Hamarosan indul az elmúlt 100 év egyik legnagyobb útépítési beruházása

Jelenleg az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkálatai zajlanak – tájékoztatta az Origót a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Azt is közölték, hogy a főpályát nem érintő munkálatok (próbacölöpözés, védett növények áttelepítése, bozót és cserjeirtás, tűzszerészeti átvizsgálások, régészeti feltárások, stb.) már 2024. ősze óta folyamatosan haladnak, míg a főpályát érintő előkészítő munkálatok 2025. július közepén kezdődhettek meg. Az M1-es autópálya bővítése – szintén az MKIF tájékoztatása szerint – szeptember 1-jén veszi kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig.

Szeptemberben kezdetét veszi az M1-es autópálya bővítése

Fotó: MKIF

A fejlesztés a megnövekedett forgalom kiszolgálása, és az autópálya kapacitásának növelése miatt vált szükségessé. Ez az elmúlt 100 év egyik legnagyobb útépítési beruházása Magyarországon.

Tíz éves fejlesztési időszak része a M1-es autópálya bővítése

Az M1 bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amelynek keretében 2025 és 2034 között az M1, M7, M3 bővül 299 kilométer hosszan, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ban az M7 bővítése és az M200-as is elstartolhat. Az M1 fejlesztése – amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) koordinál – egy 800 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg (hitelből és az MKIF Zrt. saját forrásából).

A munkálatok ütemezése a következő lesz:

1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

A bővítés tartalmazza a leendő M100-as autóút új csomópontját is. Az Esztergomot az M1-ggyel összekötő gyorsforgalmi út megépítése még csak terv és nem az MKIF Zrt. feladata, de a hozzá kapcsolódó csomóponti rendszert, a pálya bővítésével egyidőben kiépítik, hogy kész legyen, amikorra az M100 megvalósul.