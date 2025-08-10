Hírlevél

NAV

Lakást ad ki és érdekli, mire figyel a NAV, vagy mikor érkezik a 13. havi nyugdíj? – ez történt a héten

Mutatjuk, hogy lakástulajdonosként mire figyeljen az adózás során. Közleményt adott ki a NAV, óriási változás jön a magyar bankoknál. Folytatódik a Balaton vízminőségének javítása – heti összefoglaló.
A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb idejű hasznosításának legelterjedtebb módja a tartósabb bérbeadás. Ilyenkor az ingatlan hasznosítása jellemzően nem egyéni vállalkozóként, hanem magánszemélyként történik. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Az alábbiakban láthatóNAV állásfoglalása a témában. 

nav lakásbiztosítás, illusztráció
Tájékoztatót adott ki a NAV a lakáskiadásról, nem minden esetben kell adószámot kiváltani
Fotó: Unsplash

A NAV szerint nem kell adószámot kiváltani, ha

  • A magánszemély (természetes személy) adózónak nem kell adószámot kérnie, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek: 
  • nem egyéni vállalkozó – sem ingatlan-bérbeadási, sem más tevékenysége vonatkozásában, 
  • tevékenysége kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény – a továbbiakban Áfa tv. – szerinti, adómentes ingatlan-(ingatlanrész-)bérbeadás (haszonbérbeadás), 
  • az ingatlan bérbeadásra az adóalany nem választ adókötelezettséget, 
  • az Áfa tv. szerint közösségi adószám kiváltására nem köteles.

Fontos döntést hoztak a Balatonról, ez érinthet minden nyaralót

Folytatódik a Balaton vízminőségének javítása, az ezt célzó azonnali és középtávú beavatkozásokról szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A Balatonban visszatérő probléma az iszaposodás, így a tó mint természeti erőforrás védelme érdekében gondoskodni kell az iszap eltávolításáról. 

Óriási változás jön a magyar bankoknál 

Összesen több száz állami szervezet és piaci cég döntött már a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) bevezetése mellett a szervezetnél, azaz megvalósítva a DÁP alkalmazásra épülő ügyintézés lehetőségét. Nemrég az OTP Bank jelentette be, hogy a hazai pénzintézetek között elsőként elindított a DÁP-os ügyfél-azonosítás lehetőségét. Az Origo megkérdezett néhány bankot, tervezik-e a DÁP bevezetését, illetve milyen ütemezéssel lehet számítani arra ügyfeleiknek. 

Még nem egységes a szabályozás, ekkora lehet az ingyenes kézipoggyász mérete az egyes légitársaságoknál

Az Európai Bizottság nyár elején alkotott jogszabálytervezett a repülőgép fedélzetére ingyenesen felvihető poggyászok méretéről. Jelenleg még nincsen kötelező érvényű egységes rendelet az ingyenes kézipoggyász méretét illetően, ám egyes légitársaságok már alkalmazzák a javasolt szabványt. Ez azonban bizonytalanságot szül az utazóknál, hiszen nem tudni, melyik társaságnál pontosan mekkora kézipoggyász vihető fel a fedélzetre. 

Megvan, mikor érkezik a 13. havi nyugdíj és a vásárlási utalvány

A 13. havi nyugdíj 2026-ban is februárban érkezik meg mintegy két és fél millió érintetthez, idén ősszel pedig 30 ezer forintos vásárlási utalványt is kapnak az idős emberek. Hatalmas összeget fordít a jövő évi költségvetés tervezete a nyugellátásokra. 

Így jelent 80 ezer forintot a fiataloknak az új otthontámogatás

A kormány 2026 januárjától új, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatást vezet be a közszolgálati dolgozók számára. Ez havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent. Mutatjuk, mit lehet már tudni az új otthontámogatásról. Novemberben 1,3 százalékos nyugdíjkorrekcióra is sor kerül, visszamenőleg az egész évre, és a 13. havi nyugdíjra is érvényes – mindez átlagosan 40 ezer forint pluszt jelent az érintetteknek.

 

 

