháború kitörése után a majdani gyors újjáépítésre gondolva megtervezte sorozatgyártásra szánt Dom-ino házrendszerét, amelyhez szabványméretű, előregyártott vasbeton elemeket használt, de nem talált kivitelezőt. 1917-ben Párizsban telepedett le, itt ismerkedett meg Amédée Ozenfant festővel, aki a tiszta geometriai formákra irányította figyelmét, hatására kezdett írni és festeni, együtt írták A kubizmus után című purista kiáltványt. 1920-ban Paul Dermée költővel közösen indították el a L’Esprit Nouveau (Az új szellem) című folyóiratot. Az ebben megjelenő írásaiban használta először a Le Corbusier nevet, amit anyai nagyapja után vett fel. A lapban közölt tanulmányaiból 1923-ban jelent meg első építészeti könyve Új építészet felé címmel, melyben az építészet forradalmának szükségességét hirdette, tételmondatai szerint "A ház egy gép, amelyben élünk"; "A görbe út a szamaraké, az ember útja egyenes"; "Törvénybe kellene iktatni, hogy egy ház csak fehér lehet".