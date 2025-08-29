Magyar Péter megduplázná az áram árát és hétszeresére növelné a gáz árát – brutális részletek

A Tisza és Brüsszel a rezsicsökkentés eltörlésében is egyetértenek. Sebestyén Gáza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője lapunk megkeresésére elmondta, Magyar Péter többször is támadta a magyar családokat nagymértékben segítő rezsicsökkentés rendszerét. Leginkább az zavarja, hogy a rezsicsökkentés mindenkinek jár az átlagfogyasztás mértékéig, vagyis emelni akar a díjakon. Emlékezzünk vissza rá, hogy Brüsszel már korábban is követelte a magyar kormánytól, hogy törölje el a rezsicsökkentést, persze ennek a zsarolásnak Orbán Viktor nem engedett.

A Tisza-csomag közvetve szüntetné meg rezsicsökkentést azáltal, hogy 2035-re vezetnék ki az orosz energiahordozókat, amelyek jelenleg a legolcsóbbak

Fotó: Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

A rezsiköltségek jelentős növekedését valószínűsíti az is, hogy a Tisza kivezetné a kedvező árú orosz energiaforrásokat, vagyis pontosan azt tennék, amit Brüsszel követel, hiába okozna ez súlyos anyagi kárt a magyar családoknak. Érdemes ehhez hozzátenni Sebestyén Géza szerint, hogy számos uniós ország vásárol továbbra is orosz energiahordozókat, nem egy esetben többet, mint a háború előtt.

Az orosz energiáról való leválás a gáz- és olajvezetékek bővítése nélkül nehezen képzelhető el biztonságos módon. Emellett a MOL-nak is időbe és komoly pénzekbe kerülne átállni nem orosz olajra. Ugyancsak nehezen tűnik megvalósíthatónak az orosz energiáról való leválás az atomenergia tekintetében. Itt nem a kategorikus tiltás vetődött fel, hanem az adott atomerőmű-típusokhoz kifejlesztett fűtőelemek beszerzését sújtanák irreális vámokkal.

A rezsirendszer megváltoztatása valószínűleg a széles körű támogatások megszűnését jelentené Sebestyén Géza szerint. Kedvezményes ár csak szociális alapon járna, vagy válsághelyzetben.

Mindez a legtöbb fogyasztó esetében jelentős áremelkedést okozna, ha a lakossági piaci árakat vesszük alapul, akkor az eddigi kedvezményes áramár nagyjából duplájára, a kedvezményes gázár pedig több mint hétszeresére emelkedne. A balti államok lakossága is jelentős rezsiemelkedést tapasztalt akkor, amikor leváltak az orosz gázról – emlékeztetett a gazdaságpolitikai műhely vezetője.

A Tisza-csomag az adózást is átalakítaná egy kiszivárgott dokumentum szerint, hiába hazudozott összevissza Magyar Péter, csúnyán lebukott. Kiderült, hogy többkulcsos szja-rendszer bevezetését tűzték ki célul. Ezt bizonyítja egy nyilvánosságra került videó, amelyben Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke nyilatkozott.

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.

Sebestyén Géza szerint nem látszik világosan, ki kapna adómentességet, de tény, hogy akitől elveszik, annak ez a lépés jobban fáj majd, mint a 22 százalékos adókulcs bevezetése. Egy háromgyermekes család az édesanya szja-mentességének és a családi adókedvezménynek az elvesztése miatt még akkor is több mint havi 300 ezer forinttal kevesebb pénzből gazdálkodna, ha mindketten átlagbért kerestek.

Még nagyobb lenne a családi kassza zsugorodása átlag feletti fizetések esetén – tette hozzá.

Mint ismert, Brüsszel régóta támadja a magyar kormány családpolitikáját, hiszen ők nem az őshonos családok, hanem a migránsok támogatásában látják a jövőt.