Jó hír érkezett a gépjármű-tulajdonosoknak: olcsóbb lett egy kötelező díj

Idén a második negyedévben 2,4 százalékkal csökkent a normál használatú személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja az első negyedévvel összevetve, ami így országosan 57,6 ezer forintra mérséklődött – áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss negyedéves Kgfb-indexében.

MNB: A díjcsökkenésben a verseny élénkülése is szerepet játszhat (illusztráció)

Fotó: Autópályamatrica.hu

A budapesti díjak 3,3 százalékos, míg fővároson kívüliek 2,7 százalékos negyedéves csökkenést mutatnak. A kárráfordítás ezzel ellentétes irányú 2,3 százalékos negyedéves növekedést mutat.

A díjszint és kárráfordítás közti olló záródása az ár-érték arány javulását jelzi.

Ezt támasztja alá az MNB személygépkocsikra számított adóval és kárráfordítással kiigazított Korrigált kgfb-indexe is, amely a csökkenő díj és emelkedő kárráfordítás miatt hosszabb stagnálást követően csökkenni kezdett, az előző negyedévhez képest 6 százalékponttal.

Az összefoglaló kitér arra is, hogy az egyéb egyedi járműkategóriák esetében mérsékelten – a nagyobb darabszámú járműtípusoknál jellemzően 2-6 százalékkal – nőttek az éves átlagdíjak a tavalyi második negyedévvel összevetve. A teherautóknál és a nehéz pótkocsiknál ugyanakkor egyaránt 2 százalékos díjcsökkenés látható. A nagyobb darabszámú flottás járművek éves díja 1-9 százalékkal emelkedett, kivéve a vontatókét, amelyeknél 7 százalékkal apadt a díjszint a tavalyival összevetve.

Szeptembertől fontos változás jön az autópálya-matrica vásárlásánál

Az idei évben nem csak a kötelező biztosítások csökkenő díja érintheti kedvezően a gépjármű-tulajdonosokat. Szeptember 1-jétől ugyanis eltörlik a kényelmi díjat az online autópálya-matricák vásárlásakor. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók számára egységes áron lesz elérhető az autópálya-matrica, pluszköltség nélkül. Az Energiaügyi Minisztérium számításai szerint az intézkedés évente mintegy 2 milliárd forint megtakarítást jelent az autósoknak.