Sokkal nagyobb veszély fenyegeti a légi közlekedést, mint a felboruló menetrendek

A tavalyi nyári utazási szezon káoszt hozott a légi közlekedésben, de úgy tűnik, az utasoknak idén nem elsősorban a szélsőséges időjárási kilengések menetrendeket felborító hatásai miatt kell aggódniuk repülős vakációik kapcsán. Miközben a globális légiforgalom idén újra eléri a 2019-es, Covid-19-világjárvány előtti szintet, a repülőtereken ezen a nyáron nem annyira kaotikus a helyzet, mint volt időnként tavaly. A légi közlekedés valamennyi résztvevőjének idén más típusú veszélyekkel kellhet számolniuk.

A légi közlekedés számára idén nem az esetlegesen felboruló menetrendek miatti káosz jelenti a legnagyobb veszélyt (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Légi közlekedés: ez most a legnagyobb kockázat

Az utasok mindennapi repülését idén újfajta kockázatok veszélyeztetik – állítják az Allianz szakértői. Idei kockázati jelentésük, a Risk Barometer szerint öt olyan fő rizikófaktort azonosítottak, amelyek meghatározhatják a légitársaságok és a teljes szektor működését, és ezzel együtt az utasokra is hatással lehetnek.

Az Eurocontrol hivatalos adatai szerint 2024-ben minden második európai repülőjárat késve indult el, és az érkezések pontossága sem érte el a 60 százalékot.

Ehhez képest az idei év júniusa már kifejezetten kedvezően alakult: az indulási pontosság 64 százalék közelébe emelkedett, míg az érkezési meghaladta a 71 százalékot.

Az azonban intő jel, hogy a FlightRight adatai alapján 2025 májusáig a 20 legnagyobb forgalmú európai légitársaság összes járatának 16 százalékát érintette valamilyen késés vagy fennakadás. A menetrend körüli problémáknak számos oka lehet, de a szakértői megállapítás szerint 2025-ben a kiberincidensek jelentik a legnagyobb veszélyt a légiközlekedésre.

Ennek oka, hogy a repülőtéri rendszerek leállásától a navigációs rendszerek megtévesztéséig (GPS-spoofing) egyre kifinomultabbak a támadások. Márpedig egyetlen informatikai kiesés is jókora késéseket, járattörléseket és óriási gazdasági károkat okozhat.

A háttérben pedig nemcsak kiberbűnözők állhatnak, hanem geopolitikai indíttatású támadók is

– állítják az elemzők.