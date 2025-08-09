Mik voltak azok a lengyel piacok és hová tűntek?

A szocializmus időszakának hiánygazdaságát szűk választék jellemezte az üzletekben, nagyon messze volt akkoriban az állami üzletek, áruházak kínálata a nyugati kiskereskedelmet jellemző árubőségtől. Az áruhiány néminemű enyhítésére jöttek létre az első KGST-piacok, vagy elterjedtebb nevükön a lengyel piacok az 1970-es évek elején.
Egyfajta KGST-kereskedelmet valósítottak meg, csak kicsiben, ugyanis a KGST-tagországokból érkezők voltak az eladók és a vevők is egyben. Ezeknek az országok állampolgárai csak a többi KGST-országba utazhattak olcsón, vízummentesen, és fordítva.
Lech Walesa Szolidaritás mozgalmának letörése után, a Jaruzelski tábornok nevével fémjelzett katonai diktatúra bevezetésével százezrek indultak útnak a nyolcvanas évek elejének rendkívüli gazdasági nehézségekkel küszködő Lengyelországából. Egyfajta népvándorlás indult el: a hazai megélhetési gondok miatt egyre többen döntöttek úgy, hogy szerencsét próbálnak külföldön. Ennek egyik módja volt, hogy például Magyarországon próbáltak eladni olyan lengyel portékákat, amiket nálunk nem lehetett kapni, hazafelé pedig olyan termékeket vittek, amikre náluk volt kereslet.
Az üzletmenet lényege az volt, hogy a kereskedők az egyik szocialista országban megvették olcsón a termékeket, egy másikban pedig eladták ugyanazt, rajta némi haszonnal.
Egy idő után aztán a KGST-blokk más állampolgárai is feltűntek ezeken a piacokon, érkeztek csehek, szlovákok, bolgárok, románok, oroszok és ukránok is.
Magyarországon a lengyelek voltak a legtöbben, ezért kezdték el ezeket a helyeket „lengyel piacnak" nevezni.
Voltak itt mindenféle „csecsebecsék”, például
Jugoszláviából pedig márkás italokat, vagy szexi fehérneműket hoztak be. De árusítottak farmert, Fa szappant és még búvárszivattyút is. Az akkoriban elterjedő videókészülékekhez itt lehetett beszerezni a többször átmásolt, sokszor házilag szinkronizált „műsoros” videókazettákat. De nyugati vagy éppen jugoszláv préselésű hanglemezeket és audiókazettákat is árusítottak. Az igazi piaci hangulatról pedig az gondoskodott, hogy az árakból alkudni is lehetett.
Budapesten a Keleti pályaudvarnál, a Lóversenypályánál például már hajnalonként nagy volt a zsongás, az árusok a földre, dobozokra pakolták az árut a legyezőtől a zseblámpáig. Akik biztosra akartak menni, azok a Moszkvából érkező vonatot várták, és már az érkezéskor lecsaptak az árusokra. A lengyelek egy része a Polski Fiatokba pakolt, és ha bezárt a piac, sokan közülük mentek le a Balatonra, hogy máris elverjék a megkeresett pénzt.
Akkoriban a magánkereskedés ugyan törvénytelennek számított, de a hatalom egy bizonyos határig eltűrte ezeket a piacokat,
mert sok olyan terméket meg lehetett ott vásárolni, amit az üzletekben nem, vagyis egyfajta hangulatjavító hatásuk is volt.
Aztán a rendszerváltozás ezen a területen is mindent megváltoztatott, az üzletekben hirtelen megjelenő árubőség miatt ezek a piacok egymás után zártak be. Emellett az olcsó, ázsiai eredetű portékák is egyre nagyobb mennyiségben áramlottak be az országba, és a lengyel piacok helyét sok helyen átvették a kínai piacok.
Legutóbb néhány hónappal ezelőtt számoltunk be a szegedi Cserepes sori, egykori KGST-piaccal kapcsolatos legújabb fejleményekről. A korábbi lengyel piacot kínai piac váltotta fel annak idején, de 2021 óta üresen már áll a létesítmény, és – a mostani „korszellemnek” megfelelően – lakópark épülhet az egykori zsibvásár helyszínén.