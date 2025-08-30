Egy ország növekedését rántották magukkal a fogyókúrás csodaszerek

Dánia 3 százalékról 1,4 százalékra csökkentette éves növekedési előrejelzését, nagyrészt a Novo Nordisk gyógyszeripari óriásra vonatkozó, a korábbinál visszafogottabb várakozások miatt. gyengébb várakozásai miatt. A dán gyógyszeróriás, a Novo Nordisk gyártja a főként az Egyesült Államokban nagyon sikeres Ozempic és Wegovy súlycsökkentő gyógyszereket.
A dán gazdasági minisztérium megjegyezte, hogy Dánia Egyesült Államokba irányuló exportja jelentősen visszaesett 2025 elején a 2024 végi hatalmas növekedés után. A gyógyszerek kiszállításának mérséklődése mögött részben az áll, hogy az Egyesült Államokban felhalmozták a készleteket (a fogyásra használt készítményeknek ott arányosítva is jóval magasabb az ára, mint az európai piacokon), részben pedig a fogyókúrás gyógyszerek piacán tapasztalható fokozott verseny volt. Ez mérsékelte a Novo Nordisk piaci részesedését is.
Ezért a dán gazdasági minisztérium mostani előrejelzésében módosította 2025-re várt GDP növekedési kilátásait, főként a Novo Nordisk vállalatot érintő fejlemények kapcsán. A frissített előrejelzés szerint a gyógyszeripari termékek várhatóan mindössze 1,3 százalékponttal járulnak hozzá Dánia áruexportjának növekedéséhez idén, szemben a 2024-es 8,1 százalékponttal. Az áruexport teljes növekedése várhatóan 2,7 százalékra csökken 2025-ben az előző évi 10,5 százalékról.
A dán kormány szerint a növekedési előrejelzés felülvizsgálatánál meghatározónak találták a Washington által bejelentett vámokat, miközben a 2021-2024-es időszak adatait felülvizsgálva azt is megállapították, hogy a reál GDP kevésbé bővült ahhoz képest, mint amit korábban közöltek arról. A kormány szerint a Washington és az EU között létrejött kereskedelmi keretmegállapodás ellenére továbbra is bizonytalanságot látnak a helyzetben.
A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 2025-ös alacsonyabb növekedési előrejelzés ellenére gazdasága összességében továbbra is erős, magas a foglalkoztatottság, és az infláció várhatóan éves szinten 2 százalék alatt lesz. A 2026-os növekedési előrejelzését azonban 1,4 százalékról 2,1 százalékra emelte, ebben az előrejelzésben szerepet játszik a fogyasztás várt fellendülése.
A Novo Nordisk az elmúlt években az európai vállalatok üstököse volt, főként a fogyókúrára használt készítményeinek köszönhetően a befektetők aranytojásként tekintettek rá, és felpörgette a dán gazdasági növekedést is. Miként az Origo ebben az összeállításában bemutatta, Kalundborg, a kicsin dán kikötőváros hihetetlen konjunktúra elé néz azzal összefüggésben, hogy a vállalat bővítené termelését. A Novo Nordisk exportjának mérséklődése ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a cég megroppant volna, inkább arra utal, hogy a növekedési ütem a korábban látott szélvésztempóhoz képest jóval konszolidáltabb lehet.