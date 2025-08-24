Hírlevél

M1

Hamarosan indul az elmúlt 100 év egyik legnagyobb útépítési beruházása

A jövő hónaptól kezdetét veszi minden idők egyik legnagyobb útfejlesztési beruházása Magyarországon. Elindul az M1-es autópálya bővítése, elsőként az M0 és Bicske közötti szakaszon. A fejlesztés több ütemben zajlik majd, a cél egy 2×3 sávos pálya kialakítása, intelligens leállósávokkal kiegészítve. A munkálatok idején végig biztosított marad a 2×2 sávos közlekedés, de sávelhúzásokra, sebességkorlátozásokra és hídépítésekre kell számítani.
Jelenleg az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkálatai zajlanak – tájékoztatta az Origót a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Azt is közölték, hogy a főpályát nem érintő munkálatok (próbacölöpözés, védett növények áttelepítése, bozót és cserjeirtás, tűzszerészeti átvizsgálások, régészeti feltárások, stb.) már 2024. ősze óta folyamatosan haladnak, míg a főpályát érintő előkészítő munkálatok 2025. július közepén kezdődhettek meg. Az M1-es autópálya bővítése – szintén az MKIF tájékoztatása szerint – szeptember 1-jén veszi kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig. 

M1, M1-es autópálya bővítés
Szeptemberben kezdetét veszi az M1-es autópálya bővítése  
Fotó: MKIF

A fejlesztés a megnövekedett forgalom kiszolgálása, és az autópálya kapacitásának növelése miatt vált szükségessé. Ez az elmúlt 100 év egyik legnagyobb útépítési beruházása Magyarországon.

Tíz éves fejlesztési időszak része a M1-es autópálya bővítése

Az M1 bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amelynek keretében 2025 és 2034 között az M1, M7, M3 bővül 299 kilométer hosszan, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ban az M7 bővítése és az M200-as is elstartolhat. Az M1 fejlesztése – amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) koordinál – egy 800 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg (hitelből és az MKIF Zrt. saját forrásából). 

A munkálatok ütemezése a következő lesz:

1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

A bővítés tartalmazza a leendő M100-as autóút új csomópontját is. Az Esztergomot az M1-ggyel összekötő gyorsforgalmi út megépítése még csak terv és nem az MKIF Zrt. feladata, de a hozzá kapcsolódó csomóponti rendszert, a pálya bővítésével egyidőben kiépítik, hogy kész legyen, amikorra az M100 megvalósul.

Az átfogó beruházásban a leállósávokat is alkalmassá teszik az ideiglenes forgalom számára: mindkét oldalon egy-egy intelligens leállósávot (ITS) alakítanak ki, amelyek a forgalmi helyzettől függően, baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzések esetén nyithatóak lesznek. Az intelligens leállósáv a többi forgalmi sávval egyenértékű lesz, vagyis ugyanúgy 3,75 méter széles. Tehát csúcsforgalomban akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom. Cél, hogy a munkálatok négy éve alatt végig biztonságos legyen az autópálya.

M1
A beruházás során a leállósávokat is alkalmassá teszik az ideiglenes forgalom számára, mindkét oldalon egy-egy intelligens leállósávot alakítanak ki
Fotó: MKIF

A magyarországi autópályák átlagos aszfaltrétege 20 centiméteres, az M1-esen az MKIF Zrt. lényegesen vastagabb, 32 centiméteres aszfaltborítást terít majd le. A végeredmény egy jelentősen tartósabb, nagyobb terhelést elviselő és jobb minőségű út lesz. Az építés során nagyjából 6000 köbméter földet mozgatnak meg és több mint 7000 négyzetméter aszfaltot terítenek le. 

Végig biztosított lesz a 2×2 sávos közlekedés

A projekt során 72 hidat és felüljárót alakítanak át, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért azokat át kell építeni, vagy el kell bontani, és a helyükre újat kell építeni. Ezeknél a főpályát érintő munkáknál a belső sávokban dolgoznak majd, és sávelhúzással a külső- és a leállósávra terelik a forgalmat. 

