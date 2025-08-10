Lakást ad ki és érdekli, mire figyel a NAV, vagy mikor érkezik a 13. havi nyugdíj? – ez történt a héten

A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb idejű hasznosításának legelterjedtebb módja a tartósabb bérbeadás. Ilyenkor az ingatlan hasznosítása jellemzően nem egyéni vállalkozóként, hanem magánszemélyként történik. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Az alábbiakban látható a NAV állásfoglalása a témában.
Folytatódik a Balaton vízminőségének javítása, az ezt célzó azonnali és középtávú beavatkozásokról szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A Balatonban visszatérő probléma az iszaposodás, így a tó mint természeti erőforrás védelme érdekében gondoskodni kell az iszap eltávolításáról.
Összesen több száz állami szervezet és piaci cég döntött már a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) bevezetése mellett a szervezetnél, azaz megvalósítva a DÁP alkalmazásra épülő ügyintézés lehetőségét. Nemrég az OTP Bank jelentette be, hogy a hazai pénzintézetek között elsőként elindított a DÁP-os ügyfél-azonosítás lehetőségét. Az Origo megkérdezett néhány bankot, tervezik-e a DÁP bevezetését, illetve milyen ütemezéssel lehet számítani arra ügyfeleiknek.
Az Európai Bizottság nyár elején alkotott jogszabálytervezett a repülőgép fedélzetére ingyenesen felvihető poggyászok méretéről. Jelenleg még nincsen kötelező érvényű egységes rendelet az ingyenes kézipoggyász méretét illetően, ám egyes légitársaságok már alkalmazzák a javasolt szabványt. Ez azonban bizonytalanságot szül az utazóknál, hiszen nem tudni, melyik társaságnál pontosan mekkora kézipoggyász vihető fel a fedélzetre.
A 13. havi nyugdíj 2026-ban is februárban érkezik meg mintegy két és fél millió érintetthez, idén ősszel pedig 30 ezer forintos vásárlási utalványt is kapnak az idős emberek. Hatalmas összeget fordít a jövő évi költségvetés tervezete a nyugellátásokra.
A kormány 2026 januárjától új, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatást vezet be a közszolgálati dolgozók számára. Ez havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent. Mutatjuk, mit lehet már tudni az új otthontámogatásról. Novemberben 1,3 százalékos nyugdíjkorrekcióra is sor kerül, visszamenőleg az egész évre, és a 13. havi nyugdíjra is érvényes – mindez átlagosan 40 ezer forint pluszt jelent az érintetteknek.