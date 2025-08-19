Hírlevél

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

Elkészült egy olyan applikáció, amely egy egész szakma végét jelentheti

Egy új alkalmazás lehetővé teszi, hogy a világ legjobb idegenvezetői által kalauzolva – ám azok jelenléte nélkül – a turisták városnéző túrákon vegyenek részt, ráadásul ingyenesen. Az applikáció forradalmasíthatja az idegenvezetést, ugyanakkor feleslegessé is teheti ezt a szakmát.
Egy új applikáció különleges élményt nyújt az utazóknak, lehetővé téve számukra, hogy a felfedezésre váró városokban anélkül merüljenek el, hogy ki kellene fizetniük az idegenvezetés sokszor borsos árát. A Le Walk nevű alkalmazás mesterséges intelligenciát használ a lebilincselő történetmeséléshez, és mindehhez helyi idegenvezetők szakértelmét hívják segítségül. 

summer female solo trip to Europe, happy young woman walking on european street, on the town building background in Munich. Having great vacation in Germany., Le Walk
A Le Walk teljesen átalakíthatja az idegenvezetést
Fotó: U__Photo / Shutterstock

Az alkalmazás, amelyet néhány volt TikTok-alkalmazott fejlesztett ki, ingyenesen letölthető iOS-re. „A Le Walk lényege az utazás élményének fokozása” – mondta Aaron Sekhri, a Le Walk társalapítója a Travel + Leisure-nek. „Célunk, hogy a világ legjobb idegenvezetőit minden egyes utazó számára elérhetővé tegyük, függetlenül a költségektől, az időzítéstől vagy a nyelvtől.” A cél az volt, hogy az utazók a látnivalókat nézzék, ahelyett, hogy a nevezetességekkel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat keresgetnék a telefonjukon.

Egyre több városra fejlesztik ki a Le Walkot

Az appba bejelentkezve a felhasználók igény szerinti körsétákat találnak, amelyeket egy profi idegenvezető közvetlenül a fejhallgatójukba narrál – anélkül, hogy nagy csoportban kellene lenniük, vagy nehezen hallanák az idegenvezetőt. A Le Walkkal vezetett látogatást lehet tenni például a párizsi Louvre haute couture kiállításán az „Haute & Historical” túrával, az „Emily Párizsban” című hangalámondásos idegenvezetéssel pedig megismerhetők a népszerű sorozat ikonikus forgatási helyszínei.

A második világháború iránt érdeklődők lenyűgözőnek találják majd az „Párizs ég?” túrát, amely „feltárja a náci megszállás ma is jelen lévő sebeit, valamint bemutatja az ellenállás, az árulás és a túlélés lebilincselő történeteit”. A túrák számos témában elérhetők, többek között a művészeti sétáktól az építészeten, a történelmen át a kulináris élményekre fókuszáló kirándulásokig.

Az alkalmazás jelenleg Párizsban, Rómában és Firenzében használható túrákhoz, de 2026 nyarára több mint két tucat további városra tervezik kifejleszteni. 

A túrákat huszonkét különböző nyelven kínálják és általában egy órásak. 

A turisták elégedettnek tűnnek: a Le Walk szerint az utazók 63 százaléka, akik kipróbálták, több hasonló túrán is részt vesz. A fejlesztő cég eddig több mint 75.000 letöltést regisztrált.

 

 

 


 

 

