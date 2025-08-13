Magyarország kiemelkedő helyen áll a nemzetközi rangsorban

A migrációs szolgáltatásokat, valamint komplex befektetési tanácsadást, állampolgárság szerzését célzó befeketetési szolgáltatásokat és ügyintézést kínáló Henley & Partners neve főként az útlevélindexe alapján lehet ismerős: a vállalat jelentős tapasztalattal rendelkezik az utaztatás, a külföldi tartós munkavállalás, magas beosztásban dolgozók és családjaik kiküldetési idő alatt történő elhelyezését, illetve végleges letelepítését illetően, és minden évben rangsorolják azt, hogy mely országok útlevelei a legerősebbek. Azaz melyekkel lehet a legkönnyebben (vízum nélkül) és a legtöbb helyre utazni a világon. Miként az Origo megírta, idén az útlevélindex listájának élén továbbra is Szingapúr áll, miközben a magyar útlevél a világ 8. legerősebb úti okmánya lett. A vállalat nemrég egy másik indexxel jelentkezett: idén a második alkalommal hozták nyilvánosságra a Henley Opportunity Index-et, mely összetett szempontrendszer alapján állítja a sorrendbe az országokat az általuk nyújtott lehetőségek alapján.
Mielőtt a 2025-ös összesítéssel foglalkoznánk, próbáljuk meg röviden összefoglalni, hogy mit mutat és mire jó ez az index! A kiindulási pont az, hogy a világ fejlett országaiban általában vannak az állam által irányított és gondozott migrációs programok, melyek révén külföldiek tartozókodási jogot, vagy akár állampolgárságot is szerezhetnek. Így azok, akik akarnak és feltételek alapján képesek is bekapcsolódni egy ilyen programba, nem csak a saját, hanem gyermekeik jövőbeni sikereinek esélyeit növelhetik.
Két dolog vélhetően nyilvánvaló, de nem árt rögzíteni: az egyik, hogy a migrációs programok célcsoportját jellemzően a társadalom közép- vagy felsőbb osztályaiba tartozók alkotják, olyanok, akik hazájukban is hozzájutnak bizonyos lehetőségekhez, de úgy gondolják, tőkéjük révén más országokban élve jobban járhatnak. Az ellenkező oldalról közelítve: elsősorban nem a – például – rövidebb-hosszabb időre áttelepülő, jövedelmük nagyját hazautaló, jellemzően fizikai munkát végző vendégmunkásokról van szó, bár őket sem zárja ki semmi a lehetőségből. A másik, hogy ezek a betelepülési programok elsősorban a világ gazdagabb, több és minőségibb lehetőséget kínáló országok esetében keltik fel az érdeklődést (az útlevélindex 180 országa helyett 94 országról van szó). S a „lehetőség” kifejezéssel el is érkeztünk az indexhez.
Azok számára, akik a mostani lakhelyüktől eltérő országban képzelik el jövőjüket, és nincs még szilárd elképzelésük a helyről, hasznos lehet, ha az egyes országok befelé irányuló migrációs programjait valamilyen módon össze tudnák hasonlítani.
Csakhogy a nehézség épp ebben rejlik: eltérő adottságú országok hasonló, de részleteiben mégis nagyon különböző programjairól van szó. A Henley Opportunity Index (HOI) ezt a gordiuszi csomót próbálja elvágni úgy, hogy létrehozói saját módszertannal hasonlítják össze azon országok lehetőségeit, melyek befektetéső célú migrációs programokat gondoznak.
Vagyis nem másról van szó, mint arról, hogy az elemzők számszerűsítik olyan rendkívül bonyolult és országonként eltérő rendszerek hatásait, mint az oktatás, a karrierlehetőségek, a kereseti esélyeket, a gazdasági mobilitást, a vagyon átörökítésének lehetőségét, illetve azt, hogy mi tesz egy országot igazán jól élhetővé.
Röviden: milyen lehetőségeket kínál az ország az állampolgárságot befektetéssel szerzőknek és családtagjainkak.
Módszertanilag ez óriási kihívás, de úgy tűnik, a HOI mögött állóknak sikerült megoldaniuk a feladatot. Sőt, valójában annak feladatát is, hogy a potenciálisan érdekes befektetési migrációs programokat (melyeket tehát főként gazdag, sokak által élete színteréül vonzónak gondolt országok kínálnak) egymáshoz képest is elrendezzék, sorrendbe állítsák.
Mindez persze nem légből kapott alapokon nyugszik, és nem meglepő módon, az egészben óriási szerep jut a pénznek.
