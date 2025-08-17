Mesterséges intelligencia ide vagy oda, ezek az egyetemi szakok biztosítják a milliós fizetést

A diplomaválasztás minden évtizedben nagy súlyú döntés volt, de a munkaerőpiac folyamatos változása és a mesterséges intelligencia térnyerése új dimenziókat adott a kérdésnek. A legfrissebb elemzések azt vizsgálják, mely szakok biztosítanak magas kezdő fizetést, hosszú távú pénzügyi stabilitást, és melyek ellenállóak az automatizációval és az AI térnyerésével szemben. Azaz melyek a legjobban fizető diplomák, és melyek lesznek tartósan is azok.
A The Times cikke bemutatja a legjobban fizető diplomákat, kiemelve a mérnöki, pénzügyi, orvosi és természettudományos képzéseket, valamint azokat a területeket, ahol a humán kompetenciák, kreativitás és problémamegoldó készségek révén a munkavállalók kevésbé kiszoríthatók a technológiai fejlődés miatt.
Bár a cikkben szereplő adatok brit forrásból származnak, a trendek globálisan is érvényesek: a mérnöki és orvosi szakok iránti kereslet szinte minden fejlett országban kiemelkedő. A mesterséges intelligencia és az automatizáció gyors terjedése világszerte növeli az AI-ellenálló, magas fizetést biztosító szakok iránti igényt. A brit statisztikák jól jelzik, mely képzések jelenthetnek biztos anyagi és karrierbeli előnyt nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem a világ többi részén is. A brit adatok szerint tíz évvel a diploma megszerzése után elért átlagos fizetések alapján az alábbi szakok emelkednek ki:
Azok a területek, amelyek kevésbé automatizálhatók és emberi jelenlétet igényelnek, jobban védettek az AI hatásaitól, a jelenlegi tudás szerint ezek a következő területek:
Azok a szakemberek, akik jól ismerik a munkaerőpiacot és a technológiai trendeket, egy sor tanáccsal igyekeznek segíteni a fiatalokat és szüleiket. Tanácsaik segítséget nyújtanak abban, hogy a diplomások tudatosan és megalapozottan választhassák meg jövőbeli szakmai útjukat, és tudatosan válasszanak az egyetemek képzései közül.
A következő táblázat a legjobban fizető magyarországi szakmákat mutatja be a mérnöki, orvosi és matematikai területeken, mutatjuk, milyen kezdő és tapasztalt szakemberekre vonatkozó jövedelmekre lehet számítani 2025-ben.
|Szakterület
|Kezdő fizetés (bruttó Ft/hó)
|Tapasztalt szakember (bruttó Ft/hó)
|Megjegyzés
|Orvostudomány és fogászat
|837 000
|1 500 000 – 1 731 000
|Rezidensek és szakorvosok átlagos fizetése, ügyeletekkel
|Matematikai tudományok
|720 000
|Versenyképes, de pontos adatok nem állnak rendelkezésre
|Magas szintű tudományos munka, IT/analitika területek
|Informatikai mérnök
|650 000 – 850 000
|1 400 000 – 2 800 000
|Junior–senior szint, DevOps és cloud szakemberek kiemelkedő fizetéssel