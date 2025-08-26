Most minden vasutascsalád örülhet Lázár János bejelentésének  – mutatjuk a részleteket

Lázár János építési és közlekedési miniszter vasárnap a közösségi portálon válaszolt a kérdezőknek, ahol azt kérdezték a minisztertől, hogy miért vették el a vasutasoktól a juttatásokat. Lázár János közölte: „amióta én vagyok a miniszter, bővítem a MÁV dolgozók juttatását.” Részletezte azt is, hogy például nemrég azok kaptak többletjuttatást, akik részt vettek a viharral való küzdelemben, illetve a károk helyreállításában. Most pedig azok kapnak juttatást, akik a melegben kiemelt munkát végeznek, ők tavaly is kaptak többletjuttatást – tette hozzá.

MÁV dolgozók juttatásait jelentette be Lázár János miniszter/Fotó: Ladóczki Balázs

Azt is elmondta a miniszter, hogy az év végén tervez egy egyszeri többletjuttatást minden dolgozónak. „Én nem kevesebb juttatásról állapodtam meg a szakszervezetekkel a hároméves bérmegállapodásban, hanem több juttatásról. A szakszervezetek nagyon jól harcolnak a MÁV-nál, hogy ők juttatást el nem engednek az biztos." - hangsúlyoza. Nézzük sorra, hogyan alakult a 2025-ös évben a MÁV dolgozók juttatása, mik a tények.

Mit kaptak idén a vasutasok?

2025 folyamán Lázár János több alkalommal is elmondta, a magyar vasutasok emberfeletti munkát végeznek, mégis évtizedek óta mostoha körülmények között tartják életben a közlekedést. A 2024-ben kötött hároméves bérmegállapodás értelmében 2025. január 1-től legalább 6,7 százalékos alapbéremelésben részesültek a munkavállalók. A megállapodás tartalmaz egy inflációkövető garanciát is: ha a tényleges infláció meghaladja a tervezettet, akkor a különbözetnek megfelelő további bérkorrekciót köteles adni. Már májusban megérkezett az első jó hír: a MÁV-csoport több mint 50 ezer dolgozója egyszeri nettó 50 ezer forintos bérkiegészítést kapott. A miniszter ezt „a kitartó munka elismerésének” nevezte, és hangsúlyozta: a kormány számára kulcsfontosságú, hogy a közlekedési vállalatokban dolgozók is érezzék a megbecsülést.

Nem sokkal később, június közepén újabb egyezség született a szakszervezetekkel.

Ennek értelmében a MÁV-os munkavállalók két részletben, júniusban és decemberben is nettó 50 ezer forintot kapnak SZÉP-kártyára, az éves 350 ezer forintos lojalitási juttatásukon felül.

Lázár ekkor egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „A vasutasok nap mint nap sz*rból építenek várat. A Facebook posztjában azt írta,” az nincsen rendben, hogy aki engem akar ütni, az állandóan a vasutasokat és autóbuszosokat találja el. Azt az 53 ezer embert bántja, akik egy évtizedek óta alulfejlesztett rendszert működtetnek, akik szarból építenek várat nap mint nap."