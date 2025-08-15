Hírlevél

üvegpohár

Vigyázat: halálos mérgeket találtak egy népszerű termékben

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) keresztül olyan bejelentés érkezett, hogy hatósági ellenőrzés során Kínából származó virágmintás üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek Lengyelországban. A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a hazai TEDi üzletekbe is érkezett. A magyarországi forgalmazó a fogyasztóvédelmi hatósággal együtt megtette a szükséges intézkedéseket.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – derül ki az NKFH közleményéből

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi HatóságNemzetiKereskedelmiésFogyasztóvédelmiHatóság, NKFH
Kínából származó üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek – a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a forgalmazóval együtt intézkedett az érintett termékek kivonásáról
Fotó: NKFH

Az NKFH által elrendelt visszahívás által érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S_Pohár 250ml 3 darabos

Vonalkód: 19890001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 280ml 3 darabos

Vonalkód: 11438001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 310ml 3 darabos

Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025.01.23-tól 2025.07.02-ig

Importőr: TEDi GmbH & Co.KG (Németország)

Termékvisszahívás oka: ólom- és kadmium kioldódás

image

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, melyek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

 

