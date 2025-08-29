Súlyos következményekkel számolhat, ha lecsúszik erről a határidőről

A gazdálkodók minden évben kötelesek beszámolót készíteni, és ezt közzétenni. Ez nem puszta formaság: az éves beszámoló a vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetének átláthatóságát biztosítja nemcsak a hatóságok, hanem az üzleti partnerek számára is, a NAV pedig évről-évre szigorúan szankcionálja a mulasztásokat.

Nemzeti Adó és Vámhivatal ( NAV )

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

NAV: Sokat kockáztat az a cég, amelyik a határidőt nem tartja be

A beszámoló a gazdálkodó szervezet üzleti évét lezáró, az éves működést, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató, könyvvezetéssel alátámasztott dokumentum.

Idén Június 2-ig kellett bevallani a társasági adót (tao), a kisvállalati adót (kiva), az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, valamint a helyi iparűzési adót (hipa) és szintén eddig volt határidős a beszámoló közzététele is.

Mintegy 7 ezren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat. Azonban sokat kockáztat az a cég, amelyik ezt a határidőt sem tartja be, mert a második felszólítással már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, de még mindig újabb harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására. A mulasztást mielőbb érdemes pótolni, jelenleg ugyanis már folyamatban van a második körös felszólítások kiküldése. Ha a második felhívásban biztosított harminc nap is eredménytelenül telik el, jön a legsúlyosabb szankció: a NAV hivatalból törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi megszűntnek nyilvánítását.

Az adószámtörlés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég ezután nem végezhet gazdasági tevékenységet, tehát nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, vagy például áfát sem igényelhet vissza. Ezt az érintettek csak úgy kerülhetik el, ha teljesítik közzétételi kötelezettségüket.