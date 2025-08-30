NYES? – mutatjuk, kinek éri meg és hogyan kell igényelni ezt a támogatást!

Bárkivel előfordulhat, hogy rövidebb-hosszabb időre munkanélkülivé válik. Soha nem öröm, de a legkellemetlenebbül mégis bizonyára azokat érinti, akik néhány évvel nyugdíjkorhatár előtt állnak, különösen a férfiakat, hiszen a hölgyek egy része élhet a korhatáros nyugdíj lehetőségével is. Ha még nem tudjuk, nem árt megismerni, mi is az a nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES).

Mi is az a NYES?

Farkas András nyugdíjszakértő úgy véli,

a nyugdíj előtti álláskeresési segély feltételeinek ismerete különösen a 60-64 éves korosztályba tartozó férfiak számára fontos, mert ők ha ebben az életkorban elvesztenék a munkájukat, nem tudnának a korhatáruk betöltése előtt nyugdíjba menni,

így jellemzően csak a nyes marad számukra, amellyel kihúzhatják a korhatáruk betöltéséig tartó időt. A nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru potrál szerkesztője szerint nem árt tisztában lenni azzal, hogy melyek a szabályok és hogyan igényelhető. A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az igényelhet,

akinek a nyugdíjkorhatára betöltéséig legfeljebb öt éve van hátra,

szerzett már legalább 15 év szolgálati időt,

munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre,

számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,

továbbá aki a nyes iránti kérelme benyújtását megelőző 3 éven belül legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát már kimerítette,

valamint a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Mekkora összeg igényelhető?

A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét főszabály szerint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével állapítják meg.

Vagyis az idei évben a 290 800 forintot kell 0,4-gyel megszorozni, ami 116 320 forint.

A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az álláskereső öregségi nyugdíjra, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.