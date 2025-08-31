8 óra munka, 8 óra pihenés – világelsők között vagyunk egy fontos rangsorban!

A globális munka-magánélet egyensúlyát mérő index 2025-ös rangsorát Új-Zéland vezeti, amelyet több európai ország, így Írország, Belgium, Németország, Norvégia és Dánia követ. Ezek az államok kiemelkednek a fizetett szabadságok, szülési szabadságok, a rövid heti munkaidő és a jóléti szolgáltatások terén. Magyarország a 18. helyet foglalja el globálisan, régiós viszonylatban pedig vezető pozíciót tart Lengyelországgal és Csehországgal karöltve.

Globális munka -magánélet egyensúlyát mérő index: hazánk helyezésében egyik legerősebb elem a szülési és szülői szabadság hossza, illetve ezen idő alatt kapott juttatások nagysága. Fotó: Shutterstock /

Hazánk előnye a rangsor alapján a hosszú szülési és szülői szabadság, magas juttatás, a fizetett szabadságok és a magas közbiztonság- mutat rá az Oeconomus elemzése. A globális index eredményei is jól mutatják, hogy a munka-magánélet egyensúlyának fejlesztése kulcsfontosságú a fenntartható munkahelyi jóléthez, egyéni jóléthez és így a versenyképességhez is.

A munka-magánélet egyensúly globális mércéjét 2025-ben a a Global Life-Work Balance Index (magyarul: globális munka-magánélet egyensúlyát mérő index), vizsgálta amely komplex és sokoldalú szempontok alapján rangsorolja a legnagyobb gazdaságokat (a világ 60 legnagyobb GDP-jű országára vonatkozóan) — olyan tényezők mentén, amelyek egyaránt tükrözik a munkavállalók jólétét, a rugalmasságot és a fenntartható életminőséget. Az index értelmezése és célja szerint, a magánélet-munka egyensúly nem egyszerűen annak mércéje, hogy egy személy mennyi időt tölt a munkában, vagy hány óra marad személyes tevékenységekre. Ennél sokkal árnyaltabb, holisztikusabb módon közelítenek ahhoz, mit is jelent valójában jól élni és dolgozni a világ különböző részein.

Magyarországon az egyik leghosszabb a szülési és szülői szabadság

Hazánk helyezésében egyik legerősebb elem a szülési és szülői szabadság hossza, illetve ezen idő alatt kapott juttatások nagysága. Magyarországon 24 hét jár teljes, azaz 100%-os fizetéssel.

Összesen a gyermek születését követő 3 év alatt, 80 hétnyi teljes fizetéssel egyenlő mértékű szabadságra jogosultak a magyar édesanyák, mely világszinten a harmadik legnagyobb értékű juttatás.

Fontos pozitív tényező továbbá a hazai munka-magánélet egyensúlyának megteremtésében a fizetett törvényi szabadnapok és munkaszüneti napok száma, valamint a közbiztonság magas szintje. Ugyanakkor a magyarok egy héten viszonylag többet dolgoznak, a heti átlagos munkaidő 37-38 óra, és a lakosság elégedettsége, a boldogságindex is alacsony értéket mutat.