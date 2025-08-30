NYES? – mutatjuk, kinek éri meg és hogyan kell igényelni ezt a támogatást!

Bárkivel előfordulhat, hogy rövidebb-hosszabb időre munkanélkülivé válik. Soha nem öröm, de a legkellemetlenebbül mégis bizonyára azokat érinti, akik néhány évvel nyugdíjkorhatár előtt állnak, különösen a férfiakat, hiszen a hölgyek egy része élhet a korhatáros nyugdíj lehetőségével is. Ha még nem tudjuk, nem árt megismerni, mi is az a nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES).
Farkas András nyugdíjszakértő úgy véli,
a nyugdíj előtti álláskeresési segély feltételeinek ismerete különösen a 60-64 éves korosztályba tartozó férfiak számára fontos, mert ők ha ebben az életkorban elvesztenék a munkájukat, nem tudnának a korhatáruk betöltése előtt nyugdíjba menni,
így jellemzően csak a nyes marad számukra, amellyel kihúzhatják a korhatáruk betöltéséig tartó időt. A nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru potrál szerkesztője szerint nem árt tisztában lenni azzal, hogy melyek a szabályok és hogyan igényelhető. A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az igényelhet,
A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét főszabály szerint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével állapítják meg.
Vagyis az idei évben a 290 800 forintot kell 0,4-gyel megszorozni, ami 116 320 forint.
A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az álláskereső öregségi nyugdíjra, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.
Farkas András felhívta a figyelmet, hogy előfordulhat, hogy a NYES folyósítását szüneteltetni kell, jellemzően arra az időre, amikor a segélyben részesülő
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítását meg is szüntethetik, amennyiben a segélyben részesülő nem jelenti be a kereső tevékenységét a munkaügyi hatóságnak, vagy ha bármely okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából. Mint mondta, a 15 napon belüli bejelentési kötelezettség minden olyan lényeges körülményre kiterjed, amely érintheti a NYES-re való jogosultság feltételeit.
A NYES igénylésének további részleteiről a hivatalos honlapról lehet tájékozódni, a kérelem elbírálására a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti fővárosi, vagy megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya az illetékes, ugyanúgy, mint az álláskeresési járadék esetében.
Felmerülhet, hogy ha 60 éves kora után elveszti valaki a munkáját, mikor lehet a munkakeresésnél vagy vállalkozás alapításánál célszerűbb az álláskeresési járadék, majd a nyugdíj előtti álláskeresési segély igénybe vétele.
Az álláskeresési járadék és a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítási tartama szolgálati időnek minősül, viszont
a járadék, avagy segély összegét és a mellettük engedélyezett munkavégzéssel szerzett, járulékköteles kereset összegét csak akkor kell figyelembe venni a nyugdíj alapját képező nettó havi életpálya átlagkereset számítása során, ha ez a nyugdíjigénylőre nézve kedvezőbb eredményre vezet
– figyelmeztet a nyugdíjszakértő.
Abban az esetben, ha valaki nem veszi igénybe a járadékot, avagy a NYES-t, akkor ez a védelmi szabály nem érvényesül – mutat rá Farkas András – így egyrészt egy új munkahelyen vagy vállalkozásban szerzett alacsonyabb keresete lehúzhatja az életpálya átlagkeresetét, másrészt ha az az új keresete nem érné el a mindenkori minimálbér összegét, akkor a szolgálati idejét is arányosítani kellene.
