Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
lengyel piac

Mik voltak azok a lengyel piacok és hová tűntek?

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ami az elmúlt évtizedekben a kínai piac, az a nyolcvanas években a KGST, vagy a köznyelvben elterjedt változat szerint a lengyel piac volt Magyarországon. Akik jártak ezeken a helyeken, azoknak mai napig eszébe jut a „minyimum mádámka” szófutam, ami a folyamatos és kényszeres alkudozás kötelező kiegészítője volt. A hivatalos meghatározás szerint a KGST-piac mint kereskedelmi intézmény a fogyasztási cikkek – ruházati, divatcikkek, háztartási kellékek, hobbiáruk és műszaki cikkek – értékesítésének a bolti hálózat mellett kiépült alternatív formája volt, ma már azonban csak egy letűnt kor ikonikus helyeinek számítanak az egykori lengyel piacok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lengyel piacpiacportékakgstszocializmus

A szocializmus időszakának hiánygazdaságát szűk választék jellemezte az üzletekben, nagyon messze volt akkoriban az állami üzletek, áruházak kínálata a nyugati kiskereskedelmet jellemző árubőségtől. Az áruhiány néminemű enyhítésére jöttek létre az első KGST-piacok, vagy elterjedtebb nevükön a lengyel piacok az 1970-es évek elején.

Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról! lengyel piacok
Nagy volt a nyüzsgés a lengyel piacokon 
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Egyfajta KGST-kereskedelmet valósítottak meg, csak kicsiben, ugyanis a KGST-tagországokból érkezők voltak az eladók és a vevők is egyben. Ezeknek az országok állampolgárai csak a többi KGST-országba utazhattak olcsón, vízummentesen, és fordítva. 

Útnak indultak a KGST-blokk árusai

Lech Walesa Szolidaritás mozgalmának letörése után, a Jaruzelski tábornok nevével fémjelzett katonai diktatúra bevezetésével százezrek indultak útnak a nyolcvanas évek elejének rendkívüli gazdasági nehézségekkel küszködő Lengyelországából. Egyfajta népvándorlás indult el: a hazai megélhetési gondok miatt egyre többen döntöttek úgy, hogy szerencsét próbálnak külföldön. Ennek egyik módja volt, hogy például Magyarországon próbáltak eladni olyan lengyel portékákat, amiket nálunk nem lehetett kapni, hazafelé pedig olyan termékeket vittek, amikre náluk volt kereslet. 

Az üzletmenet lényege az volt, hogy a kereskedők az egyik szocialista országban megvették olcsón a termékeket, egy másikban pedig eladták ugyanazt, rajta némi haszonnal.

Egy idő után aztán a KGST-blokk más állampolgárai is feltűntek ezeken a piacokon, érkeztek csehek, szlovákok, bolgárok, románok, oroszok és ukránok is.

Magyarországon a lengyelek voltak a legtöbben, ezért kezdték el ezeket a helyeket „lengyel piacnak" nevezni.

Voltak itt mindenféle „csecsebecsék”, például 

  • szovjet autóalkatrészek, 
  • NDK-s szerszámok,
  •  lengyel szőrmék és bőráruk. 
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Egészen elképesztő portékákat is be lehetett szerezni ezeken a helyeken 
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Jugoszláviából pedig márkás italokat, vagy szexi fehérneműket hoztak be. De árusítottak farmert, Fa szappant és még búvárszivattyút is. Az akkoriban elterjedő videókészülékekhez itt lehetett beszerezni a többször átmásolt, sokszor házilag szinkronizált „műsoros” videókazettákat. De nyugati vagy éppen jugoszláv préselésű hanglemezeket és audiókazettákat is árusítottak. Az igazi piaci hangulatról pedig az gondoskodott, hogy az árakból alkudni is lehetett.

A hatalom eltűrte a lengyel piacokat

Budapesten a Keleti pályaudvarnál, a Lóversenypályánál például már hajnalonként nagy volt a zsongás, az árusok a földre, dobozokra pakolták az árut a legyezőtől a zseblámpáig. Akik biztosra akartak menni, azok a Moszkvából érkező vonatot várták, és már az érkezéskor lecsaptak az árusokra. A lengyelek egy része a Polski Fiatokba pakolt, és ha bezárt a piac, sokan közülük mentek le a Balatonra, hogy máris elverjék a megkeresett pénzt.

Akkoriban a magánkereskedés ugyan törvénytelennek számított, de a hatalom egy bizonyos határig eltűrte ezeket a piacokat, 

mert sok olyan terméket meg lehetett ott vásárolni, amit az üzletekben nem, vagyis egyfajta hangulatjavító hatásuk is volt.  

Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Tekintse meg az eredeti fotókat a múlt századi lengyel piacokról!
Galéria: Igazi zsibvásári hangulat volt a lengyel piacokon
1/10
Igazi zsibvásári hangulat volt a lengyel piacokon

Aztán a rendszerváltozás ezen a területen is mindent megváltoztatott, az üzletekben hirtelen megjelenő árubőség miatt ezek a piacok egymás után zártak be. Emellett az olcsó, ázsiai eredetű portékák is egyre nagyobb mennyiségben áramlottak be az országba, és a lengyel piacok helyét sok helyen átvették a kínai piacok. 

Legutóbb néhány hónappal ezelőtt számoltunk be a szegedi Cserepes sori, egykori KGST-piaccal kapcsolatos legújabb fejleményekről. A korábbi lengyel piacot kínai piac váltotta fel annak idején, de 2021 óta üresen már áll a létesítmény, és – a mostani „korszellemnek” megfelelően – lakópark épülhet az egykori zsibvásár helyszínén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!