Liftek, amelyektől még a lélegzet is eláll – látványos fotók

Bár a liftek története már Krisztus előtt több száz évvel elkezdődött - az első írásos feljegyzés a Kr. e. 1. századból Vitruvius római építésztől származik, aki Archimédesz görög matematikus és feltaláló Kr. e. 235 körül épített emelőszerkezetét említi - az első biztonsági felvonót csak jóval később, 1852-ben fejlesztette ki Elisha Otis. A találmány áttütő sikere annak volt köszönhető, hogy a kabin akkor sem esett le, ha a kábel elszakadt.
Az új technikának köszönhetően 1870-ben megépült a világon az első épület, amely utaslifteket használt: a kilencemeletes New York-i Equitable Life Building.
Ezt követően Werner von Siemens német feltaláló 1880-ban megépítette az első elektromos felvonót, néhány évvel korábban pedig J. W. Meaker szabadalmaztatta a liftajtók biztonságos kinyitásának és bezárásának módszerét. Innentől a lifttechnika fejlődése megállíthatatlan volt, és a liftek sebessége jelentősen megnőtt.
A 200 méter feletti épületek száma 2000 óta megháromszorozódott, így az évek során egyre több felvonót telepítettek és további technológiákat is fejlesztettek. Azonban a felvonók története nem lenne ugyanaz az említett Elisha Graves Otis nélkül, aki szabadalmaztatta a modern lift kinézetét és működését.
Ma az Otis Elevator Company birtokolja a legnagyobb részesedést a modern liftek és mozgólépcsők gyártásában és beszerelésében a világpiacon.
A vállalat felvonóit a világ leghíresebb épületeibe telepítették, beleértve az Eiffel-tornyot, az Empire State Buildinget, a Világkereskedelmi Központ épületét és a Burdzs Kalifát.
A felvonók piacának legfontosabb szereplői még a KONE, a thyssenkrupp AG, a Schindler India, a Hitachi Ltd., az OTIS, Toshiba és a Hyundai.