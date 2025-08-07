Megvan, mikor érkezik a 13. havi nyugdíj és a vásárlási utalvány

2025-ben is lesz 13. havi nyugdíj, és a tervek szerint jövő februárban fogják kifizetni. A tavalyi évi 13. havi nyugellátást idén február 12-én utalták, illetve vitte ki a postás a jogosultaknak. A 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki az előző évben legalább egy napot már nyugdíjas volt, és az adott év februárjában is még nyugdíjas. A 13. havi nyugdíjat, amelynek összege egy teljes havi nyugdíjnak felel meg, ismét mintegy 2 és fél millió ember kapja meg.

Azok is megkapják a 13. havi nyugdíjat 13. havi ellátás címén, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni.

Novemberben 1,3 százalékos nyugdíjkorrekcióra is sor kerül, visszamenőleg az egész évre, és a 13. havi nyugdíjra is érvényes – mindez átlagosan 40 ezer forint pluszt jelent az érintetteknek.

Emellett várható – legkésőbb október 15-ig – egy 30 ezer forintos vásárlási utalvány is a nyugdíjasoknak.

Fontos a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése

Mindez azt is jelzi, hogy a kormány továbbra sem szakít eddigi értékrendjével, amelynek fontos része többek között a nyugdíjasok támogatása és a nyugdíjak értékállóságának megőrzése. A kormány elkötelezett az idősek tisztelete mellett, és megtartja a 2010-ben tett ígéretét, megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét. A nyugdíjak összege 2010 óta több mint a kétszeresére emelkedett, a vásárlóerejük pedig több mint 25 százalékkal javult.

Az állam 2022-ben építette vissza teljes összegében a 13. havi nyugdíjat, és ennek fedezetét minden év második hónapjában biztosítja.

A jövő évi költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7697,6 milliárd forintot fordít, míg a 13. havi nyugdíjra és ellátásra 585,8 milliárd forintot különít el a büdzsé.