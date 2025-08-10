Újraszámítás után akár több ezer forinttal is nőhet a nyugdíj

Néhány éve kedvező irányba módosultak a nyugdíj újraszámítási feltételei a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek részére. A módosítás azóta lehetővé teszi a nyugdíj kérelemre történő újraszámítási lehetőségét, amennyiben a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy betölti a nyugdíjkorhatárát, és az ellátásban vagy járandóságban részesülés tartama alatt legalább 365 napot dolgozott.

nyugdíj újraszámítás / Fotó: Shutterstock

Mi alapján történik a nyugdíj újraszámítás?

Korábban, 2012 előtt, többféle jogcímen lehetett öregségi nyugdíjat igényelni a nyugdíjkorhatár betöltése előtt, például hosszú szolgálati idő vagy hivatásos jogviszony alapján, amely ellátások 2012-t követően átalakultak úgynevezett korhatár előtti ellátássá, amelyet a jogosultak a tényleges nyugdíjkorhatár eléréséig kaptak, kapnak.

Amennyiben a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően kérelmezi, a nyugdíjat ismételten megállapítják, ha az így megállapított nyugdíj magasabb a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság – levonás nélküli – összegénél. Ebben az esetben a különbözet összegét visszamenőlegesen – de legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra – is folyósítják.

Farkas András, nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru portál szerkesztője felhívta a figyelmet, hogy bár az ellátást vagy járandóságot az öregségi nyugdíj számítására vonatkozó szabályok szerint állapították meg, az újraszámított nyugdíj összege mégis jelentősen eltérhet a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság összegétől, alapvetően három tényező miatt:

a számított nettó életpálya átlagkereset meghatározása során figyelembe kell venni a korhatára betöltéséig terjedő időszakban szerzett, társadalombiztosítási járulék alapját képező kereseteket is, a szolgálati idő annyi nappal nő, amennyit a korhatára betöltéséig terjedő időben az érintett keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban – munkaviszonyban, vállalkozási jogviszonyban – töltött, így a nyugdíj újraszámítása esetén figyelembe veendő szolgálati ideje egész években mért hosszától függő nyugdíjszorzó százalékos mértéke is nőhet, egy későbbi évben megállapítandó nyugdíjra vonatkozó valorizációs szorzók jelentősen magasabbak lehetnek a korábbi években alkalmazandó szorzóknál, így a számított nettó átlagkereset összegét jelentősen növelhetik.

Az idei évben a valorizációs szorzók, vagyis a nyugdíjak alapjául szolgáló nettó havi életpálya átlagkereset kiszámítása során alkalmazandó szorzószámok 13,3 százalékkal nőttek, így ennek eredményeként nő a nyugdíj alapját képező átlagkereset összege, ezáltal az újra számított nyugdíj összege is, egyes becslések szerint többezer forinttal is.

Ezért feltétlenül kérelmezzük az újraszámítást, ha annak feltételei teljesültek

– javasolja a nyugdíjszakértő, hozzátéve: ennek hiányában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától ugyanis a korhatár előtti ellátás csökkentés nélküli összegét fogják tovább folyósítani öregségi nyugdíjként.