karnevál

Szexi táncosok és elképesztő ruhaköltemények – képeken Európa legnagyobb karneválja

A Notting Hill-i karnevál 1966 óta évről-évre megrendezésre kerül Londonban. A karibi fesztivál, Európa legnagyobb karneválja, és a világon a második a brazil riói karnevál után. Izgalmas fotókat mutatunk Notting Hill-ből.
karnevál

A Notting Hill-i karnevál két napon keresztül zajlik; vasárnap kezdődött és hétfőn ér véget. A világ egyik legnagyobb utcai fesztiválja évente körülbelül 2,5 millió embert vonz. 

Nézze végig a képeket a szexi táncosokról, a karibi hangulatról, és az elképesztő ruhakölteményekről!

Galéria: Képeken a 2025-ös Notting Hill-i karnevál
1/10
Fellépők a 2025-ös Notting Hill-i karneválon

A Notting Hill-i karnevál hatalmas bevételt termel évről-évre Londonnak

Mint sok más eseményt, a Notting Hill-i karnevált is törölték a Covid-19 miatt 2020-ban és 2021-ben is. 

A rendezvény 2022-ben tért vissza, és azóta, újra töretlenül ünneplik. A zene, a tánc és a felvonulás mellett a fesztivál területe tele van standokkal és bárokkal is, így az esemény rendszerint hatalmas evés-ivásba és buliba torkollik. Nem csoda hát, hogy évről-évre sok milliós bevételt generál Londonnak. 

A Londoni Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült gazdasági hatástanulmány megállapította, hogy a Notting Hill-i Karnevál már 2002-ben is körülbelül 93 millió fontot termelt a fővárosnak.

