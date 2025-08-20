Sokkal nagyobb veszély fenyegeti a légi közlekedést, mint a felboruló menetrendek

A tavalyi nyári utazási szezon káoszt hozott a légi közlekedésben, de úgy tűnik, az utasoknak idén nem elsősorban a szélsőséges időjárási kilengések menetrendeket felborító hatásai miatt kell aggódniuk repülős vakációik kapcsán. Miközben a globális légiforgalom idén újra eléri a 2019-es, Covid-19-világjárvány előtti szintet, a repülőtereken ezen a nyáron nem annyira kaotikus a helyzet, mint volt időnként tavaly. A légi közlekedés valamennyi résztvevőjének idén más típusú veszélyekkel kellhet számolniuk.
Az utasok mindennapi repülését idén újfajta kockázatok veszélyeztetik – állítják az Allianz szakértői. Idei kockázati jelentésük, a Risk Barometer szerint öt olyan fő rizikófaktort azonosítottak, amelyek meghatározhatják a légitársaságok és a teljes szektor működését, és ezzel együtt az utasokra is hatással lehetnek.
Az Eurocontrol hivatalos adatai szerint 2024-ben minden második európai repülőjárat késve indult el, és az érkezések pontossága sem érte el a 60 százalékot.
Ehhez képest az idei év júniusa már kifejezetten kedvezően alakult: az indulási pontosság 64 százalék közelébe emelkedett, míg az érkezési meghaladta a 71 százalékot.
Az azonban intő jel, hogy a FlightRight adatai alapján 2025 májusáig a 20 legnagyobb forgalmú európai légitársaság összes járatának 16 százalékát érintette valamilyen késés vagy fennakadás. A menetrend körüli problémáknak számos oka lehet, de a szakértői megállapítás szerint 2025-ben a kiberincidensek jelentik a legnagyobb veszélyt a légiközlekedésre.
Ennek oka, hogy a repülőtéri rendszerek leállásától a navigációs rendszerek megtévesztéséig (GPS-spoofing) egyre kifinomultabbak a támadások. Márpedig egyetlen informatikai kiesés is jókora késéseket, járattörléseket és óriási gazdasági károkat okozhat.
A háttérben pedig nemcsak kiberbűnözők állhatnak, hanem geopolitikai indíttatású támadók is
– állítják az elemzők.
A szakértők szerint a kihívás az, hogy egyszerre kell újítani és biztosítani a rendszerek ellenállóképességét, viszont a két szempont kiegyensúlyozottságának biztosítását az is nehezíti, hogy az iparág egyre nagyobb mértékben támaszkodik a felhőalapú szolgáltatásokra és a mesterséges intelligenciára.
A világ több pontján, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktusok mellett a terrorfenyegetés is állandó kockázatot jelent a légiközlekedésre. A légitársaságoknak a légügyi hatóságokkal és a biztonsági szolgálatokkal karöltve kell állandóan egyensúlyozniuk a járatok biztonságossá tétele és a gazdasági működőképesség fenntartása közt, mindezt ráadásul növekvő utazási igények mellett.
A második helyen szereplő veszélyforrást az üzletmenet megszakadásának különböző módjai alkotják.
Az ellátási lánc problémái miatt számos új repülőgép késve csatlakozik a légijárműparkhoz, miközben a meglévő flották elöregszenek.
A légitársaságok globális szövetsége, az IATA, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség tavaly év végén kiadott adataiból azt látni, hogy a repülőgépek átlagos életkora már közelíti a 15 évet, miközben a fenntarthatósági célok is szigorodnak. A karbantartási költségek, az alkatrészhiány és a 2019-es szinthez mérten akár 30 százalékkal magasabb bérleti díjak egyaránt megnehezítik az üzemeltetést. Ez különösen hátrányosan érinti a kisebb szolgáltatókat, hiszen ezek nem tudnak lépést tartani a modernizációval.
S bár kevésbé látványos, mégis komoly fejtörést okoz a légiipari cégeknek a jogi környezet változása. Különösen igaz ez a fenntarthatósággal kapcsolatos előírásokra. Az Európai Unió 2050-re karbonsemlegessé akarja tenni a légiközlekedést, miközben az Egyesült Államok lazítana a környezetvédelmi szabályozásokon.
Bár nem újkeletű probléma, 2025-ben újra előtérbe került a képzett munkaerő hiánya is.
Miként az Origo arról iparági előrejelzések alapján korábban beszámolt, a légi közlekedésben
A Covid-19-világjárvány alatt rengetegen vonultak vissza, az utánpótlás pedig lassan és költségesen képezhető.
A brit Royal Aeronautical Society szerint a következő tíz évben 1,2 millió új szakemberre, köztük 300 ezer pilótára lenne szükség világszinten.
Ez a cél jelenleg teljesíthetetlennek tűnik, a kereslet-kínálat egyensúlytalansága pedig bérnyomást okoz, ami hosszabb távon a jegyárakat is tovább emelheti.
Túlzásnak tűnik nagy jelentőséget tulajdonítani a kiberfenyegetésnek? Vélhetően egyáltalán nem. Ehhez elegendő csak felidézni a tavaly történt CrowdStrike-incidenst, melyben egy akaratlanul keletkezett szoftverfrissítési probléma miatt bénultak meg banki, légi közlekedési, és más informatikai rendszerek. Cikkünket itt találja.