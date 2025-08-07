Évezredes álom valósulhat meg 14 milliárd euróból, már csak a maffiától kell megvédeni

Évezredes álom válhat valóra Itáliában, illetve az egész mediterrán térségben az állandó Messinai-híd megépítésével. Szicíliát és az olasz szárazföldet a Messina-szoros választja szét. A tengerszoros legközelebbi pontja 3,1 kilométer, amely a szicíliai Messina városának kikötőjétől a szárazföld kalábriai régió Villa San Giovanni városáig mért távolság. Miként az Origo ebben a korábbi összeállításában bemutatta, a két pont közötti állandó híd létrehozása már az ókorban, a rómaiak korában komolyan fontolóra vett elképzelése volt, és a későbbi időkben is rendszeresen felmerült megépítésének gondolata. A modern időkben a legközelebb a megvalósításhoz 2009-ben került a projekt, ám 2013-ban lefújták azt. 2024-ben viszont arról érkeztek hírek, egyenesbe fordulhat a szicíliai szuperhíd építése, most pedig az olasz kormány hivatalosan is elfogadta a közel 14 milliárd euró értékű, gigantikus vállalkozásról szóló terveket.

A Messinai-hídról a kivitelező konzorcium által közreadott egyik látványterv

Fotó: Webuild

Messinai-híd: gigantikus infrastrukturális beruházás kezdődhet

A Messinai-szoros két partja közötti híd építési költsége 13,532 milliárd euró, és az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít - olvasható a Cipess, a gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság közlésében. A Reuters pedig úgy tudja, hogy a hatalmas költséget a védelmi kiadások között kezelné az olasz állam, ezzel hozzájárulva a védelmi kiadások Európa-szerte vállalat növeléséhetz.

A Cipess közleményben hangsúlyozta, hogy stratégiai jelentőségű infrastrukturális beruházásról van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára.

A híd calabriai és szicíliai oldalán további negyven kilométer bekötőútrendszert akarnak építeni, melyek a térség autósztrádáival teremtenek majd kapcsolatot. A hajók áthaladását is biztosító hetvenkét méter magas szerkezet két hídfőjénél egy-egy, közel négyszáz méteres tartótornyot emelnek.