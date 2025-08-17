Hírlevél

átlagbérek

Mesterséges intelligencia ide vagy oda, ezek az egyetemi szakok biztosítják a milliós fizetést

Az élethosszig tartó tanulás ma már nem kérdés, de vannak olyan területek, amelyek biztosan megélhetést garantálnak, akár évtizedekre. is. A legfrissebb elemzések szerint egyes mérnöki és orvosi képzések nem csak kiemelkedő fizetést kínálnak, ezek a legjobban fizető diplomák, sőt a mesterséges intelligencia és az automatizáció sem söpri el ezeket. Ne hagyja, hogy gyermeke lehetőségeit a technológia aláássa, ismerje meg a biztosan kifizetődő szakokat.
A diplomaválasztás minden évtizedben nagy súlyú döntés volt, de a munkaerőpiac folyamatos változása és a mesterséges intelligencia térnyerése új dimenziókat adott a kérdésnek. A legfrissebb elemzések azt vizsgálják, mely szakok biztosítanak magas kezdő fizetést, hosszú távú pénzügyi stabilitást, és melyek ellenállóak az automatizációval és az AI térnyerésével szemben. Azaz melyek a legjobban fizető diplomák, és melyek lesznek tartósan is azok. 

legjobban fizető diplomák Felvételi ponthatárok, 2025, eredményváró, diák, felsőoktatás, egyetem, pontszám, ponthatár, eredmény, felvételi, Budapest, Budapest Park, 2024. 07. 24.
A legjobban fizető diplomák világszerte a mérnöki és orvosi területek/Fotó: MTI/Lakatos Péter / MTI/Lakatos Péter

A The Times cikke bemutatja a legjobban fizető diplomákat, kiemelve a mérnöki, pénzügyi, orvosi és természettudományos képzéseket, valamint azokat a területeket, ahol a humán kompetenciák, kreativitás és problémamegoldó készségek révén a munkavállalók kevésbé kiszoríthatók a technológiai fejlődés miatt.

Legjobban fizető diplomák

Bár a cikkben szereplő adatok brit forrásból származnak, a trendek globálisan is érvényesek: a mérnöki és orvosi szakok iránti kereslet szinte minden fejlett országban kiemelkedő. A mesterséges intelligencia és az automatizáció gyors terjedése világszerte növeli az AI-ellenálló, magas fizetést biztosító szakok iránti igényt. A brit statisztikák jól jelzik, mely képzések jelenthetnek biztos anyagi és karrierbeli előnyt nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem a világ többi részén is. A brit adatok szerint tíz évvel a diploma megszerzése után elért átlagos fizetések alapján az alábbi szakok emelkednek ki:

  • Közgazdaságtan: 68600 font = 33 millió Ft
  • Orvostudomány és fogászat: 61000 font= 30 millió Ft
  • Matematikai tudományok: 51,500 font = 25 millió Ft
  • Mérnöki tudományok, építészet, számítástechnika és természettudományok: 45-50000 font 22-24 millió Ft.
         

AI ellenálló szakmák

Azok a területek, amelyek kevésbé automatizálhatók és emberi jelenlétet igényelnek, jobban védettek az AI hatásaitól, a jelenlegi tudás szerint ezek a következő területek: 

  • Egészségügy (pl. ápolás, pszichológia): személyes és érzelmi intelligenciát igényelnek
  • Civil mérnöki tudományok: helyszíni értékelést és személyes munkát igényelnek
  • Pszichológia és viselkedéstudományok: az emberi viselkedés megértése és a finom különbségek értékelése fontos
    Ezek a területek kevésbé ki vannak téve a mesterséges intelligencia fenyegetésének, mivel az emberi érintkezés és érzelmi intelligencia kulcsfontosságú szerepet játszik bennük.


Tanácsok a jövőbeli diplomásoknak

Azok a szakemberek, akik jól ismerik a munkaerőpiacot és a technológiai trendeket, egy sor tanáccsal igyekeznek segíteni a fiatalokat és szüleiket. Tanácsaik segítséget nyújtanak abban, hogy a diplomások tudatosan és megalapozottan választhassák meg jövőbeli szakmai útjukat, és tudatosan válasszanak az egyetemek képzései közül. 

  1. Kombinálja a technikai tudást a problémamegoldó képességekkel: Olyan szakokat válasszon, amelyek mindkét területet ötvözik, így versenyképes marad a munkaerőpiacon.
  2.  Vegye figyelembe az AI hatásait: Olyan területeket válasszon, amelyek kevésbé automatizálhatók, így biztosabb karrierlehetőségekre tehet szert.
  3. Fejlessze az AI-hoz kapcsolódó készségeket, még ha nem is közvetlenül az AI területén dolgozik, ezek a készségek más szakmákban is értékesek lehetnek.

A következő táblázat a legjobban fizető magyarországi szakmákat mutatja be a mérnöki, orvosi és matematikai területeken, mutatjuk, milyen kezdő és tapasztalt szakemberekre vonatkozó jövedelmekre lehet számítani 2025-ben.

SzakterületKezdő fizetés (bruttó Ft/hó)Tapasztalt szakember (bruttó Ft/hó)Megjegyzés
Orvostudomány és fogászat837 000 1 500 000 – 1 731 000Rezidensek és szakorvosok átlagos fizetése, ügyeletekkel
Matematikai tudományok720 000 Versenyképes, de pontos adatok nem állnak rendelkezésreMagas szintű tudományos munka, IT/analitika területek
Informatikai mérnök650 000 – 850 0001 400 000 – 2 800 000Junior–senior szint, DevOps és cloud szakemberek kiemelkedő fizetéssel

 

 

 

