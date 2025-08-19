Jó hír érkezett az olcsóbb bankszámlát keresőknek – mutatjuk hogyan spórolhat akár tízezreket

A Magyar Nemzeti Bank új publikációban teszi átláthatóbbá az ügyfelek számára a számlacsomagok árazását, egyszerűsíti a költségeik összehasonlíthatóságát, ezáltal támogatja az ügyfeleket abban, hogy a számukra legolcsóbb szolgáltatásokat megtalálják. A számlacsomagok éves pénzforgalmi költségeit az MNB 7 ügyféltípusra számítja ki, így mindenki megtalálhatja a fizetési szokásaihoz leginkább hasonlító profilt és a számára elérhető számlacsomagokat költség szerint növekvő sorrendben.
A publikáció tartalmazza az összes hazai bank jelenleg forgalmazott szolgáltatáscsomagját, így az ügyfelek minden fizetési szokás esetén több, mint 60 számlacsomag közül választhatnak. Az összes fizetett díjat figyelembe véve jelentős, akár tízszeres, több tízezer forintos különbségek is vannak az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között.
Az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ, pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható teljes értékű számlacsomag, ami minden lényeges szolgáltatást tartalmaz.
Ezen felül az MNB és a Bankszövetség megállapodása szerint mindenki számára elérhető ingyenesen alapszámla addig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban 4 százalék alá nem csökken. Az alapszámla minden lényeges pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz. Tudatos számlahasználattal és számlaválasztással jelentősen csökkenthetőek lennének a banki költségek, az ügyfelek akár több tízezer forintot is megtakaríthatnak.
A banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek január 31-ig kapták meg egyéni éves díjkimutatásukat hitelintézetüktől. A díjkimutatás tartalmazza a bankszámlához igénybe vett szolgáltatásokat, tranzakciókat és azok díjait, így azok alapján könnyen megismerhetik az ügyfelek saját éves költségeiket. Ezeket pedig egyszerűen összehasonlíthatják az MNB által publikált számlaköltség adatokkal.
Amennyiben pedig részletesebben is megismernék a fizetési szokásaikhoz illeszkedő ajánlatokat, az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazásában személyre szabott számításokat készíthetnek. Akár új bankszámla nyitásáról, akár bankváltásról van szó, a számlák, számlacsomagok kondícióit illetően segítséget nyújt a tájékozódáshoz az MNB bankszámlaválasztó programja.
A programon keresztül szerződéskötés, ajánlatkérés nem kezdeményezhető, a felület kizárólag tájékoztatásra szolgál. Az adott bankszámlatermék további részletes kondícióival kapcsolatban a terméket kínáló pénzügyi szolgáltatónál érdeklődhet. A program a 14 év fölötti korosztály számára kínált bankszámlatermékeket tartalmazza.
A program teljes kitöltése várhatóan 10 percet vesz igénybe. Használata nem helyettesíti a pénzügyi szervezeteknél történő személyes tájékozódást, de néhány egyszerű szűrőfeltétel megadását követően átfogó képet nyújt az aktuális lehetőségekről. Fontos, hogy nem ajánl egyetlen szolgáltatót, illetve terméket sem.
A programban a lakosság számára elérhető forint folyószámla és betéti bankkártya termékek főbb, aktuálisan érvényes kondíciós feltételei, valamint a belföldi forint tranzakciók és a belföldi kártyahasználattal kapcsolatos jellemzők szerepelnek.
Fontos, hogy a költségek csökkentéséhez az ügyfelek jelentős részének még bankot sem kell váltania, elég egy másik számlacsomagra átszerződni a bankján belül.
Emellett további jelentős költség takarítható meg azzal, ha az elérhető szolgáltatásokat körültekintőbben használják az ügyfelek.
További információk, valamint a számlacsomagok költségeit tartalmazó részletes adatok elérhetőek az MNB honlapján.