A munkálatok idején végig biztosított marad a 2×2 sávos közlekedés, de sávelhúzásokra, sebességkorlátozásokra és hídépítésekre kell számítani. 

Az előre tervezett munkálatokról a fejlesztők mindig időben tájékoztatnak a www.mkif.hu/felujitas oldalon.

Az első ütemben az M1 mentén 6 helyszínen lesznek ideiglenes le- és felhajtóágak, ezek a következők:

  • Concó,  
  • Tatabánya,  
  • Óbarok,  
  • Bicske,  
  • Herceghalom 
  • és a Sasfészek-tó pihenőhely.

A bővítés a pihenőket is érinti. Felújítják a pihenőhelyeket is, magas szolgáltatási színvonalat kialakítva. Zöldítik a területüket, elektromos töltőhelyeket létesítenek, modernizálják az épületeket. Lesznek kimondottan családbarát pihenőhelyek, ahol játszótereket hoznak létre – ezekbe a pihenőkbe nem hajthatnak majd be a kamionok. 

Útfelújítási dömping következik 

„Minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban” – ezt ígérte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázár Live adásában augusztus közepén. A tárcavezető közölte, hogy a következő fél évben 100 milliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok.

M1
A magyarországi autópályák átlagos aszfaltrétegének lényegesen vastagabb, 32 centiméteres aszfaltborítást terítenek majd le
Fotó: MKIF

Valóságos útfelújítási dömping jöhet egyébként Magyarországon a következő években, amennyiben elfogadja a kormány a beruházási keretprogramot. a Magyar Közút közbeszerzési eljárása nyomán. Az állami közútkezelő, a Magyar Közút 600 milliárd forint értékben keres kivitelezőket burkolatfelújítási munkálatokra a 2025 és 2029 közötti időszakra derült ki az uniós közbeszerzési értesítőből (TED). A keretmegállapodás összesen 6 régióra vonatkozik, amelyek lefedik a Magyar Közút üzemeltetésébe tartozó teljes magyarországi közúthálózatot.

A mintegy 50 ezermilliárd forint értékű beruházási lista majdnem minden második forintja a közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódik. Megépülhet több Duna- és Tisza-híd, továbbá számos rossz állapotú egy és két számjegyű főút rekonstrukciójára is sor kerülhet 2035-ig.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a közbeszerzési eljárás összetettsége és az ajánlattételi és bírálati határidők alapján várhatóan a 2025. év harmadik negyedévében zárják le a keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési szakaszt és kötnek keretmegállapodásokat.

Magyarországon jelenleg számos jelentős útépítési projektek zajlik

M44-es 

Folytatódhat az M44-es fejlesztése, az autóutat elvezetik a román határig. Az M5-ös autópálya és Békéscsabát összekötő gyorsforgalmi út utolsó, 32,2 kilométeres szakaszát az M5-ös kecskeméti csomópontja és Szentkirály között az idei év elején átadták a forgalomnak. 

M4-es 

Javában zajlik az M4-es autóút építése és a projekt 2026 közepén fejeződhet be.

M49-es

Az M49-es autót összesen 45 kilométer hosszon teremt új közlekedési kapcsolatot Nyíregyháza és a román határ, illetve Szatmárnémeti között, itt 2023 elején indultak el a munkálatok. A beruházás két részletben zajlik, a nagyobb 28,15 kilométeres, Ököritófülpösig tartó szakaszon kezdődött el elsőként, ennek befejezését az építési és közlekedési minisztérium 2026 őszére ígéri, míg a második kisebb, 17,6 kilométeres etapon tavaly indult el a kivitelezés. A befejezés 2027-re várható.

M100-as

Az M100-as gyorsforgalmi megépítése is elkezdődhet, Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése szerint ugyanis jövőre kiírják a közbeszerzést, a kivitelezés pedig 2026 végén indulhat. 

 

 

