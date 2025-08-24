Hamarosan indul az elmúlt 100 év egyik legnagyobb útépítési beruházása

Jelenleg az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkálatai zajlanak – tájékoztatta az Origót a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). Azt is közölték, hogy a főpályát nem érintő munkálatok (próbacölöpözés, védett növények áttelepítése, bozót és cserjeirtás, tűzszerészeti átvizsgálások, régészeti feltárások, stb.) már 2024. ősze óta folyamatosan haladnak, míg a főpályát érintő előkészítő munkálatok 2025. július közepén kezdődhettek meg. Az M1-es autópálya bővítése – szintén az MKIF tájékoztatása szerint – szeptember 1-jén veszi kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig.
A fejlesztés a megnövekedett forgalom kiszolgálása, és az autópálya kapacitásának növelése miatt vált szükségessé. Ez az elmúlt 100 év egyik legnagyobb útépítési beruházása Magyarországon.
Az M1 bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amelynek keretében 2025 és 2034 között az M1, M7, M3 bővül 299 kilométer hosszan, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. Az M1-es beruházással párhuzamosan, várhatóan 2027-ban az M7 bővítése és az M200-as is elstartolhat. Az M1 fejlesztése – amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) koordinál – egy 800 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg (hitelből és az MKIF Zrt. saját forrásából).
A munkálatok ütemezése a következő lesz:
1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.
2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.
3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után
A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.
A bővítés tartalmazza a leendő M100-as autóút új csomópontját is. Az Esztergomot az M1-ggyel összekötő gyorsforgalmi út megépítése még csak terv és nem az MKIF Zrt. feladata, de a hozzá kapcsolódó csomóponti rendszert, a pálya bővítésével egyidőben kiépítik, hogy kész legyen, amikorra az M100 megvalósul.
Az átfogó beruházásban a leállósávokat is alkalmassá teszik az ideiglenes forgalom számára: mindkét oldalon egy-egy intelligens leállósávot (ITS) alakítanak ki, amelyek a forgalmi helyzettől függően, baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzések esetén nyithatóak lesznek. Az intelligens leállósáv a többi forgalmi sávval egyenértékű lesz, vagyis ugyanúgy 3,75 méter széles. Tehát csúcsforgalomban akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom. Cél, hogy a munkálatok négy éve alatt végig biztonságos legyen az autópálya.
A magyarországi autópályák átlagos aszfaltrétege 20 centiméteres, az M1-esen az MKIF Zrt. lényegesen vastagabb, 32 centiméteres aszfaltborítást terít majd le. A végeredmény egy jelentősen tartósabb, nagyobb terhelést elviselő és jobb minőségű út lesz. Az építés során nagyjából 6000 köbméter földet mozgatnak meg és több mint 7000 négyzetméter aszfaltot terítenek le.
A projekt során 72 hidat és felüljárót alakítanak át, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért azokat át kell építeni, vagy el kell bontani, és a helyükre újat kell építeni. Ezeknél a főpályát érintő munkáknál a belső sávokban dolgoznak majd, és sávelhúzással a külső- és a leállósávra terelik a forgalmat.
A munkálatok idején végig biztosított marad a 2×2 sávos közlekedés, de sávelhúzásokra, sebességkorlátozásokra és hídépítésekre kell számítani.
Az előre tervezett munkálatokról a fejlesztők mindig időben tájékoztatnak a www.mkif.hu/felujitas oldalon.
Az első ütemben az M1 mentén 6 helyszínen lesznek ideiglenes le- és felhajtóágak, ezek a következők:
A bővítés a pihenőket is érinti. Felújítják a pihenőhelyeket is, magas szolgáltatási színvonalat kialakítva. Zöldítik a területüket, elektromos töltőhelyeket létesítenek, modernizálják az épületeket. Lesznek kimondottan családbarát pihenőhelyek, ahol játszótereket hoznak létre – ezekbe a pihenőkbe nem hajthatnak majd be a kamionok.
„Minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban” – ezt ígérte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázár Live adásában augusztus közepén. A tárcavezető közölte, hogy a következő fél évben 100 milliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok.
Valóságos útfelújítási dömping jöhet egyébként Magyarországon a következő években, amennyiben elfogadja a kormány a beruházási keretprogramot. a Magyar Közút közbeszerzési eljárása nyomán. Az állami közútkezelő, a Magyar Közút 600 milliárd forint értékben keres kivitelezőket burkolatfelújítási munkálatokra a 2025 és 2029 közötti időszakra – derült ki az uniós közbeszerzési értesítőből (TED). A keretmegállapodás összesen 6 régióra vonatkozik, amelyek lefedik a Magyar Közút üzemeltetésébe tartozó teljes magyarországi közúthálózatot.
A mintegy 50 ezermilliárd forint értékű beruházási lista majdnem minden második forintja a közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódik. Megépülhet több Duna- és Tisza-híd, továbbá számos rossz állapotú egy és két számjegyű főút rekonstrukciójára is sor kerülhet 2035-ig.
A Magyar Közút tájékoztatása szerint a közbeszerzési eljárás összetettsége és az ajánlattételi és bírálati határidők alapján várhatóan a 2025. év harmadik negyedévében zárják le a keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési szakaszt és kötnek keretmegállapodásokat.
Folytatódhat az M44-es fejlesztése, az autóutat elvezetik a román határig. Az M5-ös autópálya és Békéscsabát összekötő gyorsforgalmi út utolsó, 32,2 kilométeres szakaszát az M5-ös kecskeméti csomópontja és Szentkirály között az idei év elején átadták a forgalomnak.
Javában zajlik az M4-es autóút építése és a projekt 2026 közepén fejeződhet be.
Az M49-es autót összesen 45 kilométer hosszon teremt új közlekedési kapcsolatot Nyíregyháza és a román határ, illetve Szatmárnémeti között, itt 2023 elején indultak el a munkálatok. A beruházás két részletben zajlik, a nagyobb 28,15 kilométeres, Ököritófülpösig tartó szakaszon kezdődött el elsőként, ennek befejezését az építési és közlekedési minisztérium 2026 őszére ígéri, míg a második kisebb, 17,6 kilométeres etapon tavaly indult el a kivitelezés. A befejezés 2027-re várható.
Az M100-as gyorsforgalmi megépítése is elkezdődhet, Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése szerint ugyanis jövőre kiírják a közbeszerzést, a kivitelezés pedig 2026 végén indulhat.