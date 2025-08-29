Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rémisztő jövőt jósolnak Európának a kutatók

NAV

Súlyos következményekkel számolhat, ha lecsúszik erről a határidőről

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőben számviteli beszámolóját. A NAV segít a cégeknek, hogy elkerülhessék a beszámoló benyújtásának az elmulasztása miatt kiszabható súlyos szankciókat: a 200 ezer forintos mulasztási bírságot és az adószám törlést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NAVhatáridőszankciók

A gazdálkodók minden évben kötelesek beszámolót készíteni, és ezt közzétenni. Ez nem puszta formaság: az éves beszámoló a vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetének átláthatóságát biztosítja nemcsak a hatóságok, hanem az üzleti partnerek számára is, a NAV pedig évről-évre szigorúan szankcionálja a mulasztásokat.

Nemzeti Adó és Vámhivatal, NAV, Budapest, 2023. május 20. Cégtábla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi irányításának helyet adó épületen a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Nemzeti Adó és Vámhivatal ( NAV )
Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László 

NAV: Sokat kockáztat az a cég, amelyik a határidőt nem tartja be

A beszámoló a gazdálkodó szervezet üzleti évét lezáró, az éves működést, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató, könyvvezetéssel alátámasztott dokumentum.

Idén Június 2-ig kellett bevallani a társasági adót (tao), a kisvállalati adót (kiva), az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, valamint a helyi iparűzési adót (hipa) és szintén eddig volt határidős a beszámoló közzététele is. 

Mintegy 7 ezren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat. Azonban sokat kockáztat az a cég, amelyik ezt a határidőt sem tartja be, mert a második felszólítással már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, de még mindig újabb harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására. A mulasztást mielőbb érdemes pótolni, jelenleg ugyanis már folyamatban van a második körös felszólítások kiküldése. Ha a második felhívásban biztosított harminc nap is eredménytelenül telik el, jön a legsúlyosabb szankció: a NAV hivatalból törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi megszűntnek nyilvánítását.

Az adószámtörlés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég ezután nem végezhet gazdasági tevékenységet, tehát nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, vagy például áfát sem igényelhet vissza. Ezt az érintettek csak úgy kerülhetik el, ha teljesítik közzétételi kötelezettségüket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!