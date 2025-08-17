Mesterséges intelligencia ide vagy oda, ezek az egyetemi szakok biztosítják a milliós fizetést

A diplomaválasztás minden évtizedben nagy súlyú döntés volt, de a munkaerőpiac folyamatos változása és a mesterséges intelligencia térnyerése új dimenziókat adott a kérdésnek. A legfrissebb elemzések azt vizsgálják, mely szakok biztosítanak magas kezdő fizetést, hosszú távú pénzügyi stabilitást, és melyek ellenállóak az automatizációval és az AI térnyerésével szemben. Azaz melyek a legjobban fizető diplomák, és melyek lesznek tartósan is azok.

A legjobban fizető diplomák világszerte a mérnöki és orvosi területek/Fotó: MTI/Lakatos Péter / MTI/Lakatos Péter

A The Times cikke bemutatja a legjobban fizető diplomákat, kiemelve a mérnöki, pénzügyi, orvosi és természettudományos képzéseket, valamint azokat a területeket, ahol a humán kompetenciák, kreativitás és problémamegoldó készségek révén a munkavállalók kevésbé kiszoríthatók a technológiai fejlődés miatt.

Legjobban fizető diplomák

Bár a cikkben szereplő adatok brit forrásból származnak, a trendek globálisan is érvényesek: a mérnöki és orvosi szakok iránti kereslet szinte minden fejlett országban kiemelkedő. A mesterséges intelligencia és az automatizáció gyors terjedése világszerte növeli az AI-ellenálló, magas fizetést biztosító szakok iránti igényt. A brit statisztikák jól jelzik, mely képzések jelenthetnek biztos anyagi és karrierbeli előnyt nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem a világ többi részén is. A brit adatok szerint tíz évvel a diploma megszerzése után elért átlagos fizetések alapján az alábbi szakok emelkednek ki:

Közgazdaságtan: 68600 font = 33 millió Ft

Orvostudomány és fogászat: 61000 font= 30 millió Ft

Matematikai tudományok: 51,500 font = 25 millió Ft

Mérnöki tudományok, építészet, számítástechnika és természettudományok: 45-50000 font 22-24 millió Ft.



AI ellenálló szakmák

Azok a területek, amelyek kevésbé automatizálhatók és emberi jelenlétet igényelnek, jobban védettek az AI hatásaitól, a jelenlegi tudás szerint ezek a következő területek:

Egészségügy (pl. ápolás, pszichológia): személyes és érzelmi intelligenciát igényelnek

Civil mérnöki tudományok: helyszíni értékelést és személyes munkát igényelnek

Pszichológia és viselkedéstudományok: az emberi viselkedés megértése és a finom különbségek értékelése fontos

Ezek a területek kevésbé ki vannak téve a mesterséges intelligencia fenyegetésének, mivel az emberi érintkezés és érzelmi intelligencia kulcsfontosságú szerepet játszik bennük.



Tanácsok a jövőbeli diplomásoknak

Azok a szakemberek, akik jól ismerik a munkaerőpiacot és a technológiai trendeket, egy sor tanáccsal igyekeznek segíteni a fiatalokat és szüleiket. Tanácsaik segítséget nyújtanak abban, hogy a diplomások tudatosan és megalapozottan választhassák meg jövőbeli szakmai útjukat, és tudatosan válasszanak az egyetemek képzései közül.

Kombinálja a technikai tudást a problémamegoldó képességekkel: Olyan szakokat válasszon, amelyek mindkét területet ötvözik, így versenyképes marad a munkaerőpiacon. Vegye figyelembe az AI hatásait: Olyan területeket válasszon, amelyek kevésbé automatizálhatók, így biztosabb karrierlehetőségekre tehet szert. Fejlessze az AI-hoz kapcsolódó készségeket, még ha nem is közvetlenül az AI területén dolgozik, ezek a készségek más szakmákban is értékesek lehetnek.

A következő táblázat a legjobban fizető magyarországi szakmákat mutatja be a mérnöki, orvosi és matematikai területeken, mutatjuk, milyen kezdő és tapasztalt szakemberekre vonatkozó jövedelmekre lehet számítani 2025-ben.