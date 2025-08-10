Újraszámítás után akár több ezer forinttal is nőhet a nyugdíj

Néhány éve kedvező irányba módosultak a nyugdíj újraszámítási feltételei a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek részére. A módosítás azóta lehetővé teszi a nyugdíj kérelemre történő újraszámítási lehetőségét, amennyiben a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy betölti a nyugdíjkorhatárát, és az ellátásban vagy járandóságban részesülés tartama alatt legalább 365 napot dolgozott.
Korábban, 2012 előtt, többféle jogcímen lehetett öregségi nyugdíjat igényelni a nyugdíjkorhatár betöltése előtt, például hosszú szolgálati idő vagy hivatásos jogviszony alapján, amely ellátások 2012-t követően átalakultak úgynevezett korhatár előtti ellátássá, amelyet a jogosultak a tényleges nyugdíjkorhatár eléréséig kaptak, kapnak.
Amennyiben a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően kérelmezi, a nyugdíjat ismételten megállapítják, ha az így megállapított nyugdíj magasabb a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság – levonás nélküli – összegénél. Ebben az esetben a különbözet összegét visszamenőlegesen – de legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra – is folyósítják.
Farkas András, nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru portál szerkesztője felhívta a figyelmet, hogy bár az ellátást vagy járandóságot az öregségi nyugdíj számítására vonatkozó szabályok szerint állapították meg, az újraszámított nyugdíj összege mégis jelentősen eltérhet a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság összegétől, alapvetően három tényező miatt:
Az idei évben a valorizációs szorzók, vagyis a nyugdíjak alapjául szolgáló nettó havi életpálya átlagkereset kiszámítása során alkalmazandó szorzószámok 13,3 százalékkal nőttek, így ennek eredményeként nő a nyugdíj alapját képező átlagkereset összege, ezáltal az újra számított nyugdíj összege is, egyes becslések szerint többezer forinttal is.
Ezért feltétlenül kérelmezzük az újraszámítást, ha annak feltételei teljesültek
– javasolja a nyugdíjszakértő, hozzátéve: ennek hiányában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától ugyanis a korhatár előtti ellátás csökkentés nélküli összegét fogják tovább folyósítani öregségi nyugdíjként.
Akit ez nem érint, azoknak az időseknek is jó hír, hogy a következő időszakban kéthavonta érkezik valamilyen juttatás számukra.
Az idén még plusz 200 milliárd forintot kapnak a nyugdíjasok, az élelmiszerutalványra csaknem 85 milliárd forintot, míg az inflációs korrekciós emelésre 105 milliárdot költ majd az állam.
A jövő év eleji inflációs emelés 250-270 milliárdot, majd a 13. havi nyugdíj több mint 500 milliárd forint kiadást jelent az államnak, vagyis összesen 700 milliárd feletti összeget kapnak meg a hazai nyugellátásban részesülők,
azaz a kétmillió öregségi nyugdíjban és több mint 400 ezer egyéb jogcímen ellátott személy.