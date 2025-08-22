Tonnaszámra dobják ki az emberek a Magyarországon is népszerű gyorsétteremnek az ételeit a kukába

A hónap elején a japán McDonald's limitált kiadású Pokémon kártyákat tartalmazó nyereményjátéka hosszú sorokhoz és tömeges vásárláshoz vezetett. A kampány azonban hatalmas élelmiszer-pazarlásba fulladt. Az interneten keringő fotókon utcán eldobott ételzacskók tömegei voltak láthatók, miközben a hozzájuk kapott ajándékkártyákat az emberek online értékesítették. A nyereményjáték eredetileg három napig tartott volna, de sok üzletben már az első napra elfogytak a kártyák, így a cég leállította az akciót.

McDonald's illusztráció. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Elképesztő élelmiszer-pazarlásba torkollott a McDonald's legutóbbi kampánya

A Pokémon kártyák rendkívül népszerűek a helyi gyerekek körében, de felnőtt rajongókat és gyűjtőket is vonzanak. A legutóbbi promóció egyik kártyája, amelyen a népszerű Pikachu karakter látható, jelenleg egy online aukciós oldalon több mint 33 ezer dollárért van jegyezve. Így nem csoda, hogy az emberek tömegével vásárolták a menüket, éhség híján, pusztán a haszonszerzés céljából.

A történtek után a japán fogyasztóvédelmi ügynökség felszólította a McDonald's-ot, hogy javítsa értékesítési stratégiáját, és tegyen szigorúbb lépéseket az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében.

A Pokémon-botrány után a McDonald's Japan nyilvánosan kért bocsánatot, és ígéretet tett arra, hogy lépéseket tesz a hasonló problémák megelőzése érdekében a jövőben, például határozatlan ideig elhalasztja az augusztus 29-ére tervezett „One Piece promóciót”, amely hasonló rohammal kecsegtetett.

A One Piece egy hosszú ideje futó képregény- és animációs sorozat Japánban, amelyben egy kalózfiú kincskeresés közben küzd riválisaival. A képregényeket 1997-ben mutatták be, az animációs sorozat pedig két évvel később jelent meg. Mivel a történethez kapcsolódó játékok és figurák rendkívül népszerűek, így valószínűsíthető, hogy ez a kampány is egy értelmetlen élelmiszer-pazarlásba fulladt volna.