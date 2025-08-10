Lakást ad ki és érdekli, mire figyel a NAV, vagy mikor érkezik a 13. havi nyugdíj? – ez történt a héten

A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb idejű hasznosításának legelterjedtebb módja a tartósabb bérbeadás. Ilyenkor az ingatlan hasznosítása jellemzően nem egyéni vállalkozóként, hanem magánszemélyként történik. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Az alábbiakban látható a NAV állásfoglalása a témában.

Tájékoztatót adott ki a NAV a lakáskiadásról, nem minden esetben kell adószámot kiváltani

Fotó: Unsplash

A NAV szerint nem kell adószámot kiváltani, ha

A magánszemély (természetes személy) adózónak nem kell adószámot kérnie, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

nem egyéni vállalkozó – sem ingatlan-bérbeadási, sem más tevékenysége vonatkozásában,

tevékenysége kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény – a továbbiakban Áfa tv. – szerinti, adómentes ingatlan-(ingatlanrész-)bérbeadás (haszonbérbeadás),

az ingatlan bérbeadásra az adóalany nem választ adókötelezettséget,

az Áfa tv. szerint közösségi adószám kiváltására nem köteles.

Fontos döntést hoztak a Balatonról, ez érinthet minden nyaralót

Folytatódik a Balaton vízminőségének javítása, az ezt célzó azonnali és középtávú beavatkozásokról szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A Balatonban visszatérő probléma az iszaposodás, így a tó mint természeti erőforrás védelme érdekében gondoskodni kell az iszap eltávolításáról.

Óriási változás jön a magyar bankoknál

Összesen több száz állami szervezet és piaci cég döntött már a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) bevezetése mellett a szervezetnél, azaz megvalósítva a DÁP alkalmazásra épülő ügyintézés lehetőségét. Nemrég az OTP Bank jelentette be, hogy a hazai pénzintézetek között elsőként elindított a DÁP-os ügyfél-azonosítás lehetőségét. Az Origo megkérdezett néhány bankot, tervezik-e a DÁP bevezetését, illetve milyen ütemezéssel lehet számítani arra ügyfeleiknek.

Még nem egységes a szabályozás, ekkora lehet az ingyenes kézipoggyász mérete az egyes légitársaságoknál

Az Európai Bizottság nyár elején alkotott jogszabálytervezett a repülőgép fedélzetére ingyenesen felvihető poggyászok méretéről. Jelenleg még nincsen kötelező érvényű egységes rendelet az ingyenes kézipoggyász méretét illetően, ám egyes légitársaságok már alkalmazzák a javasolt szabványt. Ez azonban bizonytalanságot szül az utazóknál, hiszen nem tudni, melyik társaságnál pontosan mekkora kézipoggyász vihető fel a fedélzetre.