Liftek, amelyektől még a lélegzet is eláll – látványos fotók

Bár a liftek története már Krisztus előtt több száz évvel elkezdődött - az első írásos feljegyzés a Kr. e. 1. századból Vitruvius római építésztől származik, aki Archimédesz görög matematikus és feltaláló Kr. e. 235 körül épített emelőszerkezetét említi - az első biztonsági felvonót csak jóval később, 1852-ben fejlesztette ki Elisha Otis. A találmány áttütő sikere annak volt köszönhető, hogy a kabin akkor sem esett le, ha a kábel elszakadt.

Az új technikának köszönhetően 1870-ben megépült a világon az első épület, amely utaslifteket használt: a kilencemeletes New York-i Equitable Life Building.

Ezt követően Werner von Siemens német feltaláló 1880-ban megépítette az első elektromos felvonót, néhány évvel korábban pedig J. W. Meaker szabadalmaztatta a liftajtók biztonságos kinyitásának és bezárásának módszerét. Innentől a lifttechnika fejlődése megállíthatatlan volt, és a liftek sebessége jelentősen megnőtt.

