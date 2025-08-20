Most érkezett: bezár a népszerű boltlánc nagy magyarországi üzlete

Bezár a budapesti Alle Bevásárlóközpontban működő Zara, a népszerű divatáruházlánc ottani boltjában augusztus 24-ig lehet vásárolni. A zárás napja augusztus 25-e.

Augusztus 24-én lehet utoljára vásárolni az Alléban működő Zara boltban (illusztráció)

Fotó: Prudence Earl / Unsplash

Még augusztus végéig sem húzza már a Zara ezen boltja

Miként arra az Origo olvasója felhívta a figyelmet, az alábbi, a bolt bezárására vonatkozó felhívás látható az Alle Bevásárlóközpontban lévő Zara kirakatában. A felhívásról készített fotó felbukkant egyes közösségi felületeken, például a Reddit egy-egy fórumában:

Az egyelőre nem tisztázott, miért zár be az üzlet, a vállalat erről egyelőre nem árult el részleteket. A Reddit fórumán hozzászólók szerint vélhetően egyszerűen megroggyant a bolt forgalma, ez akár a bérleti szerződésének lejártával is egybeeshet most, és a cég a bezárás mellett döntött. Van, aki úgy véli, hogy a viszonylag közeli Etele Pláza is hatással lehet az Alle bevásárlóközpontban működő boltok teljesítményére, sokan pedig a kínai online piacterek erősödését sejtik a fejlemény mögött.

A kirakatban elhelyezett felhíváson láthtó QR-kód a magyarországi Zara-oldalra viszi a felhasználót, hogy megtalálja a hozzá legközelebbi üzletet.

A márkanév alatt jelenleg nyolc üzlet működik az országban.

A Zara – több más ruházati boltlánc márkával együtt – a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak a Zara mellett, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho. Nemrég a Stradivarius is bezárta egyik budapesti üzletét, erről az Origo cikkét itt találja.

A június elején megismert adatok alapján a vártnál kevésbé nőtt az Inditex nyeresége és bevétele az április végével záródott pénzügyi első negyedévben.

A spanyol ruházati kiskereskedelmi üzletlánc jelentése szerint

az április végével záródott negyedévben adózás utáni nyeresége éves összehasonlításban 0,8 százalékkal, 1,3 milliárd euróra emelkedett, kissé elmaradva az elemzők által várt 1,32 milliárd eurótól.

A negyedéves árbevétel éves összevetésben 1,5 százalékkal, 8,27 milliárd euróra nőtt, miközben az elemzők előzetesen kedvezőbb, 8,36 milliárd eurós adatra számítottak.