Magyarország kiemelkedő helyen áll a nemzetközi rangsorban

A migrációs szolgáltatásokat, valamint komplex befektetési tanácsadást, állampolgárság szerzését célzó befeketetési szolgáltatásokat és ügyintézést kínáló Henley & Partners neve főként az útlevélindexe alapján lehet ismerős: a vállalat jelentős tapasztalattal rendelkezik az utaztatás, a külföldi tartós munkavállalás, magas beosztásban dolgozók és családjaik kiküldetési idő alatt történő elhelyezését, illetve végleges letelepítését illetően, és minden évben rangsorolják azt, hogy mely országok útlevelei a legerősebbek. Azaz melyekkel lehet a legkönnyebben (vízum nélkül) és a legtöbb helyre utazni a világon. Miként az Origo megírta, idén az útlevélindex listájának élén továbbra is Szingapúr áll, miközben a magyar útlevél a világ 8. legerősebb úti okmánya lett. A vállalat nemrég egy másik indexxel jelentkezett: idén a második alkalommal hozták nyilvánosságra a Henley Opportunity Index-et, mely összetett szempontrendszer alapján állítja a sorrendbe az országokat az általuk nyújtott lehetőségek alapján.

Lehetőségek és esélyek: mit kínálnak a betelepülőknek az egyes országok migrációs programjai? (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hogyan lesz egy országból a lehetőségek hazája?

Mielőtt a 2025-ös összesítéssel foglalkoznánk, próbáljuk meg röviden összefoglalni, hogy mit mutat és mire jó ez az index! A kiindulási pont az, hogy a világ fejlett országaiban általában vannak az állam által irányított és gondozott migrációs programok, melyek révén külföldiek tartozókodási jogot, vagy akár állampolgárságot is szerezhetnek. Így azok, akik akarnak és feltételek alapján képesek is bekapcsolódni egy ilyen programba, nem csak a saját, hanem gyermekeik jövőbeni sikereinek esélyeit növelhetik.

Két dolog vélhetően nyilvánvaló, de nem árt rögzíteni: az egyik, hogy a migrációs programok célcsoportját jellemzően a társadalom közép- vagy felsőbb osztályaiba tartozók alkotják, olyanok, akik hazájukban is hozzájutnak bizonyos lehetőségekhez, de úgy gondolják, tőkéjük révén más országokban élve jobban járhatnak. Az ellenkező oldalról közelítve: elsősorban nem a – például – rövidebb-hosszabb időre áttelepülő, jövedelmük nagyját hazautaló, jellemzően fizikai munkát végző vendégmunkásokról van szó, bár őket sem zárja ki semmi a lehetőségből. A másik, hogy ezek a betelepülési programok elsősorban a világ gazdagabb, több és minőségibb lehetőséget kínáló országok esetében keltik fel az érdeklődést (az útlevélindex 180 országa helyett 94 országról van szó). S a „lehetőség” kifejezéssel el is érkeztünk az indexhez.

Azok számára, akik a mostani lakhelyüktől eltérő országban képzelik el jövőjüket, és nincs még szilárd elképzelésük a helyről, hasznos lehet, ha az egyes országok befelé irányuló migrációs programjait valamilyen módon össze tudnák hasonlítani.

Csakhogy a nehézség épp ebben rejlik: eltérő adottságú országok hasonló, de részleteiben mégis nagyon különböző programjairól van szó. A Henley Opportunity Index (HOI) ezt a gordiuszi csomót próbálja elvágni úgy, hogy létrehozói saját módszertannal hasonlítják össze azon országok lehetőségeit, melyek befektetéső célú migrációs programokat gondoznak.