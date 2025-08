Fontos mérföldkőhöz ért a Lidl, a legnagyobbakat ostromolhatja

A Lidl német diszkontlánc piaci részesedése az élelmiszerjellegű kiskereskedelmi láncok sorában a júliu 13-át megelőző 52 hétben elérte a 7,7 százalékot, amivel ha csekély mértékben is, de megelőzte a Morrisons-t, melynek részesedése a vizsgált időszakban 7,6 százalék volt – erről a The Grocer számolt be, miután betekintést kapott a korábban Kantar Worldpanel néven ismert, Worldpanel by Numerator elemzésbe. Ez az eredmény egyúttal azt jelenti, hogy tovább folytatódik a már több mint egy évtizede zajló piaci átrendeződés, melyet a német hátterű diszkontláncok brit piacon való megjelenése indított el.

A Lidl egyik brit áruházának homlokzata (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az Aldi után most a Lidl előtt is megnyílhat az út az élmezőny felé

Miként arról az Origo több alkalommal beszámolt, a Lidl és az Aldi évről évre egyre komolyabb kihívójává vált a brit kiskereskedelmi piacot hagymányosan uraló négy nagy kiskereskedelmi láncnak, melyre gyakran „Big Four”-ként hivatkoznak. Ez a négy lánc a Tesco (az élen), az Asda, a Sainsbury's, valamint a Morrisons.

A német diszkontok közül először az Aldinak sikerült az áttörés: 2023 áprilisban kibillentette a Morrisons-t a ranglistán addig elfoglalt pozíciójából.

Most pedig a Lidl következett, amely a Morrisons helyére lépett, az ötödik pozícióba. Azaz egy újabb ugrással közelebb került ahhoz, hogy az Aldi mellett betörjön a „négyes” csoportba.

A Lidl részesedés az élelmiszer- és italpiacon 7,3 százalékról 10,1 százalékra emelkedett, miközben a Morrisons vállalaté csökkent az elmúlt 52 hetes időszakban. A Lidl úgy vette át vezető helyét, hogy piaci részesedése az előző évi 7,8 százalékról nőtt a bevételek 11,1 százalékos növekedésének köszönhetően. A Morrisons piaci részesedése 8,7 százalékról esett.

Ugyanakkor a Morrisons továbbra is a Lidl felett teljesített a havi piaci áttekintésében az üzletek pénztárainál mért vásárlói költségek alapj, 8,4 százalékos részesedéssel az élelmiszer-piacon a július 13-át megelőző 12 hétben, szemben a diszkontok 8,3 százalékával. Az előrejelzések ugyanakkor azt mutatják, hogy a Lidl az új évben ezekben mérszámokban is előzi majd konkurensét.