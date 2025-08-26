Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan fordulat a veronai buszbaleset ügyében

MÁV

Most minden vasutascsalád örülhet Lázár János bejelentésének  – mutatjuk a részleteket

9 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint csökkentek a vasutasok juttatásai. A tárcavezető hangsúlyozta: amióta ő a miniszter, a MÁV dolgozói több kiegészítő támogatásban részesülnek. 2025-ben alapbéremelés, egyszeri kifizetések, SZÉP-kártyás juttatások és helytállási pénz is érkezett a vasúti munkavállalóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MÁVMÁV-csoportjuttatásLázár János

Lázár János építési és közlekedési miniszter vasárnap a közösségi portálon válaszolt a kérdezőknek, ahol azt kérdezték a minisztertől, hogy miért vették el a vasutasoktól a juttatásokat. Lázár János közölte: „amióta én vagyok a miniszter, bővítem a MÁV dolgozók juttatását.” Részletezte azt is, hogy például nemrég azok kaptak többletjuttatást, akik részt vettek a viharral való küzdelemben, illetve a károk helyreállításában. Most pedig azok kapnak juttatást, akik a melegben kiemelt munkát végeznek, ők tavaly is kaptak többletjuttatást – tette hozzá. 

MÁV MÁV, vasút, közlekedés, 20250825 BudapestA Keleti pályaudvar felújítása miatt a MÁV-csoport több átszállópontot alakított ki Budapesten.fotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
MÁV dolgozók juttatásait jelentette be Lázár János miniszter/Fotó: Ladóczki Balázs

Azt is elmondta a miniszter, hogy az év végén tervez egy egyszeri többletjuttatást minden dolgozónak. „Én nem kevesebb juttatásról állapodtam meg a szakszervezetekkel a hároméves bérmegállapodásban, hanem több juttatásról. A szakszervezetek nagyon jól harcolnak a MÁV-nál, hogy ők juttatást el nem engednek az biztos." - hangsúlyoza.  Nézzük sorra, hogyan alakult a 2025-ös évben a MÁV dolgozók juttatása, mik a tények.

Mit kaptak idén a vasutasok? 

2025 folyamán Lázár János több alkalommal is elmondta, a magyar vasutasok emberfeletti munkát végeznek, mégis évtizedek óta mostoha körülmények között tartják életben a közlekedést. A 2024-ben kötött hároméves bérmegállapodás értelmében 2025. január 1-től legalább 6,7 százalékos alapbéremelésben részesültek a munkavállalók. A megállapodás tartalmaz egy inflációkövető garanciát is: ha a tényleges infláció meghaladja a tervezettet, akkor a különbözetnek megfelelő további bérkorrekciót köteles adni. Már májusban megérkezett az első jó hír: a MÁV-csoport több mint 50 ezer dolgozója egyszeri nettó 50 ezer forintos bérkiegészítést kapott. A miniszter ezt „a kitartó munka elismerésének” nevezte, és hangsúlyozta: a kormány számára kulcsfontosságú, hogy a közlekedési vállalatokban dolgozók is érezzék a megbecsülést.
Nem sokkal később, június közepén újabb egyezség született a szakszervezetekkel. 

Ennek értelmében a MÁV-os munkavállalók két részletben, júniusban és decemberben is nettó 50 ezer forintot kapnak SZÉP-kártyára, az éves 350 ezer forintos lojalitási juttatásukon felül. 

Lázár ekkor egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „A vasutasok nap mint nap sz*rból építenek várat. A Facebook posztjában azt írta,” az nincsen rendben, hogy aki engem akar ütni, az állandóan a vasutasokat és autóbuszosokat találja el. Azt az 53 ezer embert bántja, akik egy évtizedek óta alulfejlesztett rendszert működtetnek, akik szarból építenek várat nap mint nap." 

De jött egy brutális vihar, amikor a MÁV leállt

A nyár közepén, a heves viharok hatalmas pusztítást végeztek a magyar vasúti hálózaton, több helyen napokra leállt a közlekedés. A helyreállításon dolgozó vasutasok és buszosok rendkívüli gyorsasággal, gyakran emberfeletti körülmények között állították helyre a pályát és az infrastruktúrát. Lázár János ezért bejelentette: aki részt vett a viharkárok elhárításában, bruttó 40 ezer forintos helytállási pénzt kap. Mint mondta, a dolgozók példát mutattak kitartásból és elhivatottságból, ezt pedig anyagilag is el kell ismerni. Augusztus 24-i videójában pedig azt is közölte, hogy a nyári hőségben helytállók is kapnak egyszeri juttatást, miként az elmúlt évben is kaptak.

A kormány így néhány hónap alatt többféle pluszjuttatást is biztosított a közlekedési dolgozóknak: egyszeri kifizetéseket, SZÉP-kártyás bónuszokat és helytállási pénzt. Mindez egy olyan ágazatban történik, amely évtizedek óta alulfinanszírozott, és ahol sokszor csak a munkavállalók áldozatkészsége tartja mozgásban a rendszert. A szakszervezetek üdvözölték a lépéseket, bár több fórumon is jelezték: a hosszú távú bérrendezés és a munkakörülmények javítása továbbra is elengedhetetlen. Az állomány elöregedése, a fiatal szakemberek elvándorlása és a napi túlterheltség olyan problémák, amelyekre a mostani juttatások csak részben adnak választ.

Mit kapnak 2025-ben a fizetés mellett a MÁV-csoport dolgozók? 

  • Májusban egyszeri 50 ezer forint nettó bérkiegészítés.
  • Júniusban 50 ezer forint SZÉP-kártyára.
  • Júliusban a viharkárok elhárításában részt vevőknek és a kánikulában helytállóknak 40 ezer forintos helytállási pénz. 
  • Decemberben újabb 50 ezer forint SZÉP-kártyára, az éves 350 ezer forintos lojalitási juttatás mellett.


 

 

