Egy ország növekedését rántották magukkal a fogyókúrás csodaszerek

Dánia 3 százalékról 1,4 százalékra csökkentette éves növekedési előrejelzését, nagyrészt a Novo Nordisk gyógyszeripari óriásra vonatkozó, a korábbinál visszafogottabb várakozások miatt. gyengébb várakozásai miatt. A dán gyógyszeróriás, a Novo Nordisk gyártja a főként az Egyesült Államokban nagyon sikeres Ozempic és Wegovy súlycsökkentő gyógyszereket.

Csökken a Novo Nordisk amerikai exportja, ami hatással van az idei dán GDP-növekedésre is

Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Mads Claus Rasmussen

Mesevárost ígért a Novo Nordisk, most viszont nagyot fékeztek

A dán gazdasági minisztérium megjegyezte, hogy Dánia Egyesült Államokba irányuló exportja jelentősen visszaesett 2025 elején a 2024 végi hatalmas növekedés után. A gyógyszerek kiszállításának mérséklődése mögött részben az áll, hogy az Egyesült Államokban felhalmozták a készleteket (a fogyásra használt készítményeknek ott arányosítva is jóval magasabb az ára, mint az európai piacokon), részben pedig a fogyókúrás gyógyszerek piacán tapasztalható fokozott verseny volt. Ez mérsékelte a Novo Nordisk piaci részesedését is.

Ezért a dán gazdasági minisztérium mostani előrejelzésében módosította 2025-re várt GDP növekedési kilátásait, főként a Novo Nordisk vállalatot érintő fejlemények kapcsán. A frissített előrejelzés szerint a gyógyszeripari termékek várhatóan mindössze 1,3 százalékponttal járulnak hozzá Dánia áruexportjának növekedéséhez idén, szemben a 2024-es 8,1 százalékponttal. Az áruexport teljes növekedése várhatóan 2,7 százalékra csökken 2025-ben az előző évi 10,5 százalékról.