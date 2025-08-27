Újabb hír érkezett az M7-es autópálya fejlesztéséről

Az M7-es autópályán – a beruházó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) vállalása szerint – augusztus 31-ig nem végez előre tervezett munkálatokat az M0-s és Balatonvilágos között egyik irányban sem, azonban a főpályán kívül, a Velencei pihenő térségében folyamatosan haladnak az új gyalogos és kerékpáros híd építési munkálatai.

Az M7-es autópályán a Velencei pihenő térségében épülő új gyalogos és kerékpáros híd látványterve

Fotó: MKIF

A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztik, így a beemeléskor 4 elemet kell a helyére daruzni. Jelenleg ezeknek az elemeknek a korrózióvédelme és összeillesztése zajlik.

A főváros felé vezető oldalon a járom már áll, szeptember végéig pedig a belső elválasztó sávba is kiépítésre kerül a szerkezet, ami a beemelés után a végleges rögzítésig a hídszerkezetet tartani fogja.

A Balaton felé vezető oldalon a hídháttöltés elkészült, itt a járom október közepéig épül majd ki, ezt követően lehet a hídszerkezetet beemelni.

A jelenlegi, 3 méter széles, 9 százalékos emelkedővel épült hídtól, a Balaton irányába eltolva, nagyjából 20 méterre épül fel az új hídszerkezet, a közlekedés biztonsága érdekében. Az eddiginél szélesebb, 4,5 méteres és enyhébb, 5 százalékos ún. hosszesésű lesz.

A régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lett volna, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.

Ahogy azt az MKIF korábban is jelezte, a velencei gyalogos-és kerékpáros híd végénél található Velencei-pihenő jobb és bal oldali parkolóit időnként részben, vagy teljes egészében lezárják a híd építése miatt.

Folyamatosan haladnak a híd építési munkálatai

Fotó: MKIF

A főpályát és a Velence csomópontot érintő forgalomkorlátozásokról, azok pontos időpontjáról, menetrendjéről időben és előre tájékoztatják majd az utazóközönséget weboldalukon, közösségimédia-felületeiken, illetve az ÚTINFORM-on keresztül.

Két év múlva indulhat az M7-es bővítése

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az M1-es autópályához hasonlóan, napirenden van az M7-es bővítése is. Az ütemezés szerint még idén elkezdődhetnek az állami kisajátítások, és ha azok is eredményesek lesznek, 2027 harmadik negyedévétől már az építési munkálatok is megindulhatnak, és 2031-re fejeződhet be a kivitelezés.