Az MBH Bank bedobta ászait: döbbenetes félévi számot közölt

Közzétette 2025 első félévéről szóló gyorsjelentését az MBH Bank. A pénzintézet szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját: mérlegfőösszege 12 452 milliárd forint volt a félév végén, az aktív hitelezési tevékenységnek köszönhetően pedig a lakossági bruttó hitelállomány 10 százalékkal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Az MBH Bank cégjelzése egy miskolci épületen – kiemelkedő eredmnnyel zárja a bank 2025 első félévét

Fotó: MTI/Vajda János

MBH Bank: Százmilliárd forint felett a korrigált adózás előtti eredmény

A bankcsoport az idei első félévben több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 16,4 százalék.

A tőkehelyzete több mint 21 százalékos tőkemegfelelési mutatóval továbbra is rendkívül stabil.

A bankcsoportnál – annak stratégiai céljaival összhangban – az év első hat hónapjában is zajlott az informatikai alaprendszerek egységesítése, ami ugyan átmenetileg a működési költségek emelkedésével jár, a fejlesztések lezárultával azonban hozzásegíti az MBH Bankot piaci pozíciójának megerősítéséhez.

Nagyott nőtt a hitelezési mind a vállalati, mind a lakossági szegmensben

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6 204,8 milliárd forint, ami 7, százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A lakossági bruttó hitelállomány az élénk hitelezési aktivitásnak köszönhetően éves összevetésben 10 százalékkal bővült, így elérte a 2 478,9 milliárd forintot.

A lakossági lakáshitelek záróállománya emellett 1 455,4 milliárd forint volt, ami az előző év azonos időszakához képest 189,2 milliárd forintos, az első negyedévhez képest pedig 35,1 milliárd forintos növekedést jelent – derült ki a bank féléves eredményeiről kiadott összefoglalójából.

Az MBH Bank a vállalati szektor első számú finanszírozási partnereként éves szinten növelni tudta a vállalati szegmens bruttó hitelállományát, amely így 5,1 százalékkal emelkedett 3 039,5 milliárd forintra.

Az MBH Csoport lízingállománya 602,3 milliárd forinton zárt, amely 4,1 százalékos éves növekedést tükröz. A hitelintézet 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest közel megduplázta portfólióját a faktoring és trade finance szegmensekben.