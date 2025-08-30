Hírlevél

Rendkívüli

nyugdíj

NYES? – mutatjuk, kinek éri meg és hogyan kell igényelni ezt a támogatást!

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
A NYES, azaz nyugdíj előtti álláskeresési segély egy speciális szociális ellátásforma, amely azoknak nyújt támogatást, akik közel állnak a nyugdíjkorhatárhoz, ám időközben elveszítették állásukat, és tartósan nem találnak új munkalehetőséget. Nagyon fontos lehetőség, de mégsem ismerik elegen. Nézzük, mit jelent pontosan a NYES, mit takar, miként kell és kinek éri meg igényelni ezt az ellátást.
nyugdíjálláskeresési járadékFarkas András

Bárkivel előfordulhat, hogy rövidebb-hosszabb időre munkanélkülivé válik. Soha nem öröm, de a legkellemetlenebbül mégis bizonyára azokat érinti, akik néhány évvel nyugdíjkorhatár előtt állnak, különösen a férfiakat, hiszen a hölgyek egy része élhet a korhatáros nyugdíj lehetőségével is. Ha még nem tudjuk, nem árt megismerni, mi is az a nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES). 

nyugdíj előtti álláskeresési segély, NYES
Nagyon hasznos lehet tudni róla, mi is a nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) / Fotó: Instagram

Mi is az a NYES?

Farkas András nyugdíjszakértő úgy véli,

a nyugdíj előtti álláskeresési segély feltételeinek ismerete különösen a 60-64 éves korosztályba tartozó férfiak számára fontos, mert ők ha ebben az életkorban elvesztenék a munkájukat, nem tudnának a korhatáruk betöltése előtt nyugdíjba menni, 

így jellemzően csak a nyes marad számukra, amellyel kihúzhatják a korhatáruk betöltéséig tartó időt. A nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru potrál szerkesztője szerint nem árt tisztában lenni azzal, hogy melyek a szabályok és hogyan igényelhető. A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az igényelhet, 

  • akinek a nyugdíjkorhatára betöltéséig legfeljebb öt éve van hátra,
  • szerzett már legalább 15 év szolgálati időt,
  • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, 
  • számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, 
  • továbbá aki a nyes iránti kérelme benyújtását megelőző 3 éven belül legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát már kimerítette,
  • valamint a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Mekkora összeg igényelhető?

A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét főszabály szerint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével állapítják meg. 

Vagyis az idei évben a 290 800 forintot kell 0,4-gyel megszorozni, ami 116 320 forint.

A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az álláskereső öregségi nyugdíjra, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

Farkas András felhívta a figyelmet, hogy előfordulhat, hogy a NYES folyósítását szüneteltetni kell,  jellemzően arra az időre, amikor a segélyben részesülő

  1. dolgozik, kivéve az alkalmi munkát,
  2.  közfoglalkoztatott lesz,
  3. vagy keresetpótló juttatást kap.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítását meg is szüntethetik, amennyiben a segélyben részesülő nem jelenti be a kereső tevékenységét a munkaügyi hatóságnak, vagy ha bármely okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából. Mint mondta, a 15 napon belüli bejelentési kötelezettség minden olyan lényeges körülményre kiterjed, amely érintheti a NYES-re való jogosultság feltételeit.

A NYES igénylésének további részleteiről a hivatalos honlapról lehet tájékozódni, a kérelem elbírálására a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti fővárosi, vagy megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya az illetékes, ugyanúgy, mint az álláskeresési járadék esetében.

Mikor célszerű az álláskeresési járadék igénylése?

Felmerülhet, hogy ha 60 éves kora után elveszti valaki a munkáját, mikor lehet a munkakeresésnél vagy vállalkozás alapításánál célszerűbb az álláskeresési járadék, majd a nyugdíj előtti álláskeresési segély igénybe vétele.

Az álláskeresési járadék és a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítási tartama szolgálati időnek minősül, viszont 

a járadék, avagy segély összegét és a mellettük engedélyezett munkavégzéssel szerzett, járulékköteles kereset összegét csak akkor kell figyelembe venni a nyugdíj alapját képező nettó havi életpálya átlagkereset számítása során, ha ez a nyugdíjigénylőre nézve kedvezőbb eredményre vezet

– figyelmeztet a nyugdíjszakértő.

Abban az esetben, ha valaki nem veszi igénybe a járadékot, avagy a NYES-t, akkor ez a védelmi szabály nem érvényesül – mutat rá Farkas András – így egyrészt egy új munkahelyen vagy vállalkozásban szerzett alacsonyabb keresete lehúzhatja az életpálya átlagkeresetét, másrészt ha az az új keresete nem érné el a mindenkori minimálbér összegét, akkor a szolgálati idejét is arányosítani kellene.

