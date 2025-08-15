Vigyázat: halálos mérgeket találtak egy népszerű termékben

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – derül ki az NKFH közleményéből.

Kínából származó üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek – a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a forgalmazóval együtt intézkedett az érintett termékek kivonásáról

Fotó: NKFH

Az NKFH által elrendelt visszahívás által érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S_Pohár 250ml 3 darabos

Vonalkód: 19890001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 280ml 3 darabos

Vonalkód: 11438001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 310ml 3 darabos

Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025.01.23-tól 2025.07.02-ig

Importőr: TEDi GmbH & Co.KG (Németország)

Termékvisszahívás oka: ólom- és kadmium kioldódás

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, melyek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.