Kutatások azt mutatják, hogy a globális jövedelemkülönbségek mintegy 50-60 százaléka közvetlenül azzal függ össze, hogy egymáshoz képest milyen mértékben térnek el az országok átlagjövedelmei.
Ez a statisztikai jellegű állítás nagyon fontos, a hétköznapi élet szintjén jelentkező következményt fed, mint arra Tess Wilkinson, a vállalat oktatási területért felelős igazgatója rámutat.
Az igaz, hogy a nagy átlagot nézve a felsőfokú végzettségűek akár 50 százalékkal is többet kereshetnek, mint a középfokú végzettségűek, ám közben a globális munkaerőpiacon egyre nagyobb a verseny.
Így önmagában a felsőfokú végzettség nem garancia mindenütt a magas jövedelemre. Ez azért lehet így, mert a jövedelmi különbségek nagyjából kétharmadáért az adott ország felel, ahol az egyén él. Magyarul: könnyen lehet, hogy más országban élve jóval magasabb jövedelemre tehetne szert felsőfokú végzettsége alapján, azaz az oktatás lehetőségeket teremt számára, olyankokat, melyeket jelenlegi otthonában nem feltétlen kap meg vagy ér el.
A gazdaságilag fejlettebb országokban a jó minőségű (felső)oktatáshoz (általában magán formában), a további tartózkodási jog szerzéséhez, letelepedési engedélyhez, és/vagy állampolgárság igényléséhez, mint lehetőségekhez való hozzáférés jelentősen növelheti a kereseti potenciált, így javíthatja az életminőséget.
A HOI az első olyan mutató, mely megpróbálja számszerűsíteni a magas szintű, világviszonylatban is versenyképesnek számító oktatás, valamint a tartózkodási, állampolgársági jogok ötvözéséből fakadó előnyöket néhány fő szempont alapján. Ez utóbbiakat már érintettük fent:
Ebben a komplex értékelési rendszerben Svájc végzett az élen, „lehetőségpontszáma” 85 az elérhető százból, miközben a kereseti lehetőségekben az összesítésben második helyen álló Szingapúrral együtt (összpontszám: 79) maximális 100 pontot kaptak. Érdekes, hogy Szingapúrban sokkal jobb lehetőségek érhetők el a magas megbecsültségű, illetve presztízsmunkák tekintetében, mint Svájcban, de a többi mutatóban az alpesi ország vezet. A harmadik helyre érkezett az Egyesült Államok, 78 ponttal.
Az indexnek azonban nem pusztán egy pillanatkép rögzítése a feladata.
A vállalat szakértői konkrét példákon mutatják be, mennyivel javulnak számszerűsíthetően azon családokban a gyerekek lehetőségei, akik bekapcsolódnak egy migrációs programba.
Például egy vietnami család, amely hazájában mindössze 29 százalékos lehetőség-pontszámmal rendelkezik, 78 százalékra növelhetné következő generációjának potenciális sikerét, ha sikerül eleget tennie az egyik amerikai migrációs befektetői program feltételeinek, és letelepedési engedélyt szerezne.
A listán Magyarország az igen előkelő, 14. pozíciót foglalja el idén Málta mögött, Görögország előtt. Az össz-pontszám 58, a főbb részszempontokban hazánk az értékelés szerint a gazdasági mobilitásban teljesített a legjobban, 91 ponttal (ez az útlevélindex alapján az egyes olyan célállomások nemzeti GDP-jének globális GDP-hez viszonyított részesedésének összegét mutatja, ahová az adott ország útlevelével rendelkezők vízummentesen beutazhatnak).
71 pontot kaptak a kereseti lehetőségek, ami a HOI módszertana alapján arra utal, hogy a magas szintű oktatáshoz való hozzáféréssel jelentősen megnő Magyarországon a magasabb jövedelem elérésének esélye.
Az életminőséget lefedő kategória 53 pontot kapott, míg 43-43 ponttal a karrier lehetőségek (azt tükrözi, hogy egy adott országban való élet milyen mértékben segítheti elő a szakmai fejlődést), valamint a magas szintű oktatáshoz való hozzáférés részkategóriái kapták a mérsékeltebb pontokat. Ezek azonban abszolút értékben sem jelentenek gyenge számokat, és a HOI összetettsége alapján, Magyarország össz-pontszámára tekintettel azt erősítik, ami a lista célközönsége számára a legfontosabb: hazánk a nemzetközi mezőnyben is igen előkelő helyen áll az ide település által, a befektetési jellegű migrációval az egyén és leszármazottai számára is megnyíló, jó életminőséget kínáló lehetőségek tekintetében.