Évezredes álom valósulhat meg 14 milliárd euróból, már csak a maffiától kell megvédeni

Évezredes álom válhat valóra Itáliában, illetve az egész mediterrán térségben az állandó Messinai-híd megépítésével. Szicíliát és az olasz szárazföldet a Messina-szoros választja szét. A tengerszoros legközelebbi pontja 3,1 kilométer, amely a szicíliai Messina városának kikötőjétől a szárazföld kalábriai régió Villa San Giovanni városáig mért távolság. Miként az Origo ebben a korábbi összeállításában bemutatta, a két pont közötti állandó híd létrehozása már az ókorban, a rómaiak korában komolyan fontolóra vett elképzelése volt, és a későbbi időkben is rendszeresen felmerült megépítésének gondolata. A modern időkben a legközelebb a megvalósításhoz 2009-ben került a projekt, ám 2013-ban lefújták azt. 2024-ben viszont arról érkeztek hírek, egyenesbe fordulhat a szicíliai szuperhíd építése, most pedig az olasz kormány hivatalosan is elfogadta a közel 14 milliárd euró értékű, gigantikus vállalkozásról szóló terveket.
A Messinai-szoros két partja közötti híd építési költsége 13,532 milliárd euró, és az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít - olvasható a Cipess, a gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság közlésében. A Reuters pedig úgy tudja, hogy a hatalmas költséget a védelmi kiadások között kezelné az olasz állam, ezzel hozzájárulva a védelmi kiadások Európa-szerte vállalat növeléséhetz.
A Cipess közleményben hangsúlyozta, hogy stratégiai jelentőségű infrastrukturális beruházásról van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára.
A híd calabriai és szicíliai oldalán további negyven kilométer bekötőútrendszert akarnak építeni, melyek a térség autósztrádáival teremtenek majd kapcsolatot. A hajók áthaladását is biztosító hetvenkét méter magas szerkezet két hídfőjénél egy-egy, közel négyszáz méteres tartótornyot emelnek.
A Cipess hangsúlyozta, hogy a híddal egy időben fejlesztik a dél-olaszországi közlekedési hálózatot új nagysebességű vasútvonalak létrehozásával.
Matteo Salvini infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga kormánypárt vezetője azt mondta: a Cipess döntését kiindulási pontnak tartja a munkák elindításához.
Egy ekkora infrastrukturális beruházás fejlődési motorként hat majd az egész olasz gazdaságra
– fejtette ki Matteo Salvini.
Közölte, hogy az építkezési munkák akár már október előtt megkezdődhetnek, mivel a Cipesst követően már csak a számvevőszéknek kell rábólintania a projektre.
„Ha a munka minél előbb megindul, a műszaki szakértők számításai szerint a hídon 2032-ben vagy 2033-ban lehet majd első alkalommal áthaladni” – jelentette ki Salvini.
A sajtóbeszámolók kiemelik, hogy a híd megépítése az egész olasz gazdaságra közvetlenül és közvetetten (áttételes hatásain keresztül) is jótékony hatást gyakorlhat. A kivitelezési modellezések szerint
Olasz médiabeszámolók szerint a híd 2032-es befejezési évét alapul véve az összeköttetés a számítások szerint közvetlenül 30 000 új munkahely létrejöttéhez járul hozzá, ráadásul minden évben, közvetetten pedig 90 000 új munkalehetőség létrejötte köthető majd az új szerkezethez.
Matteo Salvini emlékeztetett, hogy jelenleg a calabriai Villa San Giovanni és a szicíliai Messina közötti átkelés komphajókkal történik, ami járművel vagy vasúttal, legalább két és három óra közötti időt vesz igénybe, de van amikor többet.
A hídon keresztül tizenöt perc alatt meg lehet majd tenni az utat, a miniszter szerint megépítése egyedülálló porjektet jelent az egész világon.
A kivitelezést az olasz Webuild Csoport vezette konzorcium végzi majd, melyben a spanyol Sacyr és a japán IHI is szerepet vállaltó. Pietro Salini, a Webulid vezérigazgtója szerint a projekt „az egész országot át fogja formálni”. A cég saját kalkulációja egyezik a hasonló tárgyú közlésekkel a munkahelyteremtés kapcsán, a vállalatnál is több mint 100 000 új munkahely létrejöttével számolnak.
A híd megépítésének vannak ellenzői, többek között környezetvédelmi csoportok, valamint a helyi föld- és ingatlantulajdonosok egy része is ellenzi az összeköttetés megépítését, „költséges kormányzati hazárdjátéknak” nevezve azt. A legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL szerint az országnak más, a hídnál sokkal fontosabb közmunkákra van szüksége.
Matteo Salvini a héten a híd szicíliai és calabriai kiindulópontján személyesen mutatja be a tervezet részleteit, és találkozik a tiltakozókkal is.
A projekt már régóta viták tárgya, attól függetlenül, hogy annak éppen hogy állt politikai támogatottsága. A híd megépítését támogatók szerint a gyorsforgalmi vasúti és közúti kapcsolat fellendítené a déli, hátrányos helyzetű régiók gazdaságát.
Az ellenzők azonban a földrengésveszélyre, a tájrombolásra és a potenciális pénzpazarlásra hívják fel a figyelmet – nem beszélve a maffiaszervezetek, mint a Cosa Nostra és az ’Ndrangheta lehetséges beszivárgásáról a projektbe.
Azaz sokan attól tartanak, hogy az olasz hagyományos maffiaszervezetek is beékelődnek a projektbe, ami számos kockázatot hordozhat. Ezzel kapcsolatban Matteo Salvini egyértelműen fogalmazott: a kormányzat tisztában van a projekt bűnügyi fenyegetettségével, és szorosan, teljes szigorral figyelemmel kísérik annak haladását.
A teljes beszállítói láncot monitoroznunk kell, hogy biztosítsuk a bűnözők elleni védettségét
– fogalmazott a miniszter a Guardian beszámolója szerint.
Salvini kijelentette: ha észlelik, hogy a maffia beszivárgott a hídépítési projektbe, lefújják azt.
Nézze meg a fantasztikus projektről készült videót:
Mit nyújt majd a hatalmas függőhíd?
A Messinai-híd megépítésének projektje 1971 óta szerepel napirenden, 2022-ben Giorgia Meloni kormánya indította újra. A világ leghosszabb, 3300 méter hosszú, tartótornyait tekintve 400 méter magas függőhídjának megvalósításáról van szó, amelyen a tervek szerint mindkét irányba többek között három-három sávos autóút, valamint kettő vasútvonal vezet. Óránként hatezer jármű és napi kétszáz vonat áthaladásával számolnak. A tervek szerint a híd óránkénti több mint kétszáz kilométeres erősségű szélnek is ellen tud állni, valamint a Richter-skála szerinti több mint hetes erősségű földrengésnek.