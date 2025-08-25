Szexi táncosok és elképesztő ruhaköltemények – képeken Európa legnagyobb karneválja

A Notting Hill-i karnevál hatalmas bevételt termel évről-évre Londonnak

Mint sok más eseményt, a Notting Hill-i karnevált is törölték a Covid-19 miatt 2020-ban és 2021-ben is.

A rendezvény 2022-ben tért vissza, és azóta, újra töretlenül ünneplik. A zene, a tánc és a felvonulás mellett a fesztivál területe tele van standokkal és bárokkal is, így az esemény rendszerint hatalmas evés-ivásba és buliba torkollik. Nem csoda hát, hogy évről-évre sok milliós bevételt generál Londonnak.

A Londoni Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült gazdasági hatástanulmány megállapította, hogy a Notting Hill-i Karnevál már 2002-ben is körülbelül 93 millió fontot termelt a fővárosnak.