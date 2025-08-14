Súlyos nukleáris incidens történt: tűz ütött ki a legnagyobb román atomerőműben

Csütörtökön több tűzoltóegység vonult ki a romániai cernavodai atomerőműbe, miután a tűzjelző megszólalt a létesítmény 2-es blokkjánál – számolt be a román sajtó. A News.ro szerint, a nukleáris incidens során a tűzjelző a cernavodai blokk 100. szintjén szólalt meg, ami azt jelenti, hogy egy adminisztratív épületről, mégpedig a műszaki helyiségről van szó.

Nukleris incidens - illusztráció

Fotó: Markus Distelrath/pexels

Mint írták, a nukleáris incidens helyszínére a Cernavoda Különleges Különítmény víz- és habbal oltó tűzoltóautóját, valamint egy létrás kocsit riasztottak.

Nukleáris incidens: a mentők is reagáltak

A ZiarulAmprenta.ro szerint az ISU Dobrogea képviselői arról számoltak be, hogy egy elektromos panel leégett, de a tüzet eloltották.

Több mentőautó is a helyszínre érkezett, hogy szükség esetén beavatkozzanak és felmérjék a helyzetet. A friss sajtóbeszámolók szerint a tüzet viszonylag gyorsan el is oltották.

Legutóbb tavaly júliusban lekapcsolódott le automatikusan az országos energiarendszerről a román cernavodai atomerőmű első blokkja. Akkor az üzemeltető Nuclearelectrica, amely 82,5 százalékban állami tulajdonban áll azt közölte, hogy műszaki probláma miatt történt a nukleáris incidens.

Az atomerőmű első, 700 megawatt teljesítményű blokkját 1996-ban helyezték üzembe, és eddig 133 millió megawattóra áramot termelt.

A Fekete-tengerhez közeli, Duna-parti Cernavoda mellett lévő atomerőmű két reaktora kanadai Candu technológiával épült; Románia villamosenergia-termelésének 20 százalékát állítják elő. A nukleáris incidensek egyébként nem túl gyakoriak Romániában sem.